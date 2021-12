Đằng sau thành công của sao Việt là những hành trình "đường dài mới biết ngựa hay"

Dân trí Không phải sao Việt nào cũng bắt đầu sự nghiệp bằng một con đường "trải đầy hoa hồng". Tuy nhiên, chính sự bền bỉ đã giúp họ lật ngược thế cờ và ngày càng chinh phục được đông đảo công chúng.

Với không ít khán giả, thành công của người nổi tiếng luôn gắn liền với sự may mắn. May mắn sở hữu một tài năng, may mắn khi chiến thắng các cuộc thi và đổi đời chỉ sau một đêm… Thế nhưng với người trong cuộc, sự nỗ lực và bền bỉ mới là yếu tố cốt lõi làm nên thành công của họ. Câu chuyện của những sao Việt như Hoa hậu Kỳ Duyên, diễn viên Liên Bỉnh Phát hay huấn luyện viên kiêm Fitness Influencer Hana Giang Anh chính là minh chứng rõ nét cho điều này.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2014, Kỳ Duyên chưa kịp tận hưởng niềm vui chiến thắng thì đã phải đối mặt với không ít lời chỉ trích về ngoại hình "lệch chuẩn" hoa hậu. Liên Bỉnh Phát cũng từng bị chê là "nhạt nhòa" khi tham gia "Chạy đi chờ chi". Tuy nhiên, chính sự bền bỉ không ngừng đã giúp họ thay đổi ngoạn mục về cả vóc dáng lẫn kỹ năng nghề nghiệp, từ đó khẳng định chỗ đứng trong lòng công chúng.

Để duy trì một vóc dáng chuẩn mực, bí quyết của Kỳ Duyên là luôn bền bỉ, kiên trì tập luyện thể dục mỗi ngày. Cô chia sẻ: "Bật mí với mọi người là Duyên có hẳn một huấn luyện viên AI cá nhân trên đồng hồ thông minh Huawei Watch GT 3, thành ra lúc nào rảnh là có thể mang giày và chạy liền. Ngoài ra thì đồng hồ này cũng có đến 100 chế độ luyện tập, theo dõi nhịp tim lẫn độ bão hòa Oxy (SpO2) cả ngày nên Duyên luôn biết rõ thành tích cũng như mức độ căng thẳng trong luyện tập để có sự điều chỉnh cho phù hợp".

Nổi tiếng là một trong những sao nam có thân hình đẹp như "tượng tạc", Liên Bỉnh Phát cũng rất quan tâm đến việc tập luyện thể thao, đặc biệt là bộ môn chạy bộ. Anh cho biết: "Phát luôn muốn chọn một mẫu đồng hồ chuyên nghiệp phục vụ cho đam mê chạy bộ và Huawei Watch GT Runner là "chân ái" hiện nay của mình. Phát thích thiết kế siêu nhẹ lấy cảm hứng từ lưới tản nhiệt của xe đua thể thao trên đồng hồ này, nhờ đó lúc đeo vô cùng thoải mái. Quan trọng nhất là Chương trình chạy bộ khoa học chuyên nghiệp Huawei TruSport cung cấp số liệu về cường độ luyện tập, khối lượng luyện tập, thời gian phục hồi… cho từng vòng chạy. Với người chạy bộ nâng cao, đồng hồ còn giúp đánh giá về khả năng chạy, cập nhật tình trạng sức khỏe cùng dữ liệu phân tích kết quả luyện tập trong thời gian dài".

Với Hana Giang Anh, việc tập luyện không chỉ là đam mê mà còn là một phần công việc. Để nhắc nhở bản thân luôn kiên trì và bền bỉ luyện tập, cô cũng chọn một chiếc Huawei Watch GT 3 42mm làm bạn đồng hành. Hana Giang Anh chia sẻ: "Đồng hồ Watch GT 3 thì đã quá nổi tiếng trong cộng đồng yêu thể thao về các chế độ luyện tập đa dạng. Điều khiến Hana ấn tượng là em nó có thiết kế nữ tính, nhiều lựa chọn dây đeo. Quan trọng là Watch GT 3 có thể kết nối với thiết bị di động thuộc mọi hệ điều hành, từ HarmonyOS, Android đến iOS, thậm chí kết được cả với STRAVA nên rất tiện cho mình. Ngoài ra thì việc có thể gọi điện qua bluetooth ngay trên đồng hồ cũng như thời lượng pin bền bỉ đã giúp mình rất nhiều trong việc duy trì liên lạc với các đối tác, điều hành phòng tập ngay cả khi đang vắt sức trong buổi tập".

Ngoài các sao Việt kể trên, bộ đôi Watch GT 3 và Watch GT Runner còn chinh phục được cả người mẫu, diễn viên Jay Quân lẫn vận động viên bóng đá nghệ thuật Tungage. Jay Quân hiện đang sở hữu mẫu Watch GT 3 46mm dây silicon và thường xuyên khoe hành trình tập luyện bền bỉ của mình thông qua ứng dụng STRAVA trên đồng hồ này. Trong khi đó, Tungage lại sở hữu mẫu đồng hồ chạy bộ chuyên nghiệp Watch GT Runner. Anh hóm hỉnh cho biết: "Từ ngày có Watch GT Runner thì mình tự tin hơn hẳn mỗi khi chạy ở cung đường lạ, vì hệ thống định vị băng tần kép của đồng hồ có thể hướng dẫn lộ trình đi và về. Đây là điểm mình đánh giá rất cao bên cạnh khả năng theo dõi nhịp tim theo thời gian thực, phát nhạc, huấn luyện viên chạy bộ AI hay thời lượng pin lên đến 2 tuần ở em này".

Sự thành công của sao Việt là minh chứng cho việc "Bền bỉ là sống như thể cuộc đời là một cuộc đua marathon chứ không phải chạy nước rút". Đối đầu với những thử thách khắc nghiệt, họ đã thể hiện sự bền bỉ bằng cách kiên trì, khích lệ bản thân không từ bỏ. Được truyền cảm hứng từ tinh thần sống bền bỉ đầy bứt phá ấy, Huawei Watch GT 3 đã mang đến thử thách về sự bền bỉ cho những người yêu thể thao, người chơi bản lĩnh, dám vượt qua giới hạn của bản thân. Nếu bền bỉ cũng là phương châm sống của bạn, đừng ngần ngại chấp nhận thử thách ngay hôm nay: https://bitly.com.vn/4f1lpe

Huawei Watch GT 3 46mm phiên bản dây silicon có giá 6tr490, phiên bản dây da có giá 6tr990. Huawei Watch GT 3 42mm phiên bản silicon có giá 5tr990. Từ ngày 6-15/12/2021 đặt mua Huawei Watch GT 3 tại CellphoneS, Hoàng Hà, Shopee, Lazada, Tiki và cửa hàng trải nghiệm Huawei, khách hàng sẽ nhận được bộ quà tặng lên đến 2trt390 với ưu đãi giá 1 triệu, tai nghe Huawei Freelace trị giá 1tr390 và trả góp 0%.

Huawei Watch GT Runner được bán tại hệ thống cửa hàng CellphoneS và cửa hàng trải nghiệm Huawei với giá 7tr990. Đặt hàng ngay từ 6-15/12/2021 để nhận ngay bộ quà tặng trị giá 2tr390 bao gồm ưu đãi 1 triệu đồng và tai nghe Huawei Freelace1tr390. Sản phẩm được hỗ trợ trả góp 0%

Trường Thịnh