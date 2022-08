Diễm Hương tiết lộ không ngờ về cảnh "nóng" và phản ứng của ông xã

Đảm nhận vai Cẩm Khê - người phụ nữ có tiền, có quyền và có trai trẻ trong phim Ga-ra hạnh phúc, diễn viên Diễm Hương đang dành được sự quan tâm, chú ý của khán giả bởi diễn xuất tự nhiên và ấn tượng.

Diễn viên Diễm Hương và Bình An lần đầu đóng cặp trong phim "Ga-ra hạnh phúc" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bộ phim đánh dấu lần đầu hợp tác của cặp diễn viên Diễm Hương - Bình An trong mối quan hệ tình ái. Và lần đầu tiên, Diễm Hương phá lệ nhận vai có cảnh "nóng". Dù phim mới lên sóng 6 tập, nhưng cặp đôi đã có không ít những cảnh thể hiện tình cảm, ngoài những nụ hôn tình tứ, nồng nhiệt, hai diễn viên còn có không ít cảnh "giường chiếu".

Chia sẻ với PV Dân trí về cảnh "nóng" với bạn diễn kém 7 tuổi Bình An trong tập 4, Diễm Hương cho biết, cảnh này cô và Bình An không làm gì, không chạm vào nhau nên không khó và không đáng ngại. Nữ diễn viên nói đó là cảnh "nóng" đúng theo nghĩa đen vì thời tiết rất nóng, kể cả trong phòng có điều hòa cũng rất nóng, chưa kể cả hai còn phải đắp chăn nên càng nóng khủng khiếp.

Cảnh "giường chiếu" của Cẩm Khê (Diễm Hương) và Quân (Bình An) trong tập 4 phim "Ga-ra hạnh phúc" (Ảnh: VFC).

"Chúng tôi phải tập trung làm thật nhanh để không mất thời gian vì thời tiết quá nóng. Và như anh Việt đã chia sẻ một đúp ăn ngay cho 1 góc máy nên chúng tôi vẫn phải quay 3 lần cho 3 góc máy", nữ diễn viên chia sẻ.

Diễm Hương cho biết thêm: "Điều tôi lo nhất khi thực hiện những cảnh "nóng" đó là đồ bảo hộ phải cẩn thận. Nhưng may mắn là ê-kíp và bạn phục trang cũng rất thương nên đã lo đầy đủ mọi thứ cho tôi. Áo quây và quần đùi cẩn thận. Anh Việt cũng hiểu được cái khó của tôi nên những cảnh cần thể hiện cảm xúc thường anh ấy sẽ quay cận vào An vì dù sao An cũng là đàn ông nên mạnh mẽ hơn".

Mới đây, khoảnh khắc ân ái của hai người đã bị cấp dưới quay lén và dùng đoạn clip đó để "nắm thóp" Cẩm Khê.

Cụ thể, ở tập 6 vừa qua, Quân (Bình An) và Sơn Ca (Quỳnh Kool) đã quyết định làm lành sau những hiểu lầm liên quan đến mối quan hệ của hai người. Vì nghĩ đến Sơn Ca nên đêm đó, Quân đã phớt lờ tin nhắn của Cẩm Khê.

Cẩm Khê tức giận khi bị Quân cho leo cây, không phục tùng mình. Cô cảnh cáo tình trẻ nên ngoan ngoãn nghe lời và nói cô mới là người quyết định "luật chơi". Quân vì nghĩ tới người yêu Sơn Ca nên đề nghị dừng mối quan hệ này.

Tuy nhiên, Khê nhắc lại mọi thứ Quân có lúc này đều do cô mà có. Cô đe dọa anh, nếu chuyện tình cảm này chấm dứt Quân sẽ mất tất cả. Cô sẽ lấy lại hết những gì trước đây từng "ban ơn" cho "phi công trẻ". Để lấy lòng sếp, Quân ôm hôn thắm thiết Cẩm Khê mà không biết rằng camera ẩn đã ghi lại toàn bộ hình ảnh của cả hai.

Cảnh hôn nồng nhiệt của cặp đôi trong tập 6 thu hút sự chú ý, bình luận của khán giả (Ảnh: Chụp màn hình).

Nói về cảnh hôn này trong phim, Diễm Hương cho biết: "Vì tôi ngượng ngùng nên Bình An đã nói: "Chị cứ tự nhiên, còn lại để em lo cho".

Còn đạo diễn Bùi Quốc Việt sau khi hô cắt đã chấn chỉnh ngay: "Hương hơi hèn nhé. Hôn cho mạnh mẽ vào". Đó là cảnh tôi nhớ nhất. Thật ra, trước khi quay tôi có lo lắng và ngại một chút. Nhưng tôi cũng xác định đây là công việc nên cố gắng làm việc thật chuyên nghiệp. Bình An và đạo diễn Bùi Quốc Việt cũng rất cố gắng tạo sự thoải mái để 2 chị em không bị căng thẳng".

Trước câu hỏi PV Dân trí: "Chị có bàn bạc, trao đổi với chồng trước khi nhận lời đóng vai Cẩm Khê trong Ga-ra hạnh phúc vì vai diễn này có nhiều cảnh "nóng" mà vợ chồng chị luôn có quy tắc riêng?"

Diễm Hương tâm sự: "Đúng là từ trước tới nay, tôi hạn chế đóng những cảnh yêu đương với bạn diễn nam, thậm chí bỏ vai có cảnh nhạy cảm. Cẩm Khê trong Ga-ra hạnh phúc là vai diễn cảnh "nóng" đầu tiên của tôi. Trước đó, khi đóng cặp kè với Chí Nhân trong Hôn nhân trong ngõ hẹp, chúng tôi cũng không có cảnh hôn nào.

Chồng tôi là diễn viên nhưng anh ấy cũng là đàn ông, thế nên nếu có những thái độ không hài lòng cũng là bình thường. Nói thật, tôi không nghĩ Cẩm Khê có nhiều cảnh "nóng" như thế. Tôi rất vô tư khi trao đổi với ông xã về nhân vật này. Anh ấy không nhiệt tình ủng hộ nhưng cũng không ngăn cấm.

Trước khi nhận lời tôi có chút phân vân, nhưng sau đó quyết định nhận lời vì tôi nghĩ giữa tôi và chồng đã có đủ niềm tin ở nhau. Hơn nữa, tôi quan niệm công việc là công việc, mình nên rạch ròi".

"Anh ấy chỉ gửi ảnh trên mạng cho tôi và trêu: "Được, có "ló" đấy"", diễn viên Diễm Hương chia sẻ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ diễn viên cũng tiết lộ: "Từ ngày phim lên sóng, thật sự chưa có lúc nào tôi và anh Quang cùng nhau ngồi xem phim cả. Tuy nhiên, hiệu ứng của phim và đặc biệt những cảnh nóng của phim được chia sẻ khá nhiều nên dù muốn hay không muốn anh ấy cũng sẽ xem qua. Anh ấy chỉ gửi ảnh trên mạng cho tôi và trêu: "Được có "ló" đấy". Ngoài ra, anh không nói hay đả động gì cả và tôi cũng vậy.

Được biết, sau cảnh nóng ở tập 1 giữa mình và Bình An, Diễm Hương đã cùng chồng đi ăn tối và cô cũng chia sẻ trên mạng xã hội: "Tối qua xem phim xong có cảnh không mát lắm nên trưa nay đưa "anh trai" đi ăn cho mát hẳn. Ăn đi rồi đừng dỗi nữa anh nhé. Phim này em còn hôn nhiều".