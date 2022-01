Đầu năm mới, UNIQLO tặng bánh truyền thống cùng loạt item "sale đậm"

Dân trí Rất đông người yêu mến thương hiệu Nhật Bản đã đến 2 cửa hàng UNIQLO tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội tham gia vào các hoạt động đặc biệt chào mừng năm mới cùng chương trình ưu đãi không thể bỏ lỡ tại tất cả các cửa hàng, bao gồm cửa hàng online.

Dù chỉ mới có mặt tại Việt Nam hơn 2 năm, những cột mốc mà UNIQLO đạt được đến hiện tại vô cùng ấn tượng. Bên cạnh việc không ngừng mang triết lý LifeWear độc đáo với những sản phẩm đơn giản, thiết yếu, chất lượng cao đến khách hàng, nỗ lực đóng góp bền vững cho sự phát triển của cộng đồng thông qua những hành động thiết thực, UNIQLO còn luôn chú trọng đến những trải nghiệm mang đến cho các khách hàng của mình.

Nhân ngày đầu năm mới, UNIQLO đã dành một món quà đặc biệt cho những khách hàng đến tham quan, mua sắm tại 2 cửa hàng UNIQLO Đồng Khởi và UNIQLO Vincom Phạm Ngọc Thạch. Những chiếc bánh mì nhân đậu đỏ tròn trịa và mang sắc màu may mắn in đậm truyền thống văn hóa Nhật Bản, một trong những món bánh mì nổi tiếng nhất, được yêu thích nhất đã thay UNIQLO gửi gắm thông điệp về một năm mới vạn sự lành gửi tặng đến các khách hàng. Bên cạnh đó còn có vòng xoay may mắn dành cho các hóa đơn từ 1.000.000 đồng trở lên với cơ hội trúng 100% các sản phẩm UNIQLO được yêu thích nhất cùng voucher ăn uống.

Liên tiếp trong 2 năm, để tạo nên dấu ấn cho ngày mở đầu một năm mới với nhiều hy vọng và năng lượng tích cực, UNIQLO lại một lần nữa làm đoạn đường quanh hai cửa hàng lớn tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội thêm tưng bừng, rộn ràng với màn biểu diễn vũ điệu Yosakoi - "điệu nhảy của những nụ cười", vốn được yêu thích vì ý nghĩa đằng sau: xóa tan những gian khó và để hạt mầm niềm vui sinh sôi, mang đến tinh thần và sức sống mới cho tất cả mọi người.

Một trong những lý do thu hút khách hàng đến tham quan, trải nghiệm các cửa hàng UNIQLO trong ngày đặc biệt này còn là chương trình ưu đãi đặc biệt áp dụng cho hàng trăm sản phẩm LifeWear được yêu thích nhất, mang đến cơ hội để bất cứ ai cũng có thể chọn cho mình một bộ trang phục phù hợp, phong cách để đón niềm vui năm mới.

Với tiết trời đang khá lạnh ở nhiều nơi hiện tại thì bộ đôi trang phục giữ nhiệt HEATTECH và áo khoác Ultra Light Down siêu nhẹ sẽ là item bạn cần phải "chốt đơn" ngay. Đa dạng lựa chọn cho cả nam và nữ, nếu áo giữ nhiệt HEATTECH giúp giữ ấm hiệu quả ngay từ bên trong thì áo khoác Ultra Light Down lại là lựa chọn hoàn hảo mang đến thêm lớp bảo vệ cơ thể bạn khỏi những ngày giá lạnh, không chỉ ấm mà còn gọn, nhẹ. Áo giữ nhiệt HEATTECH Ultra Warm với mức độ giữ nhiệt cao nhất hiện có ưu đãi chỉ còn 499.000 đồng/áo, áo khoác Ultra Light Down siêu nhẹ cũng có mức giá không thể hấp dẫn hơn với 1.299.000 đồng/áo.

HEATTECH và Ultra Light Down chính là 2 items đáng phải "tậu" nhất để đón năm mới thật ấm áp, phong cách

Nếu bạn thuộc team đón năm mới theo tiêu chí năng động và phong cách, bạn chắc chắn không thể bỏ qua các sản phẩm vô cùng đặc sắc khác từ chương trình sale hấp dẫn lần này, chẳng hạn như những chiếc áo thun in họa tiết độc đáo đến từ BST UT cực hot thời gian qua - Demon Slayer UT lần đầu tiên được ưu đãi; cơ bản hơn thì có những chiếc áo thun cổ tròn với chất liệu cotton hay supima cotton thoải mái đặc trưng của UNIQLO… Tất cả chỉ có 299.000 đồng/ áo.

Chỉ cần phối áo thun của UNIQLO với bất cứ trang phục nào bạn yêu thích, năm mới sẽ trở nên thoải mái và năng động hơn bao giờ hết

Tạo nên combo "đỉnh của chóp" với áo thun chắc chắn sẽ là quần jeans. Quần jeans của UNIQLO đã vốn nổi tiếng về chất liệu vô cùng bền, co giãn tốt, phom chuẩn, thêm điểm cộng là có rất nhiều kiểu dáng cực hay ho cho những cô nàng, anh chàng thích phong cách hiện đại mà vẫn luôn chú trọng đến sự thoải mái, linh hoạt.

Trong chương trình ưu đãi mừng năm mới lần này, UNIQLO áp dụng giá bán siêu ưu đãi chỉ 799.000 đồng/quần với các lựa chọn: Quần Jean Cạp Cao Ống Loe, Quần Jeans Dáng Skinny Cạp Cao Dài Đến Mắt Cá (dành cho nữ) và Quần Jeans Tech Denim Slim Fit (dành cho nam). Bạn sẽ dễ dàng phối các mẫu quần jeans này với áo thun, áo giữ nhiệt HEATTECH và khoác ngoài thêm chiếc Ultra Light Down, như vậy là hoàn chỉnh outfit đón năm mới cực chất!

Hãy đón năm mới với những lựa chọn sản phẩm chất lượng và thiết yếu từ UNIQLO bạn nhé!

