Đại diện Việt Nam Mai Phương dừng chân ở top 40 Hoa hậu Thế giới

Sau 20 ngày tranh tài tại Ấn Độ, Mai Phương và các thí sinh của Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 đã bước vào đêm chung kết, tối 9/3. Đêm thi do Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young và nhà làm phim người Ấn Độ - Karan Johar - đảm nhận vai trò dẫn chương trình.

Mở màn đêm chung kết, các thí sinh trình diễn điệu nhảy mở màn cùng các vũ công Ấn Độ. Năm nay, Ban Tổ chức bỏ phần Dance of the world (Vũ điệu thế giới) mở màn nên Mai Phương không có cơ hội nhảy điệu See tình đã chuẩn bị từ trước.

Dàn thí sinh mặc trang phục đặc trưng của dân tộc. Hoa hậu Mai Phương mặc váy mang nét văn hóa vùng núi, do nhà thiết kế Thủy Nguyễn thực hiện, họa tiết thổ cẩm, nhiều sắc màu.

Mai Phương trình diễn váy dạ hội trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 (Ảnh chụp màn hình).

Trên sân khấu đêm chung kết, Mai Phương được công bố là người giành chiến thắng trong thử thách Multimedia (Đa phương tiện). Giải thưởng được dựa trên sức ảnh hưởng, sự kết nối của thí sinh trên mạng xã hội, các phương tiện truyền thông.

Trên sân khấu nhận giải, Mai Phương gửi lời cảm ơn những người đã ủng hộ và theo dõi hành trình của cô. Ngoài giải thưởng Multimedia Challenge (Thử thách đa phương tiện), Mai Phương cũng góp mặt trong top 25 phần thi hùng biện Head To Head (thử thách đối đầu).

13 người đẹp được vào thẳng top 40 cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 nhờ chiến thắng ở các phần thi phụ gồm đại diện Botswana, Brazil, Croatia, Anh, Li-băng, Martinique, Nepal, Nigeria, Tunisia, Uganda, Ukraine, Việt Nam, Zimbabwe.

Mai Phương lọt top 40 cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 nhờ giải thưởng phụ Multimedia Challenge (Ảnh: Miss World).

Hoa hậu Mai Phương được đánh giá là một trong những đại diện mạnh nhất của Việt Nam cử đến đấu trường này khi vừa có trình độ tiếng Anh tốt, nhiều kỹ năng ổn định, có thời gian luyện tập kéo dài 2 năm.

Người đẹp sinh năm 1999 sở hữu chiều cao 1,7m, số đo ba vòng 82-63-92cm, gương mặt sắc sảo và khả năng hùng biện tốt. Mai Phương có lợi thế về trình diễn, biểu cảm trước ống kính.

Cô tốt nghiệp ngành Tiếng Anh thương mại của Đại học Đồng Nai. Người đẹp còn theo học thạc sĩ Ngôn ngữ Anh tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TPHCM và đạt điểm IELTS 8.0.

Với nụ cười tỏa nắng, khả năng giao tiếp và tiếng Anh tốt, Mai Phương dễ dàng hòa nhập vào cuộc thi, tích cực tham gia các hoạt động bên lề của Ban Tổ chức, để lại ấn tượng tốt cho các thí sinh và truyền thông quốc tế.

Nói về hành trình của mình, Mai Phương chia sẻ: "Tôi thấy mình được học hỏi, trưởng thành hơn nhiều qua từng phần thi. Điều tôi thấy tự hào nhất là được trình diễn các thiết kế từ Việt Nam gửi khán giả toàn cầu".

Mai Phương dừng chân ở top 40 cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 (Ảnh: Instagram).

Trước chung kết, người đẹp sinh năm 1999 cho biết, tâm lý của cô rất thoải mái: "Nếu dùng một từ để diễn tả cảm xúc của Mai Phương lúc này chắc chắn là hạnh phúc vì có những trải nghiệm tuyệt vời 3 tuần qua tại cuộc thi. Tôi đã chờ đợi cơ hội này gần hai năm qua, vui vì bản thân chưa có giây phút nào muốn bỏ cuộc hay xuống tinh thần".

Dự đoán về kết quả đêm chung kết, các chuyên trang quốc tế đánh giá, các ứng viên sáng giá cho danh hiệu Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 là người đẹp Thổ Nhĩ Kỳ, Botswana, Indonesia, Ấn Độ, Cộng hòa Séc, Colombia, Anh, Peru, Brazil, Trinidad & Tobago…

Cuộc thi Hoa hậu thế giới lần thứ 71 kéo dài từ cuối tháng 2 tới ngày 9/3. Năm nay, cuộc thi quy tụ 115 thí sinh nhưng tới đêm chung kết, cuộc thi chỉ còn 112 thí sinh.

Trong đêm thi cuối cùng, Ban Tổ chức lần lượt công bố có top 40, top 12 (trong đó ít nhất mỗi châu lục phải có 2 thí sinh), top 8 (2 thí sinh cho mỗi châu lục), top 4, top 2 và vương miện hoa hậu. Như vậy, cuộc thi năm nay sẽ chỉ có Hoa hậu và một Á hậu.