Dàn nghệ sĩ Việt hội tụ cùng Imagine Dragons tại 8WONDER Winter 2024

SOOBIN chạm tới trái tim khán giả bằng giọng ca đẹp với quãng giọng cao sáng, giàu cảm xúc, đồng thời chinh phục các bảng xếp hạng âm nhạc bằng bản "hit".

SOOBIN hứa hẹn "đốt cháy" sân khấu 8WONDER Winter 2024.

SOOBIN có thể sáng tác, hát, rap, chơi nhạc cụ, trình diễn vũ đạo. Người hâm mộ cũng từng bất ngờ khi SOOBIN xuất hiện với hình tượng trưởng thành, sang trọng và có chiều sâu hơn trong "The Playah". Với phong cách nghệ thuật đa sắc đó, SOOBIN dự kiến làm nóng sân khấu và thổi bùng cảm xúc của hàng nghìn khán giả.

Chi Pu dự kiến mang đến những biến hóa đầy bất ngờ.

Chung sân khấu với SOOBIN, Chi Pu cũng sẽ khiến khán giả chìm đắm trong âm nhạc và xúc cảm thăng hoa qua màn trình diễn biến hóa đầy bất ngờ.

Không chỉ "đạp gió, rẽ sóng" thành công ở thị trường Trung Quốc, trong lần trở lại này, Chi Pu được kỳ vọng tiếp tục khuấy đảo siêu nhạc hội 8WONDER Winter 2024 với những bản hit như Talk to me, Finding You hay Anh ơi ở lại, cùng những màn phối (mashup) độc đáo dành riêng cho khán giả của 8WONDER.

GERDNANG khuấy đảo bằng những bản rap bùng cháy sân khấu.

8WONDER còn là điểm đến để người hâm mộ rap hội ngộ thần tượng GERDNANG (HIEUTHUHAI, HURRYKNG và MANBO). Sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu, GERDNANG được chú ý nhiều trên địa hạt rap.

3 chàng trai là 3 cá tính mạnh mẽ, ghi dấu ấn trong lòng khán giả với phong cách riêng, kết hợp ăn ý để tạo ra những bản hit như Chơi, Cua, hay Hẹn gặp em dưới ánh trăng.

HIEUTHUHAI hiện là cái tên hút fan hâm mộ bậc nhất tại showbiz.

Nếu HIEUTHUHAI bước ra từ King of Rap với sức hút ấn tượng, HURRYKNG gây chú ý, được giới chuyên môn đánh giá cao tại Rap Việt và thành công chinh phục cộng đồng yêu rap thì MANBO lại là một màu sắc đặc biệt của GERDNANG khi đem tới cho khán giả một cảm giác mới lạ bằng những ca từ ngọt ngào, dễ thương.

Sự kết hợp của 3 mảnh ghép này dự kiến tạo nên sự bùng nổ trong buổi biểu diễn sắp tới.

Người yêu âm nhạc còn kỳ vọng thưởng thức những màn kết hợp của các nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam với ban nhạc đương đại hàng đầu thế giới Imagine Dragons, để tạo nên chương trình ấn tượng, tôn vinh giá trị âm nhạc quốc tế và Việt Nam.

Ban nhạc rock Imagine Dragons sẵn sàng "cháy" cùng khán giả Việt.

Những cá tính âm nhạc khác biệt và nổi bật của Vpop cộng hưởng cùng màn trình diễn của Imagine Dragons tạo nên sân khấu trong mơ, nơi các giá trị âm nhạc quốc tế và Việt Nam được hòa quyện và tôn vinh.

8WONDER Winter 2024 - phiên bản supershow diễn ra vào tối 8/12 là sự kiện không thể bỏ lỡ trong chuỗi trải nghiệm "Siêu hội Giáng sinh" tại TPHCM, mang đẳng cấp quốc tế và là cú hích mới nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ âm nhạc, giải trí thế giới.