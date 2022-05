Dáng vóc "vạn người mê", 20 năm không đổi của biểu tượng gợi cảm xứ Hàn

Mới đây, Lee Hyori đăng tải hình ảnh tập yoga trên trang cá nhân và những hình ảnh này trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội xứ Hàn. Nữ ca sĩ đã bước vào tuổi 43 nhưng vẫn giữ được dáng vóc thanh mảnh, dẻo dai, thể hiện những động tác yoga một cách thuần thục, đẹp mắt. Lee Hyori duy trì được những đường cong cơ thể với vòng eo nhỏ nhắn, vòng một đầy đặn.

Nhiều khán giả đã dành lời khen cho biểu tượng gợi cảm của nhạc trẻ xứ Hàn như "Lee Hyori thật quá xinh đẹp", "Lee Hyori là động lực giúp tôi tập luyện", "Cô ấy vẫn giữ được dáng vóc hình chữ S đáng mơ ước qua nhiều năm"…

Lee Hyori khoe ảnh tập yoga dẻo dai và mềm mại trên trang cá nhân (Ảnh: Instagram).

Nữ ca sĩ 7X giữ được dáng vóc cân đối, làn da đều màu nhờ chăm tập yoga và ăn chay trường (Ảnh: Instagram).

Lee Hyori là ngôi sao ca nhạc đình đám và là biểu tượng sắc đẹp của làng nhạc trẻ Hàn Quốc. Nữ ca sĩ 7X ra mắt vào năm 1998 với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng xứ Hàn thập niên 90 và 2000 - Fin.K.L.

Năm 2003, Lee Hyori bắt đầu phát triển sự nghiệp solo và nhanh chóng trở thành một trong những tên tuổi có ảnh hưởng của nhạc trẻ Hàn Quốc với loạt ca khúc như 10 Minutes, U go girl, Bad Girls… Lợi thế của Lee Hyori là hình thể đẹp, nóng bỏng cùng khả năng vũ đạo tốt.

Lee Hyori từng là biểu tượng gợi cảm của làng nhạc trẻ xứ Hàn từ 20 năm trước (Ảnh: News).

Với giọng hát khỏe khoắn cùng phong cách gợi cảm, đề cao tính nữ quyền, Lee Hyori trở thành "Nữ hoàng gợi cảm", "Nữ hoàng giải trí" của làng giải trí Hàn. Cô cũng là người đi tiên phong cho trào lưu âm nhạc gợi cảm tại Hàn Quốc.

Được biết, trước khi trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, Lee Hyori đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Cô sinh trong một gia đình lao động đông con nên ngay từ nhỏ, Lee Hyori đã đặt cho mình mục tiêu phải kiếm thật nhiều tiền và trở nên giàu có. Cô có năng khiếu và đam mê ca hát từ nhỏ nhưng không được gia đình ủng hộ.

Không từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ, Lee Hyori tự học đàn, hát và hát thuê tại những quán bar nhỏ để kiếm thêm thu nhập và có cơ hội luyện tập bản lĩnh sân khấu. Sự nghiệp của cô thay đổi khi cô trở thành học viên của tập đoàn SM Entertainment (Hàn Quốc).

Lee Hyori và chồng, nhạc sĩ Lee Sang Soon, duy trì cuộc sống kín tiếng nhưng hạnh phúc (Ảnh: Naver).

Năm 2013, cô bất ngờ thông báo kết hôn với nhạc sĩ Lee Sang Soon và dần rút lui khỏi làng giải trí. Vợ chồng Lee Hyori chuyển tới sống tại một trang trại nằm trên đảo Jeju, rời xa cuộc sống ồn ào nơi đô thị, để cùng chăm sóc vườn tược, vui đùa với cún cưng, tập yoga và trò chuyện với những người hàng xóm giản dị. Thỉnh thoảng cô tham gia một số show truyền hình và hầu như không phát hành các sản phẩm âm nhạc mới.

Thay vì những bộ quần áo lấp lánh trên sân khấu, Lee Hyori sống giống như một cô thôn nữ thực thụ. Hàng ngày cô làm vườn, nấu ăn, ngồi buôn chuyện với chồng hay đi dạy yoga cho mọi người trên đảo. Không còn là một nữ ca sĩ gợi cảm, bốc lửa luôn khoác lên mình những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, Lee Hyori giản dị như mọi phụ nữ có chồng khác tại làng quê.

