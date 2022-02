Dịp Valentine, Bi Rain khoe thư tình ngọt ngào khiến anh… "mắc tiểu đường"

Đăng bức ảnh chụp màn hình bức thư, Bi Rain viết: "Ngọt ngào quá, tôi sắp mắc bệnh tiểu đường đến nơi rồi! Cảm ơn người tôi yêu quý, cảm ơn vì socola nữa".

Bức thư được trang trí bởi những icon đáng yêu và nhí nhảnh. Nhưng cộng đồng mạng cũng phát hiện ra, chủ nhân bức thư không phải là Kim Tae Hee, bà xã của anh. Người viết những lời ngọt ngào dành cho Bi Rain là một nhóm người hâm mộ của nam ca sĩ tại Nhật Bản.

Bức thư có dòng: "Bọn em biết anh vừa hoàn thành bộ phim mới. Chúc anh sẽ có khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình. Bọn em mong chờ phim của anh được phát sóng ở Nhật Bản". Người hâm mộ từ Nhật Bản còn gửi sô cô la tặng thần tượng và gửi lời hỏi thăm tới gia đình của anh.

Bi Rain và Kim Tae Hee là cặp tình nhân đáng ngưỡng mộ của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Instagram).

Bi Rain là nam nghệ sĩ có lượng fan đông đảo tại châu Á từ nhiều năm nay. Thậm chí, ngay khi anh công khai tình cảm hay thông báo kết hôn với Kim Tae Hee, sức hấp dẫn của anh với fan cũng không giảm sút. Chuyện tình yêu cùng tổ ấm hạnh phúc của Kim Tae Hee và Bi Rain giúp cặp đôi nghệ sĩ xứ Hàn càng nhận được sự ủng hộ, yêu mến của fan.

Kim Tae Hee và Bi Rain tổ chức hôn lễ giản dị tại một nhà thờ nhỏ ở Seoul, Hàn Quốc, vào năm 2017. Dù đều là những ngôi sao nổi tiếng, giàu có nhưng Kim Tae Hee và Bi Rain lại thích sự giản dị trong cuộc sống hôn nhân. Hôn lễ của họ chỉ có khoảng 10 người tham dự và chi phí chỉ tiêu tốn gần 20 triệu đồng cho tiền thuê địa điểm, mua sắm hoa tươi, trang trí tiệc...

Sau đó, họ lần lượt đón hai công chúa chào đời vào năm 2017 và 2019.

Bi Rain khoe bức thư tay do fan gửi tặng nhân dịp Lễ tình nhân (Ảnh: Instagram).

6 năm về chung một nhà, Kim Tae Hee và Bi Rain vẫn tiếp tục giữ thói quen giản dị. Họ hò hẹn tại các quán cafe, đi chơi cùng con cái tại các công viên, tới các địa điểm ăn uống đơn giản như mọi cặp vợ chồng khác dù sở hữu khối tài sản, bất động sản có giá trị.

Hai người cũng thống nhất giấu mặt hai con gái để các bé có tuổi thơ yên bình như bao đứa trẻ khác. Cặp sao cũng không tổ chức những bữa tiệc xa hoa cho các con. Thay vào đó, họ dạy các con biết quan tâm tới các quỹ từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Để ủng hộ bạn đời, cặp đôi không lựa chọn cách làm ồn ào, phô trương trên truyền thông. Khi Bi Rain đóng phim xa nhà, Kim Tae Hee dành sự quan tâm tới chồng bằng cách gửi xe cafe tới phim trường ủng hộ "ông xã" và đồng nghiệp. Tuy nhiên, Kim Tae Hee và Bi Rain không khoe điều này trên trang cá nhân hay nói với các đồng nghiệp.

Bi Rain và Kim Tae Hee giữ cuộc sống hôn nhân giản dị và kín tiếng (Ảnh: Naver).

Nữ ca sĩ UEE, đồng nghiệp của Bi Rain trong bộ phim Bác sĩ ma, cũng thừa nhận rất ngưỡng mộ hôn nhân của Kim Tae Hee và Bi Rain. Mới đây, UEE tham gia chương trình My Little Old Boy với tư cách khách mời và nhắc đến cặp đôi Kim Tae Hee - Bi Rain.

Cô nói: "Cách đây không lâu, một chiếc xe tải chở cafe tên Rain đã đến phim trường. Chúng tôi nghĩ, người gửi là fan hoặc bạn bè của anh ấy. Nhưng sự thật người đó là Kim Tae Hee. Cô ấy đã gửi nó một cách đơn giản và kín đáo nên chúng tôi không biết. Nếu chồng tôi là một diễn viên, tôi sẽ để hình ảnh của mình rõ ràng khi gửi cho anh ấy một xe tải cafe. Nhìn thấy hành động của Kim Tae Hee, tôi thực sự ghen tỵ".

Nữ ca sĩ UEE thừa nhận rất ngưỡng mộ cặp đôi Kim Tae Hee và Bi Rain (Ảnh: SBS).

Thời gian gần đây, nữ diễn viên Chuyện tình Harvard nhiều lần dính nghi vấn mang bầu lần ba. Thậm chí, có nguồn tin cho rằng Kim Tae Hee đã bí mật sinh con và không muốn công khai với khán giả cũng như truyền thông.

Cuối tháng 7/2021, nam diễn viên nổi tiếng đăng ảnh cầu vồng kèm dòng chú thích lấp lửng: "Điều tốt lành đã xảy ra". Ngay lập tức, cộng đồng mạng cho rằng, cặp đôi đã có tin vui. Trong hai lần mang thai trước đó, Kim Tae Hee và Bi Rain đều chọn công khai thông tin vào thời điểm nữ diễn viên Chuyện tình Harvard gần sinh nở.

Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên 8X không còn mặn mà với hoạt động nghệ thuật. Năm 2019, sau khi sinh con thứ hai, Kim Tae Hee trở lại đóng phim và góp mặt trong bộ phim Người mẹ ma. Từ đó, cô cũng rời xa các hoạt động của showbiz, thỉnh thoảng tham dự sự kiện hoặc xuất hiện trong các đăng tải trên mạng xã hội.