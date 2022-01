Đen Vâu hóa Minh Râu bán rau "5 tỷ" giá 0 đồng trong MV của Hoàng Thùy Linh

Dân trí Từ câu chuyện truyền cảm hứng năm 2021 về ông chủ sạp rau 0 đồng Minh Râu, Đen Vâu đã hóa thân xuất sắc trong MV "Gieo quẻ" của Hoàng Thùy Linh. Tác phẩm vừa ra mắt đã gây sốt mạng xã hội.

Rapper Đen Vâu đang tạo cơn sốt với ca khúc Mang tiền về cho mẹ với thông điệp ý nghĩa về tình mẫu tử. Chưa dừng lại ở đó, nam rapper lại tiếp tục có một màn hóa thân vô cùng ấn tượng.

Tối ngày 1/1, ca sĩ Hoàng Thùy Linh đã "mở hàng" Vpop đầu năm 2022 với ca khúc Gieo quẻ kết hợp với Đen Vâu. Ngay khi vừa ra mắt, ca khúc đã gây sốt mạng xã hội với hình ảnh nam rapper Đen Vâu hóa thân thành ông chủ sạp rau 0 đồng Minh Râu cùng câu nói nổi tiếng "Rau 0 đồng, ai sin (xin) thì cho".

Hoàng Thùy Linh & Đen - Gieo quẻ

Minh Râu vốn được nhiều người biết đến bởi những bảng rao giá rau củ quả có phần sai chính tả nhưng vừa vui nhộn vừa đậm nghĩa tình, như: "Rau muống đột biến ADN... 5 tỉ đồng/bó, nay giảm giá chỉ còn 5.000 đồng/ bó. Ai mua thì bán, ai sin (xin) thì cho".

Ông chủ sạp rau 0 đồng Minh Râu cùng câu nói nổi tiếng "Rau 0 đồng, ai sin (xin) thì cho" (Ảnh: Hải Long).

Những bảng rao rau củ quả ấn tượng của Minh Râu (Ảnh: NVCC).

"Xoài chua lè chua lét 5.000 đồng/kg, ai mua thì bán, ai sin (xin) thì cho"; "Rau muống miễn phí... một kg theo mẫu... Lấy nhiều quá bị la, hihi"; Cà... giống tốt... Ai mua thì bán, ai sin (xin) thì tặng"...

Đen Vâu hóa thân thành Minh Râu - ông chủ sạp rau 0 đồng (Ảnh: The Leader).

Nói về thông điệp của MV lần này, Hoàng Thùy Linh cho biết, cuộc chiến khốn khó nhất của nhân loại, sức mạnh của đoàn kết và tập thể luôn là "át chủ bài", đưa chúng ta đến ca khúc khải hoàn.

Nữ ca sĩ được truyền cảm hứng, học hỏi rất nhiều từ chính đất nước và người Việt Nam. Từ những người tiên phong vì cộng đồng, chuyện tình làng nghĩa xóm cho đến những đồng nghiệp làm nghề, ai cũng có thể làm nên những kỳ tích.

Những điều tốt đẹp và tích cực trong năm qua đã thôi thúc cô muốn được tâm sự, chia sẻ với khán giả và cộng đồng bằng âm nhạc, như một lời động viên và cảm ơn tất cả.

Đen Vâu góp phần truyền tải năng lượng tích cực (Ảnh: The Leader).

Giải thích về tên ca khúc Gieo quẻ có vẻ không liên quan nhiều đến thông điệp chính, Hoàng Thùy Linh lí giải việc xin quẻ cầu may, hái lộc đầu năm không chỉ là phong tục, mà còn là một nét văn hóa đã có ngàn đời nay của người Việt Nam mỗi khi Tết đến xuân về.

Quẻ cầu may đầu năm như một điềm lành khiến tâm con người an tĩnh, hướng thiện. Nhờ những dự báo mà người ta biết sửa rồi tìm hướng đi đúng đắn cho tương lai, bởi vì vận mệnh là do chính mình nắm giữ.

Là một người Việt Nam, Hoàng Thùy Linh luôn muốn kể, muốn làm, muốn dùng âm nhạc để lan tỏa những điều thân quen nhất với mình, những nét văn hóa đã nuôi dưỡng tâm hồn mình lớn khôn.

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu. Cô mời Đen Vâu rap một đoạn về cảm hứng sống lạc quan: "Tương lai là thứ không bao giờ lường trước được/ Đi tìm điều tích cực để vui lên mà sống/ Thì hướng nào cũng tốt, đường nào cũng thông..." (Ảnh: The Leader).

Với ca khúc "Gieo quẻ", nữ ca sĩ mong mình có thể góp được một chút sức mạnh tinh thần cho cộng đồng trong dịp năm mới, như một lời động viên đến tâm hồn của mọi người. Nhất là khi đất nước chúng ta đang từng bước giải quyết ổn thỏa những khó khăn, hướng đến "bình thường mới" như câu hát "Tương lai là thứ không bao giờ lường trước được, đi tìm điều tích cực để vui lên mà sống, thì hướng nào cũng tốt, đường nào cũng thông".

"Có lẽ chẳng ai trong chúng ta ngờ được rằng, hai năm qua cuộc sống đã có nhiều thay đổi và xáo trộn khiến ai cũng phải nhận ra, chỉ có tình yêu thương, cảm thông và đồng lòng mới giúp con người ta vượt qua khó khăn", Hoàng Thùy Linh tâm sự.

Hình ảnh của Hoàng Thùy Linh trong ca khúc mới gây ấn tượng (Ảnh: The Leader).

Hoàng Thùy Linh từng đoạt danh hiệu "Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á" ở giải MAMA tại Hàn Quốc. Cô cũng thắng áp đảo tại Cống hiến 2020 với bốn giải - "MV của năm", "Bài hát của năm", "Ca sĩ của năm" với "Để Mị nói cho mà nghe" (Ảnh: The Leader).

Từ năm 2019, âm nhạc của Hoàng Thùy Linh có sự đột phá khi lấy giá trị văn hóa truyền thống làm nền tảng.

Mở đầu là ca khúc Để mị nói cho mà nghe, vừa ra mắt ca khúc này đã tạo nên cơn "sôt" khắp mạng xã hội khoảng thời gian giữa năm 2019. Ca khúc chỉ sau một ngày đã nhanh chóng trở thành hiện tượng tạo ra nhiều trào lưu khác trên mạng xã hội như dance cover hay MV parody.

Sau đó là Tứ phủ, Duyên âm, Kẻ cắp gặp bà già cũng nhanh chóng lọt top thịnh hành. Các câu hát trong mỗi ca khúc đều có sức lan tỏa nhất định và tạo nên trào lưu đưa văn học dân gian vào âm nhạc được đông đảo các nghệ sĩ sau đó học hỏi, trở thành một làn sóng riêng của Vpop trong những năm vừa qua.

Phương Nhung - Trịnh Trang