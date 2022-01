Dàn người đẹp gợi cảm tốt nghiệp đại học danh giá

Mới đây Rapper Megan Thee Stallion - Ca sĩ vừa giành 3 giải Grammy đã vô cùng hạnh phúc khi khoe với người hâm mộ là cô đã lấy bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị sức khỏe tại đại học Texas Southern, một trong những trường đại học nổi tiếng tại Mỹ. Nữ ca sĩ 26 tuổi viết trên trang cá nhân rằng: "Tôi đã tốt nghiệp đại học. Tôi biết là bố mẹ đang rất hãnh diện về tôi. Cảm ơn sự quan tâm và tình cảm mà mọi người dành cho tôi".

Megan từng nói, dù nổi tiếng và giàu có nhưng cô vẫn theo đuổi chương trình học đại học và không từ bỏ việc đi học, một phần vì gia đình của mình. "Tôi muốn lấy bằng đại học vì tôi thực sự muốn mẹ tôi cảm thấy tự hào về con gái mình. Mẹ tôi đã nhìn thấy tôi đến trường trước khi mẹ tôi qua đời".

Ca sĩ xinh đẹp nói thêm, cô được truyền cảm hứng từ các thành viên trong gia đình cô bao gồm cả bà của cô, người là một giáo viên và luôn muốn cháu gái học đại học. "Tôi đang làm điều đó cho tôi nhưng tôi cũng làm điều đó cho những người phụ nữ trong gia đình tôi, những người đã tạo nên tôi như ngày hôm nay", nữ ca sĩ gợi cảm tâm sự.

Dakota Fanning, ngôi sao phim Chạng vạng là người trẻ nhất trong lịch sử được đề cử giải thưởng điện ảnh uy tín SAG. Cô đóng phim từ khi mới 5 tuổi và từng tham gia hàng loạt bộ phim ăn khách như Chiến tranh thế giới, Sweet Home Alabama, Ocean's 8, Once Upon a Time in Hollywood, The Secret Life of Bees, Chạng vạng....

Khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng, nữ diễn viên xinh đẹp bất ngờ thông báo cô nhập học tại đại học New York, Mỹ vào năm 2011. Người đẹp theo học chuyên ngành nghiên cứu về phụ nữ, với trọng tâm là chân dung phụ nữ trong phim và văn hóa.

Dakota Fanning chia sẻ với tờ Independent rằng: "Thật kỳ lạ vì việc học của tôi và công việc của tôi hoàn toàn tương ứng và kết nối với nhau, nhưng nó gần giống như tôi sử dụng hai phần não riêng biệt của mình.... Phim ảnh và việc học tập đã tương trợ nhau và tôi nghĩ mình lựa chọn đúng".

Natalie Portman, ngôi sao từng giành giải Oscar và Quả cầu vàng là một trong những nữ diễn viên được trả cát sê cao nhất tại Hollywood. Sự nghiệp của Portman thăng tiến với các vai diễn nổi tiếng như Evey Hammond trong V for Vendetta (2005), Anne Boleyn trong The Other Boleyn Girl (2008) và một nữ diễn viên ba lê gặp rắc rối trong bộ phim tâm lý kinh dị Black Swan (2010). Gần đây Natalie được yêu thích với vai Jane Foster trong bộ phim siêu anh hùng Thor của Marvel.

Nổi tiếng và giàu có nhưng Natalie Portman còn là người rất chăm chỉ học hành. Năm 1999, nữ diễn viên nhập học đại học Harvard và tốt nghiệp ngành tâm lý học. Ngôi sao xinh đẹp từng chia sẻ: "Tôi không quan tâm nếu việc đại học hủy hoại sự nghiệp diễn viên của tôi.... Tôi thà là người thông minh còn hơn là một ngôi sao điện ảnh".

Yara Shahidi sinh năm 2000 là một trong những nữ diễn viên trẻ hàng đầu Hollywood hiện nay. Cô từng là người mẫu nhí nổi tiếng nước Mỹ và sau đó lấn sân điện ảnh năm 9 tuổi. Từ tháng 9 năm 2014, Shahidi bắt đầu đóng vai chính trong bộ phim hài nổi tiếng Black-ish.Với vai diễn này, vào tháng 12 năm 2014, cô đã giành được giải NAACP ở hạng mục "nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của thể loại phim hài".