Lee Hyori vẫn khiến đàn em ngưỡng mộ bởi khả năng bảo trì nhan sắc (Ảnh: The Star).

Lee Hyori từng phải chịu nhiều áp lực khi công khai kết hôn với Lee Sang Soon. Nhiều người còn buông lời chê bai ngoại hình và xuất thân nghèo của Lee Sang Soon. Bỏ qua tất cả và cả sự phản đối của gia đình, nhiều lần Lee Hyori khẳng định: "Lee Sang Soon luôn là người đẹp trai nhất trong mắt tôi".

Trong chương trình truyền hình gần đây, cô thú nhận Lee Sang Soon chính là định mệnh và là người đàn ông mà cô muốn kết hôn nhất ngay trong lần đầu gặp gỡ. Lee Hyori cũng thừa nhận, chồng là người có nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống và suy nghĩ của cô trong những năm gần đây.

"Lee Sang Soon là người không nhiễm khói lửa nhân gian. Cách sống của anh ấy đạm bạc, không coi trọng tiền bạc, mà chỉ coi trọng hạnh phúc của bản thân. Tôi lúc đó chỉ có tiền, vậy mà anh ấy cũng không ghét tôi", Lee Hyori tâm sự về chồng.

Lee Hyori rời xa làng giải trí từ năm 2013 sau khi kết hôn và chuyển tới đảo Jeju sống cùng chồng (Ảnh: Harper's Bazaar).

Sau 7 năm tận hưởng cuộc sống bình lặng, năm 2020, Lee Hyori trở lại làng giải trí Hàn Quốc khi đồng hành cùng Bi Rain trong một chương trình truyền hình thực tế. Nữ ca sĩ cũng hé lộ một phần cuộc sống hôn nhân của cô và chồng. Sau gần 10 năm kết hôn, vợ chồng cô chưa có con và đang nóng lòng thực hiện dự định này.

Trong một chương trình truyền hình gần đây, Lee Hyori thú nhận, cuộc sống hôn nhân của cô và chồng không còn nồng nàn như ban đầu khi gần một năm nay, cô không hôn chồng. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ dự định sớm được làm mẹ và đã đăng ký theo học các lớp về chăm sóc sản phụ, chăm sóc em bé từ năm 2021.

Cách đây không lâu, trò chuyện trên sóng truyền hình, Lee Hyori thú nhận cô và chồng lên kế hoạch sinh con nhưng điều này đang dần trở nên khó khăn. "Tôi đã lớn tuổi và rất muốn có con. Tuy nhiên, nói thì có vẻ dễ hơn làm", Lee Hyori nói.

Nữ ca sĩ cho biết, cuộc sống rời xa thị phi của làng giải trí mang lại cho cô nguồn năng lượng mới và thấy bản thân sống có ích hơn (Ảnh: Harper's Bazaar).

Vốn là một ngôi sao nổi tiếng, Lee Hyori cũng bị soi mói đời tư. Cô và chồng từng phải phát tín hiệu cấp cứu khi trang trại của vợ chồng ở đảo Jeju cô bị nhiều người lạ mặt ghé thăm vào năm 2018. Tháng 9/2020, giọng ca đình đám xứ Hàn tuyên bố khóa trang cá nhân, hạn chế tần suất xuất hiện công khai để bảo vệ cuộc sống riêng.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cuộc sống, hoạt động kinh doanh của người dân tại Hàn Quốc đều bị ảnh hưởng. Vì vậy, ngôi sao nổi tiếng Lee Hyori đã có quyết định miễn tiền thuê nhà trong vài tháng cho toàn bộ khách hàng tại tòa nhà ở Hannam, Seoul, Hàn Quốc của vợ chồng cô.

Được biết, "chị đại" của làng nhạc trẻ xứ Hàn Quốc không phát hành sản phẩm âm nhạc mới trong những năm gần đây những vẫn kiếm bộn tiền và giàu có nhờ sở hữu nhiều bất động sản có giá trị. Vợ chồng cô đầu tư kinh doanh nhà đất, cho thuê làm mặt bằng kinh doanh nhà hàng hoặc làm văn phòng đại diện của các doanh nghiệp.

Lee Hyori (giữa) tươi tắn bên bạn bè (Ảnh: Instagram).

Cô trở lại tham gia một số chương trình nghệ thuật và show truyền hình từ năm 2020 vì nhớ nghề (Ảnh: Marie Claire).

Lee Hyori được xem là một trong những ngôi sao có lối sống "đẹp" của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: W).