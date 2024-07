Dàn sao quốc tế dự đám cưới của con trai tỷ phú giàu nhất châu Á

Đô vật, diễn viên kiêm rapper người Mỹ John Cena xuất hiện trong ngày cưới của Anant Ambani hôm 12/7. Ngôi sao Hollywood 47 tuổi tạo dáng trên thảm đỏ với động tác đặc trưng "You can't see me" (tạm dịch: Bạn không thể nhìn thấy tôi) khi diện trang phục màu xanh nổi bật. Trước đó, khi hạ cánh ở sân bay, anh được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt và xin chụp ảnh bất chấp sự kiểm soát an ninh nghiêm ngặt (Ảnh: Reuters).