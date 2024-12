Cuốn sách về "quỷ đỏ" Manchester United dành cho người hâm mộ Việt Nam

Câu lạc bộ được yêu mến nhiều nhất và bị ghét nhiều nhất ở Việt Nam

Cuốn sách là dự án của bình luận viên Bá Phú và các cộng sự tài năng đã ấp ủ suốt một năm qua về những thành tích vĩ đại năm 1999 của Manchester United.

Đọc tác phẩm, độc giả sẽ hiểu hơn về câu lạc bộ Manchester United. Ngoài những thông tin quý giá về câu lạc bộ bóng đá, độc giả còn có cơ hội hiểu hơn về con người, đời sống, văn hóa nước Anh.

1999: Manchester United, Cú Ăn Ba và Tất cả (NXB Thế giới) gồm 99 chương, dày 824 trang, in màu, được dịch từ cuốn Manchester United, the Treble and All That Mat của nhà báo thể thao Matt Dichkinson.

"1999: Manchester United, Cú Ăn Ba và Tất cả" (phải) bên cạnh tác phẩm gốc (Ảnh: Hồng Anh).

Vượt lên một cuốn sách dịch thông thường, 1999: Manchester United, Cú Ăn Ba và Tất cả được nhóm sản xuất và các dịch giả, họa sĩ đầu tư công phu từ nội dung đến hình thức thể hiện, đặc biệt là hệ thống tranh minh họa ấn tượng.

Sách có bìa cứng màu đỏ, bọc trong hộp phủ nhũ bạc, tượng trưng cho 3 chiếc cúp vô địch.

Đứng sau cuốn sách này là ê-kíp trẻ gồm nhà thiết kế Duy Đào - người Việt Nam duy nhất được đề cử giải Grammy; họa sĩ vẽ minh họa Anh Tuấn - đạo diễn của trailer V.League 2024, người thực hiện nhiều tác phẩm cho Bleacher Report, FIFA; chuyên gia bóng đá Dũng Lê và nhà báo Việt Nhật.

Nhà báo Việt Nhật cho biết, khi bắt tay vào dịch cuốn sách, anh có không ít trăn trở.

"Các ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) ngày một phát triển mạnh, có thể đọc giúp con người một cuốn sách dày hàng trăm trang trong vài phút. Tôi đặt ra câu hỏi, cuốn sách này sẽ dành cho ai trong thế giới của những siêu chip?", anh chia sẻ.

Tuy nhiên, sau cùng, anh vẫn bắt tay làm cuốn sách bởi theo anh, những câu chuyện mộc mạc được viết bởi một nhà báo thể thao kỳ cựu, tâm huyết sẽ gợi mở những ký ức không có công nghệ nào đem đến được. Mỗi người sẽ hiểu vì sao mình yêu cuộc sống, yêu bóng đá đến thế.

"Những gạch đầu dòng của AI sẽ không thể đưa con người đến những miền ký ức ấy. Tôi đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về tác giả Matt Dichkinson. Ông là một người rất yêu nghề, nhớ những chi tiết nhỏ nhất về Manchester United.

Khi thực hiện cuốn sách, ông đã thậm chí dành thời gian tìm lại những nhân chứng liên quan về những sự kiện diễn ra hàng chục năm trước…", nhà báo Việt Nhật chia sẻ.

Nhà báo đồng thời là dịch giả cuốn sách cho rằng, Manchester United là câu lạc bộ kỳ quặc nhất thế giới. Độc giả có thể yêu mến họ như bao người hoặc ghét bỏ họ cũng như bao người, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua họ.

"Quỷ đỏ" sở hữu một sức hút kỳ lạ. Ở Việt Nam, Manchester United là câu lạc bộ được yêu mến nhất, đồng thời cũng là câu lạc bộ bị ghét nhiều nhất.

Cuốn sách sẽ đưa độc giả trở về "điểm nổ" quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Manchester United, mùa giải 1998, 1999.

"1999 không chỉ đưa bạn trở lại cú "ăn ba" huyền thoại của Manchester United với đầy đủ kịch tính, vỡ òa, mâu thuẫn, vinh quang, thất bại, cay đắng, nụ cười, nước mắt..., mà còn về năm cuối cùng của thập niên 90, thời kỳ với những chiếc áo rộng thùng thình, rock, britpop; một thời kỳ đáng nhớ và vĩnh viễn không thể quay trở lại.

Con người yêu ký ức của riêng mình và tôi tin bất kỳ ai từng đi qua những năm tháng sôi động ấy sẽ yêu cuốn sách này", nhà báo Việt Nhật nhấn mạnh.

Nhà báo Việt Nhật (trái) và chuyên gia bóng đá Dũng Lê là dịch giả của cuốn sách (Ảnh: Hồng Anh).

Cuốn sách mang đến những giá trị vượt thời gian

Chuyên gia Dũng Lê cũng dành nhiều tâm huyết cho cuốn sách. Anh cho rằng, tác phẩm sẽ đem đến nhiều bất ngờ cho độc giả.

Cuốn sách sẽ "ngược dòng thời gian" đưa người đọc trở lại nếm trải từng xung đột và thử thách mà "Quỷ đỏ" phải đối mặt trong mùa giải 1998, 1999.

"Bật như Man". Khi tôi mới biết xem bóng đá, câu bình luận ấy thường xuất hiện trên sóng truyền hình Việt Nam, sử dụng để mô tả về lối chơi của "Quỷ Đỏ". Đó là một loại tiêu chuẩn. Đá bóng là phải ban, phải "bật" đẹp và đẹp là phải "như Man".

Sir Alex Ferguson khi mới tới Old Trafford làm việc đã nói muốn đánh đổ tiêu chuẩn trước đó là Liverpool, sau đó ông biến đế chế màu đỏ thành Manchester thành tiêu chuẩn mới. Tiêu chuẩn đó được mô tả trong cuốn sách này", chuyên gia bóng đá Dũng Lê chia sẻ trong lời giới thiệu.

Bình luận viên Bá Phú và cầu thủ Lương Xuân Trường tại sự kiện ra mắt sách (Ảnh: Việt Nhật).

Bình luận viên Bá Phú cũng cho biết, 1999: Manchester United, Cú Ăn Ba và Tất cả không phải là tác phẩm mới, nhưng phiên bản tiếng Việt đã mang đến cho cuốn sách một diện mạo hoàn toàn khác biệt trong lần đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam.

Những minh họa và thiết kế độc quyền sẽ khiến những độc giả quen thuộc với tác phẩm gốc và những người lần đầu tiếp cận đều cảm thấy mới mẻ và ấn tượng. Trải nghiệm này có lẽ sẽ khiến chính tác giả Matt Dickison cảm thấy bất ngờ.

Hệ thống tranh minh họa ấn tượng (Ảnh: Hồng Anh).

Hơn tất cả, cuốn sách sẽ mang đến những giá trị vượt thời gian. Từng câu chuyện trong tác phẩm sẽ đưa người đọc trở về miền ký ức xưa của bóng đá, nơi những cảm xúc chân thật và nguyên bản nhất được tái hiện một cách sống động.

"Tôi tin rằng nhiều người, như chính tôi, cũng khát khao tìm lại cảm giác ấy - cảm giác được đắm chìm trong ký ức và hồi tưởng những khoảnh khắc vỡ òa, rung động, sâu sắc - mà trái bóng tròn từng mang lại", bình luận viên Bá Phú cho hay.