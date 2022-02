Dàn người đẹp vẫn bốc lửa dù cận kề tuổi ngũ tuần

Năm 2022, siêu mẫu Đức Heidi Klum đã chính thức bước sang tuổi 49 nhưng cô vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc. Heidi Klum hiện đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình cho show truyền hình ăn khách Germany's Next Top Model và cô tham gia sản xuất nhiều chương trình khác. Dù đã cận kề tuổi ngũ tuần nhưng siêu mẫu Đức vẫn luôn là biểu tượng nhan sắc đáng ngưỡng mộ đối với các người mẫu trẻ

"Chân dài" U50 nhiều năm là "con cưng" của nhãn hiệu nội y Victoria's Secret. Cô gắn bó với thương hiệu này từ năm 1997 tới năm 2010 và ngoài ra cô còn nhiều lần xuất hiện trên tạp chí áo tắm danh tiếng Sports Illustrated.

Heidi Klum (Ảnh: Ocean Drive).

Vào tháng 2/2019, người đẹp kết hôn với rocker Tom Kaulitz của nhóm Tokio Hotel. Siêu mẫu Đức hơn chồng tới 16 tuổi nhưng người đẹp tóc vàng khẳng định cô và chồng không quan tâm tới chênh lệch tuổi tác. Hôn nhân của họ vô cùng viên mãn.

Để giữ vẻ ngoài trẻ trung, Heidi Klum tuân thủ chế độ tập thể dục, thể thao nghiêm ngặt. Heidi Klum nói, cô tập thể dục với huấn luyện viên riêng, các bài tập đa dạng giúp cô không nhàm chán và có tác dụng tới nhiều vùng khác nhau trên cơ thể. Ngoài ra người đẹp còn duy trì lối sống năng động. Cô tự dọn dẹp nhà cửa, làm vườn, đưa con tới trường và coi đó như một cách tập luyện thể dục, thể thao đơn giản nhưng bổ ích. Heidi Klum thường ăn quả bơ, trứng, cá hồi, rau xanh, các loại hạt, sữa chua mỗi ngày.... Heidi Klum nói, cô chăm chỉ vận động nên cũng không cần ăn kiêng quá hà khắc.

Nữ ca sĩ 44 tuổi Nicole Scherzinger - Thành viên nhóm nhạc nữ đình đám Pussycat Dolls là một trong những nữ nghệ sĩ có dáng vóc bốc lửa nhất thế giới hiện nay. Trang Instagram cá nhân của Nicole Scherzinger ngập tràn những hình ảnh khỏe khoắn, năng động của nữ ca sĩ người Mỹ và cho thấy lối sống rất lành mạnh của cô. Nicole Scherzinger chia sẻ, cô thường tới phòng tập gym cùng bạn trai Thom Evans để có thêm động lực tập luyện. Cặp đôi có huấn luyện viên riêng hướng dẫn các bài tập khoa học.

Nicole Scherzinger (Ảnh: Getty Images).

Nicole Scherzinger chia sẻ, nhờ việc chăm tập thể dục hàng ngày nên cô có được vóc dáng như hiện tại. Những bài tập giúp Nicole Scherzinger lên cơ bụng, tăng size vòng ba và tăng thể lực đặc biệt được nữ ca sĩ người Mỹ yêu thích. Nicole Scherzinger nói cô từng mắc chứng rối loạn ăn uống trong quá khứ nên giờ đây cô càng trân trọng sức khỏe hơn bao giờ hết và không bao giờ nhịn ăn để giữ dáng.

Kate Hudson được yêu thích qua nhiều bộ phim ăn khách như Đại chiến cô dâu, Bí mật dưới đáy biển, Kỳ đà cản mũi.... Cô cũng từng được đề cử giải Quả Cầu Vàng. Kate Hudson - Nữ diễn viên từng được tạp chí People bình chọn là người đẹp nhất thế giới hiện đã 43 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng vẫn giữ được vóc dáng thon thả, khỏe khoắn.

Kate Hudson (Ảnh: Elle).

Trái với vẻ ngoài yểu điệu, ngôi sao xinh đẹp rất yêu thích việc tập luyện thể thao cường độ cao. Cô không chỉ tới phòng gym hàng ngày mà còn chăm tập yoga, chạy bộ, đạp xe ngoài trời.... Ngôi sao tóc vàng cũng tập luyện với huấn luyện viên riêng 2 lần/ tuần. Về thực phẩm, nữ diễn viên nổi tiếng đặc biệt chọn đồ ăn hữu cơ và chưa qua chế biến sẵn. Kate thường uống nước rau củ mỗi ngày và ăn nhiều các loại hạt, đậu phụ, rau xanh. Cô không ăn quá nhiều tinh bột, sữa và đường mỗi ngày.