Yara Shahidi hiện còn là biểu tượng thời trang nổi tiếng tại Mỹ. Cô từng được trang web thời trang Net-a-Porter bình chọn là một trong những phụ nữ mặc đẹp nhất năm 2018. Cô là một trong 15 sao nữ được chọn xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue Anh tháng 9 năm 2019.

Yara Shahidi hiện đang theo học tại đại học Harvard chuyên ngành nghiên cứu xã hội. Nữ diễn viên trẻ chia sẻ với tạp chí Glamour rằng: "Hollywood đã chứng minh rằng nó thay đổi rất thường xuyên. Vì vậy tôi muốn dành thời gian cho một thứ gì đó như các nghiên cứu xã hội, đó là niềm đam mê của cá nhân tôi bấy lâu nay. Hollywood vẫn ở đó mà thôi. Tôi sẽ quay lại khi tôi học xong".

America Ferrera, 38 tuổi, diễn viên nổi tiếng với bộ phim hài Ugly Betty từng giành được nhiều giải thưởng điện ảnh lớn bao gồm giải Emmy, giải Quả cầu vàng và giải của hội diễn viên màn ảnh cùng những giải thưởng khác.

Nữ diễn viên xinh đẹp từng được tạp chí Time vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới và cô có một sự nghiệp điện ảnh đáng ngưỡng mộ. America từng nhận học bổng khi học đại học Nam California chuyên ngành sân khấu và quan hệ quốc tế nhưng cô đã bỏ dở việc học để theo đuổi sự nghiệp diễn viên.

Sau khi trở nên nổi tiếng, America Ferrera đã quay trở lại trường đại học và hoàn thành bằng cử nhân vào tháng 5 năm 2013. Nữ diễn viên nổi tiếng chia sẻ, cô từng tạm dừng việc học vì được các thầy cô giáo tư vấn là nên theo đuổi tới cùng đam mê nhưng sau đó cô muốn hoàn thành mục tiêu của mình nên đã quay trở lại trường đại học một cách nghiêm túc.

Bridgit Claire Mendler, 30 tuổi là diễn viên, ca sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng nước Mỹ. Năm 2004, cô bắt đầu sự nghiệp của mình bằng vai diễn trong bộ phim The Legend of Buddha. Sau đó cô đóng vai chính trong nhiều bộ phim ăn khách khác như Alice Upside Down (2007), The Clique (2008). Năm 2009, Mendler ký hợp đồng với kênh Disney và trở thành "gà cưng" của kênh truyền hình này.

Không chỉ là diễn viên nổi tiếng, Bridgit Mendler còn được yêu thích trong vai trò ca sĩ. Bridgit Mendler từng phát hành album Hello My Name Is... đạt vị trí thứ 30 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Từ năm 2010 đến năm 2012, cô là đại sứ của First Book, một chiến dịch khuyến khích đọc sách và tặng sách cho trẻ em khó khăn và cô còn tham gia gây quỹ cho các trường giáo dưỡng ở Mỹ.

Mendler đã theo học tại đại học Nam California, Mỹ và tốt nghiệp vào năm 2016. Mendler từng nói, cô có kế hoạch học lấy bằng tiến sĩ vì mẹ cô là tiến sĩ chuyên ngành chính sách công.

Vào tháng 5 năm 2017, Mendler được công bố là một trong những nghiên cứu sinh của phòng thí nghiệm nghiên cứu tại viện công nghệ Massachusetts. Vào tháng một năm 2019, Mendler cho biết cô đã đăng ký tham gia khóa học tại trường luật Harvard. Năm 2020, cô bắt đầu chương trình học lấy bằng tiến sĩ tại viện công nghệ Massachusetts ở Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với USA Today, Mendler cho biết: "Kế hoạch của tôi bây giờ là học và xem mọi thứ diễn ra như thế nào. Tôi nghiên cứu những lĩnh vực tôi cho là thú vị vì tôi muốn hiểu thêm về lĩnh vực khác ngoài công việc là ca sĩ và diễn viên".