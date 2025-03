Diễm My 9X: Nhan sắc rạng rỡ sau khi sinh, được chồng doanh nhân cưng chiều

Gần đây, diễn viên Diễm My 9X thu hút sự quan tâm khi tái xuất ở một sự kiện giải trí sau 2 tháng từ ngày sinh con đầu lòng.

Người đẹp hồi hộp trước ống kính vì lo lắng ngoại hình tăng cân, song khán giả để lại nhiều lời động viên dành cho cô. Dân mạng khen Diễm My 9X có nhan sắc rạng rỡ, không hề xuống phong độ dù vừa qua sinh nở.

Nữ diễn viên Gái già lắm chiêu sinh con dịp cận Tết Nguyên đán. Cô cho biết cuộc sống của cô ý nghĩa, hạnh phúc hơn từ khi có con. Không khí gia đình cô luôn rộn ràng, vui vẻ nhờ có thêm thành viên mới.

Thời gian đầu ở cữ, Diễm My 9X bỡ ngỡ, chưa quen với cuộc sống "mẹ bỉm sữa". Tuy nhiên, cô không quá mệt mỏi, áp lực vì luôn có chồng hỗ trợ việc chăm sóc con, từ việc thay tã đến cho con uống sữa. Gia đình chồng cũng dành cho người đẹp nhiều lời động viên và sự quan tâm nên cô luôn cảm nhận được tình yêu thương, ấm áp.

Khi con đầy tháng, Diễm My dần trở lại sinh hoạt, công việc bình thường. Ngày Lễ tình nhân, bức ảnh diễn viên "trốn con" hẹn hò cùng ông xã nhận phản ứng tích cực từ dân mạng. Người đẹp chia sẻ cuộc sống của vợ chồng cô bận rộn hơn sau khi có con, nhưng cả hai cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn, luôn nỗ lực vun đắp tổ ấm.

Trong buổi livestream hôm 7/3, Diễm My 9X hé lộ mối bận tâm của cô thời gian này là giảm cân. Sau 2 tháng từ ngày sinh con, cô giảm được 2kg, đặt mục tiêu giảm thêm 10kg để có vóc dáng ưng ý. Diễm My 9X tìm hiểu một số phương pháp làm đẹp, giảm cân nhưng vẫn ưu tiên đảm bảo sức khỏe để duy trì chất lượng sữa mẹ.

"Khi lên hình, mọi người thường tròn trịa hơn ở ngoài. Tôi muốn mình thật gầy để lên hình vừa phải", Diễm My 9X bộc bạch. Cô cho biết sau khi sinh, cô may mắn không bị rạn da nhưng cơ bụng chưa phục hồi nên phần da bị nhão, không còn săn chắc.

Cuối năm ngoái, Diễm My 9X kỷ niệm một năm kết hôn cùng doanh nhân Vinh Nguyễn. "Năm qua, món quà và tài sản lớn nhất của tôi là gia đình", người đẹp bộc bạch.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí năm 2024, Diễm My 9X nói cô hạnh phúc khi có chồng làm chỗ dựa tinh thần, đồng hành, san sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Nữ diễn viên cũng ý thức bản thân phải làm chỗ dựa ngược lại cho bạn đời bởi đó là trách nhiệm của hai vợ chồng.

Trong mắt Diễm My 9X, chồng là người tâm lý, biết giữ sự lãng mạn trong hôn nhân, thường tặng quà và nói lời yêu thương với vợ.

Vợ chồng Diễm My 9X thường cùng nhau chạy marathon, đi du lịch trong và ngoài nước. Khi ở nhà, nữ diễn viên sinh năm 1990 thường vào bếp nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.

Từ khi lấy chồng, nữ diễn viên giảm bớt công việc nghệ thuật, ít xuất hiện trước công chúng. Tuy vậy, cô khẳng định dù kết hôn, bản thân vẫn được tự do làm những điều mình thích. Lý do Diễm My 9X ít hoạt động nghệ thuật vì "không muốn chồng bị thiệt thòi".

"Khoảng thời gian sau kết hôn, tôi muốn học hỏi thêm công việc kinh doanh, đồng thời muốn vun đắp cho tổ ấm hơn. Vợ chồng tôi cũng mới xây nhà xong, nên ngôi nhà cũng cần nhiều hơi ấm của người phụ nữ", nữ diễn viên từng trải lòng.

Thời gian mang bầu, Diễm My 9X giữ kín thông tin với khán giả, chỉ xác nhận tin vui vào cuối thai kỳ. Khi làm vợ, làm mẹ, cô học hỏi mẹ chồng về cách vun đắp tổ ấm, quán xuyến việc nhà. Cô mong con sống trong môi trường đầy tình yêu thương, hạnh phúc hơn cô lúc nhỏ.

Diễm My 9X (SN 1990) là gương mặt quen thuộc với khán giả, ghi dấu ấn qua loạt phim: Gái già lắm chiêu, Cô ba Sài Gòn, 1990… Ngoài ra, cô còn lấn sân làm MC, người mẫu ảnh nhờ sở hữu sắc vóc nổi bật. Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn lần đầu gặp gỡ vào năm 2016 khi cùng tham dự liên hoan phim tại nước ngoài. Từ đó, cả hai dần cảm mến nhau và quyết định tiến đến mối quan hệ yêu đương. Cuối năm 2022, Diễm My 9X được bạn trai cầu hôn trên khinh khí cầu. Cặp đôi kết hôn vào tháng 12/2023.

Ảnh: Facebook nhân vật