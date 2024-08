"Đi giữa trời rực rỡ" tập 16: Chải và nhóm bạn bị bắt vào đồn công an?

Tập 16 của bộ phim Đi giữa trời rực rỡ phát sóng 20 giờ tối nay (21/8) với nhiều tình tiết mới gay cấn. Sau khi trốn bố bắt xe xuống Hà Nội tìm Pu, Chải và nhóm bạn đã đến được bến xe Mỹ Đình.

Cả nhóm ngơ ngác trước những tòa cao ốc chọc trời, san sát nhau. Bạn Chải còn thốt lên rằng: "Trời ơi, chúng to ngang quả đồi gần nhà tao".

Vừa xuống Hà Nội, Chải và nhóm bạn bị bắt vào đồn công an (Ảnh: Cắt từ video).

Ngay sau đó, Chải đã gọi điện cho Pu để hỏi địa chỉ của cô. Pu bắt máy nhưng chưa để cho Chải nói câu nào đã thông báo: "Tao đến Hà Nội rồi" và dập máy. Hành động của cô khiến Chải ngơ ngác, không kịp phản ứng.

Trong một diễn biến khác tại xóm trọ mới, khi đang quét sân, Pu được Quỳnh Như "điệu đà" nhờ chụp cho vài tấm ảnh với con xe hầm hố của ai đó để trước sân nhà. Hai cô chưa kịp chụp xong thì chủ nhân của chiếc xe từ bên trong đi ra, mặt lạnh lùng không chào hỏi một câu, lên xe đi mất.

Trích đoạn tập 16 phim "Đi giữa trời rực rỡ" (Video: Nhà sản xuất).

Pu bất ngờ nhận ra người này rất quen nhưng chưa nhớ ra được đây chính là anh chàng ăn trộm ngô mà lần trước cô đã gặp trên bản, cũng từng "hộ tống" anh ta về để chủ ruộng ngô bắt đền nhưng vì gặp Chải nên lỡ mất.

Cũng trong tập 16, không hiểu vì lý do gì mà Chải và nhóm bạn bị nhốt vào đồn công an "ngủ một đêm". Vừa ra khỏi đồn, bạn Chải hớn hở: "Ngủ một đêm trong đồn tỉnh cả rượu, cũng may là hôm qua không động chân động tay gì không thì lại phải mời ông Chiểu xuống bảo lãnh anh em mới ra khỏi đây".

Vì sao Chải lại bị bắt vào đồn công an? Chải và Pu có gặp được nhau không? Nhân duyên của Pu và "tên trộm ngô" sẽ ra sao? Diễn biến chi tiết tập 15 Đi giữa trời rực rỡ phát sóng lúc 20h tối nay trên kênh VTV3.