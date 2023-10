Dân mạng không tin Angelababy chưa đặt chân tới câu lạc bộ thoát y

Ngày 5/10, phía câu lạc bộ Crazy Horse đã có dòng đăng tải khẳng định nữ diễn viên Angelababy không tới xem chương trình có Lisa (thành viên Blackpink) diễn. Họ cũng tuyên bố, vợ cũ của tài tử Huỳnh Hiểu Minh chưa từng có mặt tại câu lạc bộ Crazy Horse.

Phản ứng của câu lạc bộ Crazy Horse được đưa ra vào đúng thời điểm Angelababy đang hứng chịu sự chỉ trích, tẩy chay lớn tại Trung Quốc. Một số chương trình, bộ phim có sự tham gia của Angelababy phải tạm gỡ, xóa hình ảnh của cô vì phản ứng dữ dội từ công chúng.

Angelababy đang chịu cảnh phong sát "ngầm" tại Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Trước mắt, show truyền hình thực tế Keep Running đã bị hoãn và đang xem xét cắt sóng của Angelababy sau tranh cãi trên. 2 bộ phim có sự tham gia của cô là Everlasting Longing và Back For You (Mạn ảnh tầm tung) cũng bị ảnh hưởng. Trong bài đăng quảng bá cho 2 tác phẩm trên mạng xã hội, bình luận kêu gọi tẩy chay nữ diễn viên xuất hiện với tần suất dày đặc.

Theo phần lớn ý kiến của khán giả Trung Quốc, việc Angelababy có mặt tại một buổi trình diễn thoát y được xem là hành động cổ xúy cho hoạt động biểu diễn khiêu dâm, một điều cấm kỵ trong làng giải trí Hoa ngữ.

Họ cho rằng, nghệ sĩ là tấm gương với người hâm mộ, đặc biệt là khán giả trẻ, nên việc người của công chúng sống chuẩn mực, tránh vi phạm pháp luật được xem là rất cần thiết.

Bất chấp phản hồi từ phía câu lạc bộ Crazy Horse, ngày 6/10, cộng đồng mạng Trung Quốc tiếp tục truy tìm bằng chứng về việc Angelababy có mặt tại buổi diễn của Lisa. Theo một nguồn tin, chiếc xe chở nữ diễn viên được cho là xuất hiện gần khu vực hộp đêm thoát y nổi tiếng tại Paris (Pháp).

Ngoài ra, cư dân mạng cũng tóm được chi tiết nữ diễn viên Trương Gia Nghê đi ngang qua xe của Angelababy trước khi bước vào hộp đêm. Trương Gia Nghê được xác nhận có mặt tại buổi trình diễn của Lisa khi hình ảnh cô chụp ảnh tại câu lạc bộ được chính phía câu lạc bộ Crazy Horse đăng tải.

Chiếc xe hơi chở Angelababy được cho là đỗ gần câu lạc bộ thoát y Crazy Horse (Ảnh: Sohu).

Cô gái lên xe rời khỏi đêm diễn của Lisa ở câu lạc bộ Crazy Horse được cộng đồng mạng Trung Quốc nhận xét có nét giống Angelababy (Ảnh: Sohu).

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng Trung Quốc cũng phát hiện nhân viên của Angelababy đăng ảnh chụp tại địa điểm câu lạc bộ Crazy Horse cùng tấm vé tham dự đêm diễn của Lisa. Một số khán giả có mặt tại buổi diễn cũng chia sẻ trên trang cá nhân việc bắt gặp nữ diễn viên Trung Quốc tới hộp đêm Crazy Horse.

Hiện, những thông tin trên chưa được phía Angelababy lên tiếng phản hồi. Song, nghi vấn nữ diễn viên thế hệ 8X có mặt tại hộp đêm tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc.

Động thái của nữ diễn viên đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, Angelababy không đăng tải thông tin mới suốt những ngày qua.

Bài đăng gần nhất của cô trên trang cá nhân Instagram là vào đầu tháng 10. Trên trang Weibo (Trung Quốc), ngày 1/10, người đẹp gửi lời chúc mừng người hâm mộ nhân dịp ngày lễ tại Trung Quốc.

Angelababy là một trong những ngôi sao sở hữu lượng khán giả hâm mộ đông đảo tại Trung Quốc nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào. Do vậy, "mỹ nhân lai" được nhiều thương hiệu ưu ái, lựa chọn là gương mặt đại diện.

Angelababy hiện vẫn im lặng trước những thông tin quanh cô (Ảnh: Sina).

Theo Sina, Angelababy là đại sứ thương hiệu cho 7 nhãn hàng lớn. Một năm, trung bình, người đẹp bỏ túi khoảng 56 triệu NDT (khoảng 183 tỷ đồng, khoảng 7,6 triệu USD) từ hoạt động quảng cáo.

Ngoài thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo, Angelababy cũng kiếm bộn tiền nhờ việc ghi hình cho các chương trình truyền hình, tham dự các sự kiện, đóng phim. Theo Celebrity Net Worth, nữ diễn viên thế hệ 8X hiện sở hữu khối tài sản khoảng 50 triệu USD.

Người đẹp thử sức trong lĩnh vực diễn xuất nhiều năm nay nhưng chưa thuyết phục được giới chuyên môn. Truyền thông Trung Quốc xếp cô vào nhóm "bình hoa di động" trên màn ảnh.

Trong những dự án ra mắt gần đây như Người bạn thực sự của tôi, Dáng hình nên có của tình yêu, Liệu ngày mai anh có còn yêu em, diễn xuất của Angelababy bị nhận xét "một màu" và thiếu phản ứng hóa học với bạn diễn.