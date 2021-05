Dàn "sao" đình đám thích mê cảnh "khóa môi"

Dân trí Nhiều ngôi sao đình đám Hollywood đã dành cho bạn diễn những lời khen tặng tuyệt vời sau khi họ đóng cùng nhau cảnh "khóa môi" trên phim.

Adam Sandler

Không chỉ là cây hài số 1 tại Hollywood, Adam Sandler còn là một diễn viên có kỹ năng hôn lão luyện. Bạn diễn của Adam Sandler trong phim Just go with it, Brooklyn Decker từng công khai chia sẻ rằng: "Anh ấy là một người hôn giỏi, và anh ấy cũng là một quý ông, tôi nghĩ chính thế nên toàn bộ trải nghiệm này đều tốt đẹp cả".

Chace Crawford

Nam tài tử điển trai Chace Crawford cũng được khen ngợi trong top "hôn giỏi" tại Hollywood. Chace Crawford còn từng nhận được những lời khen có cánh từ các bạn diễn nữ và diễn viên Madchen Amick đã đặc biệt chia sẻ rằng: "Anh ấy là một người hôn cực kỳ giỏi. Nếu bất kỳ ai mà có được cơ hội hôn anh ấy, thì anh ấy sẽ không gây thất vọng đâu".

Heath Ledger

Khi nói về những nụ hôn thì nam tài tử quá cố Heath Ledger luôn nhận được những lời khen từ cả bạn diễn nữ lẫn bạn diễn nam. Kate Hudson từng nhận xét Heath Ledger vô cùng "đẹp đẽ, ngọt ngào và dịu dàng" khi hôn.

Đặc biệt, nụ hôn đồng tính giữa Heath Ledger và Jake Gyllenhaal trong phim Brokeback moutain thậm chí còn được nhận giải thưởng nụ hôn xuất sắc nhất tại lễ trao giải MTV Movie Awards năm 2006.

Kirsten Dunst

Tên tuổi của Kirsten Dunst thì sớm đã gắn liền với nụ hôn treo ngược trong mưa cực kỳ kinh điển trong bộ phim Spider-man. Đến khi hợp tác với nam diễn viên Simon Pegg trong phim How to lose friends & alienate people, Kirsten Dunst đã khiến Simon Pegg bị thu hút đến mức nam tài tử phải thốt lên rằng: "Tôi buộc phải nhắc nhở bản thân là mình đã kết hôn rồi đấy".

Shia LaBeouf

Megan Fox từng ưu ái xếp Shia LaBeouf đứng đầu bảng trong danh sách những người hôn giỏi nhất mà nữ diễn viên đã cộng tác cùng. Rõ ràng, bên cạnh khả năng diễn xuất trong các phân cảnh tâm lý, kỹ năng "khóa môi" của Shia LaBeouf cũng xứng đáng nhận được nhiều lời khen.

Johnny Depp

Marion Cotillard từng ca ngợi Johnny Depp rằng: "Johnny Depp là một chàng trai vô cùng, vô cùng tốt. Tôi đã rất lo lắng nhưng mà anh ấy cực kỳ bảo vệ tôi và nếu bạn thực sự muốn biết thì, anh ấy là một người hôn rất, rất giỏi".

"Tiếng lành đồn xa" nên Keira Knighley từng đặc biệt năn nỉ đạo diễn phim Pirates of the Caribbean bổ sung thêm một cảnh hôn giữa cô và Johnny Depp. Sau khi được như ý nguyện với cảnh hôn bổ sung này, Keira Knighley còn vui vẻ chia sẻ: "Tôi rất mừng khi tôi đã có được nó. Nó tốt lắm, thực sự tốt lắm".

Jennifer Aniston

Nụ hôn của Jennifer Aniston được đánh giá là hết sức mềm dịu, dễ mến. Và Gerard Butler hay Ellen DeGeneres đều là những cái tên may mắn từng có cơ hội được chạm môi với J. Aniston.

Leonardo DiCaprio

Nữ diễn viên Nichole Galicia từng tiết lộ nụ hôn với Leonardo DiCaprio là "tất cả những gì mà bạn có thể tưởng tượng đến, nó hoàn hảo luôn".

Đây có lẽ cũng là lý do chính khiến cho Margot Robbie từng bị nhiều cô bạn gái "chất vấn" ghen tị khi có cơ hội đóng cảnh hôn với chàng Leo nổi tiếng.

Tom Cruise

Gwyneth Paltrow hay Paula Patton đều từng lên tiếng ca ngợi nụ hôn của Tom Cruise. Đặc biệt, Paula Patton còn bật mí rằng hơi thở của Tom Cruise mang lại cảm giác rất tuyệt vời và hoàn hảo.

John Mayer

John Mayer có một lịch sử tình trường tương đối dày đặc và dường như, nam ca sĩ nổi tiếng đã có rất nhiều cơ hội để thực hành kỹ năng hôn. Nhiều ngôi sao nổi tiếng từng công khai khen ngợi đôi môi của John Mayer và vô tình giúp cho chàng lãng tử này được nhiều chị em phụ nữ yêu thích hơn.

Zendaya

Cần phải biết rằng, Zac Efron từng có cơ hội đóng cảnh hôn với rất nhiều nữ diễn viên tại Hollywood. Tuy nhiên, cái tên khiến Zac Efron ấn tượng nhất chính là Zendaya. Ngoài ra, trong bộ phim Euphoria, Zendaya đã cùng với Hunter Schafer tạo nên một trong những nụ hôn tuyệt vời nhất trên màn ảnh nhỏ.

Dung Nhi

Theo NK