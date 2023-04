Đêm chung kết ấn tượng của "Bac Ninh's Student Got Talent" mùa 2

Theo ban tổ chức, tại mùa 2, tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 600 triệu đồng cùng với đó là học bổng giá trị đến từ Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT. Đêm chung kết có sự tham dự của đại diện UBND tỉnh, UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc tỉnh Bắc Ninh và Tổ chức giáo dục FPT cùng hơn 1500 khán giả.

Top 10 thí sinh tài năng đã có một đêm biểu diễn đầy cảm xúc và bùng nổ. Mỗi thí sinh đã mang đến những màu sắc, cá tính riêng, thí sinh Đinh Hảo "đốt cháy" sân khấu và khiến người xem không thể ngồi yên với tiết mục hát rock; nhóm nhảy Kidee mang đến thông điệp về công việc của những người lính cứu hỏa; 2 thí sinh Hoài An và Diệu Linh khiến người say mê với những làn điệu dân ca quan họ. Mỗi tiết mục trong đêm chung kết đều gây được ấn tượng mạnh tới ban giám khảo và khán giả.

"Bac Ninh's Student Got Talent 2023" do Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT tổ chức đêm 1/4 với sân khấu chuyên nghiệp (Ảnh: FPT School).

Mang đến những đánh giá khách quan và những chia sẻ chuyên môn đầy giá trị cho các thí sinh trong "Bac Ninh's Student Got Talent" mùa 2 là ban giám khảo với sự góp mặt của: ca sĩ Trọng Hiếu, NSƯT Xuân Mùi, chị Phạm Tuyết Hạnh Hà - Trưởng ban Công tác học đường Tổ chức Giáo dục FPT. Bên cạnh vai trò là ban giám khảo, ca sĩ Trọng Hiếu đã mang đến những tiết mục sôi động, tăng thêm sức nóng của đêm chung kết, tiếp thêm tinh thần cho top 10 thí sinh tài năng.

Ca sĩ Trọng Hiếu là khách mời và thành viên trong ban giám khảo của đêm chung kết (Ảnh: FPT School).

Các tiết mục được đầu tư và dàn dựng công phu, sự tự tin tỏa sáng của các thí sinh và nhóm thí sinh khiến ban giám khảo phải "cân não" để lựa chọn ra ngôi vị quán quân cùng những danh hiệu khác trong cuộc thi năm nay.

Với tài năng hát chầu văn cùng ca khúc "Cô đôi thượng ngàn", thí sinh Nguyễn Thị Thảo sinh năm 2005 đã đạt danh hiệu quán quân cùng giải thưởng tiền mặt 25 triệu đồng và học bổng 100% tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT.

Giải Á quân thuộc về em Trần Tú Linh học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Bắc Ninh với màn trình diễn kết hợp múa, nhảy hiện đại và dancesport. Tú Linh đã mang về cho mình giải thưởng tiền mặt 20 triệu đồng và học bổng 70% tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT.

7 chàng trai tới từ nhóm Kidee đã kể câu chuyện cảm động về công việc của những người lính cứu hỏa thông qua tài năng nhảy đã mang về giải ấn tượng với giải thưởng tiền mặt 15 triệu đồng và học bổng 30% dành cho tất cả các thành viên tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT.

Giải tài năng cùng phần thưởng 8 triệu đồng đã thuộc về Nguyễn Diệp Linh với tiết mục hát dân ca quan họ "Hoa thơm bướm lượn" ngọt ngào.

2 giải phong cách đã cùng được trao cho Lê Hoài An với tài năng hát quan họ và Nguyễn Vũ Quỳnh Chi với tiết mục dancesport đầy sôi động. Hai thí sinh nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 5 triệu đồng từ ban tổ chức.

4 giải triển vọng lần lượt gọi tên nhóm SoundBand với tài năng ca hát, thí sinh Vũ Đức Minh qua tiết mục chơi đàn piano vô cùng điêu luyện, các cô gái với màn vũ đạo sôi động của nhóm Bad Girl và thí sinh Trần Đinh Hảo cùng ca khúc rock "Ngựa ô thương nhớ".

Thí sinh Nguyễn Thị Thảo - quán quân "Bac Ninh's Students Got Talent 2023" (Ảnh: FPT School).

"Em thật sự vui và bất ngờ khi được xướng tên ở ngôi vị quán quân của cuộc thi năm nay. Tất cả các bạn thí sinh đã được cháy hết mình với đam mê và ai cũng xứng đáng là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè. Cảm ơn Bac Ninh's Students Got Talent đã trao cho chúng em cơ hội được biểu diễn tại một sân khấu lớn, với sự đầu tư chuyên nghiệp, nhất là sự quan tâm từ ban tổ chức dành cho mỗi thí sinh. Em sẽ tiếp tục rèn luyện bản thân mỗi ngày, sống với đam mê của mình và em chúc cho những thành viên của ngôi nhà Bac Ninh's Student Got Talent cũng sẽ như vậy", Nguyễn Thị Thảo - quán quân của "Bac Ninh's Student Got Talent" mùa 2 chia sẻ.

Bac Ninh's Student Got Talent mùa 2 đã khép lại nhưng những cảm xúc của đêm chung kết vẫn còn đọng lại với các bạn thí sinh cũng như những khán giả tham dự. Cuộc thi hứa hẹn sẽ tiếp tục hành trình nuôi dưỡng và là sân chơi tìm kiếm tài năng quy mô lớn dành cho các bạn học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong những năm tiếp theo.