Kourtney Kardashian thanh lịch dự sự kiện (Video: MaximoTV).

Kourtney Kardashian, bà mẹ 3 con 43 tuổi là ngôi sao của show truyền hình ăn khách Keeping Up with the Kardashians. Dù đã qua 3 lần sinh nở nhưng Kourtney Kardashian vẫn sở hữu phom dáng quyến rũ và săn chắc. Giống như các thành viên trong gia đình Kardashian, Kourtney cũng sở hữu lượng fans khủng trên trang Instagram. Cô có gần 163 triệu lượt theo dõi trang cá nhân và người đẹp thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân những bí quyết giữ dáng, duy trì lối sống lành mạnh.

Kourtney Kardashian (Ảnh: Getty Images).

Kardashian là một tín đồ của việc tập thể dục. Cô tập thể dục 6 lần một tuần, đặc biệt yêu thích tập gym và pilates. Trả lời phỏng vấn, Kourtney cho biết cô thường tập thể dục vào buổi sáng. "Gần đây tôi dành thời gian cho bản thân để rèn luyện sức khỏe mỗi ngày, điều mà tôi chưa bao giờ làm khi còn trẻ. Tôi chưa bao giờ ưu tiên điều đó nhưng giờ đây, chăm chỉ tập thể dục khiến tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều - về cả tinh thần và thể chất".

Kourtney không sử dụng thực phẩm có chứa sữa, luôn ăn đồ ăn hữu cơ. Các loại thực phẩm như trái bơ, cháo ngũ cốc, thực phẩm bổ sung collagen và giấm táo được cô tin là giúp tăng tốc độ trao đổi chất và đẩy nhanh quá trình giảm béo.

Kate Moss, 48 tuổi là một trong những siêu mẫu Anh đình đám nhất thế giới. Cận kề ngũ tuần, người đẹp tóc nâu vẫn là tâm điểm thu hút sự chú ý mỗi khi cô tham dự các tuần lễ thời trang danh tiếng hoặc xuất hiện trên tạp chí, trong ảnh quảng cáo thời trang....

Kate Moss (Ảnh: Skims).

Siêu mẫu đình đám tiết lộ với tờ báo rằng cô chưa bao giờ quan tâm về những gì mình ăn uống khi còn trẻ và chỉ thực sự sống lành mạnh hơn khi ngoại tứ tuần. "Tôi thực sự nhận thấy một sự cải thiện đáng kể từ khi tôi ăn salad, uống nhiều nước ép trái cây".

Vốn luôn coi thường việc tập thể dục, gần đây người đẹp cuối cùng cũng đưa ra quyết định tới phòng tập gym và thừa nhận rằng cô đang nỗ lực với việc tập luyện. "Tôi chưa bao giờ là người thích tập thể dục hay bất cứ điều gì tương tự nhưng bây giờ tôi đã thực sự bắt đầu tập luyện và thích điều đó". Nhờ tập thể dục, Kate cho biết cô thấy cơ thể khỏe mạnh, nhanh nhẹn hơn và thậm chí có thể giảm cân.

Gwyneth Paltrow khoe dáng thon khi đi quảng bá phim (Video: MaximoTV).

Ngôi sao phim Người sắt Gwyneth Paltrow đã chính thức bước sang tuổi 50 nhưng cô vẫn sở hữu nhan sắc "vạn người mê". Ở tuổi 50, nữ diễn viên từng giành giải Oscar vẫn giữ được phom dáng chuẩn nhờ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Gwyneth Paltrow là người sống lành mạnh, khoa học và cô đam mê nấu những món ăn ngon, giàu dinh dưỡng cho cả gia đình.

Gwyneth Paltrow (Ảnh: FC).

Khi ở nhà, Gwyneth Paltrow tập thể dục theo các bài hướng dẫn trên mạng, cô thích tập yoga - những bài tập tốt cho lưng và cổ. Ngoài ra cô cũng dành thời gian đi bộ cùng chồng 3 - 4 lần/tuần. "Tôi luôn luôn cố gắng vận động để khỏe mạnh. Tôi tập thể dục không ngừng nghỉ trừ khi đi du lịch hoặc cuối tuần. Nhờ thế tôi cảm nhận được sự khác biệt, tôi để cho cơ thể của tôi ngủ đầy đủ và thức dậy theo nhịp điệu tự nhiên của nó".