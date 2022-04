Dàn người đẹp đọ dáng với váy gợi cảm trong tiệc thời trang lớn tại Mỹ

The Daily Front Row là một ấn phẩm nổi tiếng trong ngành thời trang, thường được gọi là The Daily với Brandusa Niro là tổng biên tập. Niro sáng lập tờ The Daily vào tháng 11/2002, và số báo đầu tiên ra mắt trong tuần lễ thời trang New York, Mỹ vào tháng 2/2003.

Tờ Daily phát hành hàng ngày trong tuần lễ thời trang ở New York ghi lại quá trình diễn ra các buổi trình diễn thời trang lớn. Tạp chí trực tuyến được cập nhật mỗi ngày trong tuần với tin tức và sự kiện thời trang đa dạng.

The Daily cũng ra mắt báo in trong tuần lễ thời trang ở Miami, Mỹ và đã sản xuất các số báo cho tuần lễ thời trang ở Australia, Canada, Nga và Mexico. Ngoài ra, The Daily còn ra mắt các số báo về các triển lãm thương mại thời trang.

Từ năm 2015, tạp chí này đã tạo ra giải thưởng thời trang mang tên The Daily Front Row Fashion Awards để vinh danh những nhân vật xuất sắc nhất trong lĩnh vực thời trang ở Mỹ. Tham dự sự kiện thời trang này luôn là những nhân vật tên tuổi trong làng giải trí.

Lễ trao giải thời trang The Daily Front Row năm nay được tổ chức tại khách sạn Bốn Mùa ở Beverly Hills, California, Mỹ với sự tham gia của những người đẹp đình đám. Nhiều "sao" chọn cho mình những bộ đồ rất gợi cảm.

"Chân dài" Kara Del Toro diện váy cắt xẻ khoe "vòng một" nảy nở tại sự kiện The Daily Front Row Fashion Awards. Kara Del Toro, 28 tuổi, cao 1,74m là một trong những người mẫu nổi tiếng tại Mỹ hiện nay. Người đẹp tóc vàng cũng là hot girl trên Instagram với hơn 2 triệu lượt theo dõi trang cá nhân. "Chân dài" xinh đẹp từng là gương mặt quảng cáo của Guess sở hữu dáng vóc đầy đặn và quyến rũ. Kara Del Toro cho biết, cô luôn bị nghi ngờ đã phẫu thuật thẩm mỹ "vòng một" nhưng sự thật thì vóc dáng của cô hoàn toàn là tự nhiên và cô chưa từng làm đẹp bằng dao kéo (Ảnh: Shutterstock).

Không kém phần quyến rũ khi tham dự sự kiện là vũ công - diễn viên - người mẫu sinh năm 2000 Larsen Thompson. Larsen Thompson là một trong những nghệ sĩ trẻ đa tài nhất tại Hollywood hiện nay. Cô từng là người mẫu của Betsey Johnson, Dior, Fendi, Juicy Couture, Superga, Target, Puma.... Người đẹp cũng là vũ công làm việc với các nghệ sĩ như Christina Aguilera, Janet Jackson, Katy Perry... (Ảnh: Shutterstock).

Ngôi sao phim "Robot đại chiến" Megan Fox sánh đôi hôn phu Machine Gun Kelly dự sự kiện. Megan Fox diện bộ váy kín đáo bất ngờ trong khi bạn trai cô nổi bật với áo hoa điệu đà. Hồi tháng 1/2022, Megan Fox và Machine Gun Kelly đã báo tin vui với người hâm mộ là họ quyết định đính hôn sau một năm rưỡi hẹn hò. Nữ diễn viên xinh đẹp và bạn trai kém 4 tuổi quen nhau khi đóng cùng trong bộ phim "Midnight in the Switchgrass" và sau đó Machine Gun Kelly mời Megan Fox tham gia diễn xuất trong một video ca nhạc của mình (Ảnh: Getty Images).

Thiên thần của hãng Victoria's Secret Behati Prinsloo khoe dáng thon thả sau khi sinh hai con. Behati Prinsloo từng là người mẫu quảng cáo của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như Aquascutum, H&M, Hugo Boss, Kurt Geiger, Marc Jacobs, Max Studio, M by Missoni, Nina Ricci, Sportmax và Tommy Hilfiger. Người đẹp đang có cuộc hôn nhân viên mãn bên ca sĩ giàu có và điển trai Adam Levine (Ảnh: Getty Images).

Ca sĩ Christina Aguilera diện áo choàng dài dạng váy và đeo nữ trang kim cương sành điệu khi xuất hiện trên thảm đỏ. Ngôi sao sinh năm 1980 tăng cân khá nhiều trong vài năm trở lại đây và Christina tiết lộ rằng cô không còn ăn kiêng cũng như đã học được cách chấp nhận vẻ đẹp của riêng mình. Christina Aguilera thừa nhận cô vẫn chú trọng về ngoại hình nhưng không lo lắng về những gì người khác nghĩ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí L'Officiel Italy, nữ ca sĩ thừa nhận rằng cô có thể đôi khi quá chỉ trích bản thân nhưng đó là vì cô luôn cố gắng thúc đẩy bản thân trở thành người tốt nhất có thể (Ảnh: AFF-USA).

Paris Hilton diện bộ váy thanh lịch dự sự kiện thời trang một mình. Người đẹp 41 tuổi trông trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Cuối năm ngoái, Paris Hilton đã lên xe hoa ở tuổi 40. Kiều nữ tóc vàng siêu giàu kết hôn tại biệt thự của ông nội ở Mỹ. Paris Hilton tiết lộ, cô và chồng, doanh nhân bằng tuổi Carter Reum sẽ sớm có con (Ảnh: AFF-USA).

Alessandra Ambrosio, thiên thần của hãng Victoria's Secret cũng tham dự lễ trao giải thời trang uy tín này. Ở tuổi 41, Alessandra Ambrosio có một sự nghiệp mà nhiều người mơ ước. Nhiều năm liên tiếp, cô luôn góp mặt trong Top những siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Cô cũng lọt Top những người đẹp gợi cảm nhất do tạp chí People bình chọn (Ảnh: Getty Images).

Ngôi sao truyền hình Christine Chiu, một trong những "sao" siêu giàu tới từ Trung Quốc. Christine Chiu là khách hàng quen thuộc của các thương hiệu thời trang lớn. Christine từng tiết lộ cô là người mang huyết thống hoàng tộc ở Trung Quốc (Ảnh: Shutterstock).

Gigi Gorgeous, 29 tuổi, hot girl mạng xã hội, diễn viên và người mẫu tới từ Canada diện bộ váy cắt xẻ táo bạo khoe thân hình gợi cảm (Ảnh: AFF-USA).

Người mẫu 24 tuổi Delilah Belle Hamlin đẹp nuột nà trong bộ váy lụa màu hồng kiểu dáng quyến rũ (Ảnh: Getty Images).

