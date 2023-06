Dàn người đẹp hội tụ trong show diễn thời trang

Sự kiện Fashion Show Be your best chapter 1: Nova B là dịp để ra mắt thế hệ người mẫu mới trong làng thời trang miền Bắc. Đây là một sự kiện ý nghĩa, đánh dấu bước khởi đầu cho sự phát triển của những người mẫu chuyên nghiệp trong tương lai.

Trong khuôn khổ chương trình, show diễn đã giới thiệu nhiều bộ sưu tập đặc sắc như: Bộ sưu tập Tre của Nhà thiết kế Cao Minh Tiến, bộ sưu tập Thunderous của nhà thiết kế Thanh Thanh, bộ sưu tập Cổ phục của Vạn Thiên Y,…

Trong đó có thể kể đến bộ sưu tập Tre của NTK Cao Minh Tiến được lấy cảm hứng từ những gì thân thuộc nhất với người Việt. Các họa tiết tre đan khéo léo được in ấn trên tà áo dài kết hợp cùng các loại phụ kiện khiến những gì quen thuộc nhất trở nên mới mẻ.

Á hậu Miss Celebrity Lâm Châu trong trang phục của NTK Cao Minh Tiến (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bộ Sưu tập Thunderous được xây dựng dựa trên sự pha trộn độc đáo giữa các yếu tố cổ điển và hiện đại. Với 40 mẫu có đường cắt tạo bạo, gam màu chủ đạo là đen, trắng, bạc. Thunderous đã mang đến thông điệp tới người trẻ không được chùn bước, hãy đứng lên để thế giới nghe được tiếng hét vang của mình.

Sự xuất hiện của bộ sưu tập với chủ đề Cổ phục Việt qua các thời kỳ của nhà thiết kế Trần Quốc Anh, Giám đốc sáng tạo của Vạn Thiên Y. Bộ sưu tập đã tạo nên điểm nhấn cho chương trình bởi sự cách tân phù hợp với thời đại.

Dấu ấn đặc biệt của sự kiện là việc tạo ra một không gian thời trang thú vị và đa dạng. Chương trình này đã mang đến sự kết hợp giữa các phong cách thời trang khác nhau.

Phan Oanh - Người đẹp Biển của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đóng vai trò là người chỉ đạo catwalk của chương trình (Ảnh: Ban Tổ chức).

Người đẹp Thùy Dương - top 15 Miss Grand Việt Nam 2022 là một trong những người mẫu trình diễn bộ sưu tập "Thunderous" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Minh Phượng - top 10 Miss Grand 2022 và Vũ Tuấn Anh - The Face Việt Nam 2023 diện cổ phục (Ảnh: Ban Tổ chức).