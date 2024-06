Đám cưới hào môn của Midu: Chú rể khóc khi thổi sáo, ân cần chăm sóc vợ

Tối 29/6, đám cưới của Midu và thiếu gia Minh Đạt tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới lớn ở TP Thủ Đức (TPHCM).

Buổi tiệc diễn ra trong không gian xa hoa, hoành tráng. Theo quy định, khách mời đều chọn trang phục đen, trắng và không dẫn theo trẻ em để đảm bảo không khí tự nhiên, thoải mái nhất cho hôn lễ của Midu.

Midu hôn chồng thiếu gia trong lễ cưới tối 29/6 (Ảnh: Linh Lê Chí).

Nhiều nghệ sĩ Việt có mặt để chung vui cùng vợ chồng Midu như: Ninh Dương Lan Ngọc, Sam, Nhã Phương, Trường Giang, Puka, Jun Phạm, Vy Oanh, Trương Quỳnh Anh, Lan Khuê, Mai Phương Thúy...

Vì số lượng khách mời đông đảo, tiệc chính của đám cưới diễn ra muộn hơn so với giờ dự kiến bắt đầu. Vào 19h50, thiếu gia Minh Đạt thổi sáo ca khúc My heart will go on, đón Midu bước vào lễ đường. Sau khi hoàn thành tiết mục, chú rể bật khóc vì xúc động.

Midu xúc động khi bước vào lễ đường (Ảnh: Linh Lê Chí).

Ở phần nghi lễ chính, Midu để kiểu tóc búi cao, mặc bộ váy cưới thêu ren có phần thân xòe rộng, đội khăn voan sang trọng. Cô cùng Minh Đạt bước lên sân khấu cùng gia đình 2 bên để ra mắt quan khách.

Khoảnh khắc sánh đôi của nữ diễn viên bên chồng thiếu gia được khán giả khen đẹp đôi như công chúa, hoàng tử. Tiệc cưới cũng tái hiện cảnh "tuyết rơi" bằng 15.000 bông tuyết pha lê làm thủ công, gợi lại kỷ niệm thời điểm mới làm quen của Midu và bạn đời.

Midu cho biết chủ đề đám cưới "Tuyết rơi giữa mùa hè" mang thông điệp về những điều tưởng chừng không thể nhưng nếu chúng ta cố gắng, đặt niềm tin vào nó thì mọi điều đều sẽ thành hiện thực.

Đám cưới xa hoa của Midu và thiếu gia Minh Đạt (Video: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ trong video phát tại tiệc cưới, Midu cho biết: "Em chờ một người để yêu, để thương, để cùng vượt qua sóng gió. Em tin tất cả cuộc gặp gỡ trên cuộc đời đều được số mệnh sắp đặt sẵn. Trước khi gặp anh, em không biết khi nào hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình.

Em tin vào định mệnh, lại vừa tin vào kiên trì của con người. Em tin giữa thế giới rộng lớn, sẽ có một người dành riêng cho em, chờ đến ngày hội ngộ cùng em. Cho đến ngày gặp anh trong chuyến tàu định mệnh đó, em mới hiểu con đường mình đang đi, tất cả đều dẫn về anh - một nửa cuộc đời mình".

Trước những chia sẻ của Midu, doanh nhân Minh Đạt cho biết anh muốn bù đắp những vết thương trong quá khứ của Midu. Khi về chung một nhà với nữ diễn viên, Minh Đạt nói anh sẽ luôn nhường nhịn, đùm bọc, xem vợ là "nóc nhà".

Trong lễ cưới, Minh Đạt có nhiều hành động yêu thương, ân cần chăm sóc cho vợ (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau các nghi thức cắt bánh kem, uống rượu giao bôi và trao nhẫn cưới, Midu thay bộ váy thứ 3 để cùng chú rể chào hỏi bạn bè, khách mời.

Buổi tiệc có nhiều tiết mục văn nghệ của bạn bè, gia đình để chúc phúc cho cặp đôi. Dàn sao Việt cũng khuấy động không khí với những tiết mục hát, nhảy múa trên sân khấu.

Cặp đôi có nhiều khoảnh khắc tình tứ trong đám cưới (Ảnh: Linh Lê Chí).

Midu công khai mối quan hệ với thiếu gia Minh Đạt hồi tháng 5. Cô cho biết 2 người "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên". Trong mắt Midu, bạn đời là người hiền lành, ấm áp. Hành trình tìm hiểu, yêu đương của cặp đôi nhận được sự ủng hộ, vun đắp từ 2 bên gia đình.

Diễn viên sang Pháp chụp ảnh cưới từ hồi đầu năm, tất bật chuẩn bị cho đám cưới nhiều tháng nay.

Chồng Midu kém cô 1 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California, Mỹ. Minh Đạt hiện là giám đốc vận hành chi nhánh công ty của gia đình, đồng thời làm phó chủ nhiệm một câu lạc bộ doanh nhân tại TPHCM.