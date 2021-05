Cuộc sống kín tiếng của nữ chính trong "Thế giới bí mật của Alex Mack"

Dân trí 24 năm sau thành công của bộ phim truyền hình "Thế giới bí mật của Alex Mack", nữ chính của phim - Larisa Oleynik vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Cô từng là ngôi sao nhí nổi tiếng nước Mỹ.

Sức hút tuyệt vời đến từ Thế giới bí mật của Alex Mack

Thế giới bí mật của Alex Mack là bộ phim truyền hình của Mỹ, được phát sóng tại Việt Nam khoảng cuối những năm 1990. Phim xoay quanh cuộc đời của cô bé đáng yêu và thông minh Alex Mack (Larisa Oleynik đóng). Sau một tai nạn, Alex bất ngờ sở hữu nhiều siêu năng lực như di chuyển đồ vật, hóa lỏng, phóng tia lửa đến đối phương...

Cuộc sống của Alex Mack và những người bạn quanh cô cũng vì thế mà thay đổi khi cô gái nhỏ phải cố giữ bí mật điều này, đồng thời thích nghi với cuộc sống khi sở hữu siêu năng lực.

Larisa Oleynik là một trong những diễn viên tuổi "teen" nổi tiếng nhất nước Mỹ. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 8 tuổi.

Bộ phim Thế giới bí mật của Alex Mack bắt đầu phát sóng từ năm 1994 tới năm 1998. Seri phim truyền hình dài tập này đã trở thành món ăn tinh thần cho thế hệ 8x và 9x trên khắp thế giới.

Không chỉ thành công tại Mỹ, phim còn được mua bản quyền phát sóng tại nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Việt Nam và Úc. Tại Việt Nam, phim cũng thu hút lượng người xem lớn và gắn bó với ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả thế hệ 8x và 9x cùng Cô gái đại dương, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, Những cuộc phiêu lưu của Sinbad...

Bộ phim cũng là bàn đạp cho nữ diễn viên chính Larisa Oleynik phát triển sự nghiệp diễn xuất. Cô trở thành ngôi sao trẻ triển vọng của Mỹ trong những năm 90. Trong suốt thời gian là một cô bé tuổi teen, Larisa Oleynik được ngợi ca như "một trong những cô gái tuổi 15 được yêu thích nhất tại Mỹ" hay "cô gái nhà bên quyền lực".

Larisa Oleynik thành công nhất với vai diễn Alex Mack trong phim truyền hình dài tập Thế giới bí mật của Alex Mack.

Ngôi sao nhí tài năng đình đám nước Mỹ

Larisa Oleynik sinh ra tại Santa Clara và trưởng thành tại San Francisco. Cô bắt đầu sự nghiệp đóng phim khi mới 8 tuổi và vai diễn đầu tiên của Larisa là trong dự án Les Misérables (Những người khốn khổ). Sau đó, cô gái xinh xắn này đã được chọn vào vai chính trong dự án phim truyền hình dài tập Thế giới bí mật của Alex Mack của đài Nickelodeon. Sự nghiệp diễn xuất của Larisa chính thức nở rộ từ đây.

Nhà sản xuất của bộ phim Thế giới bí mật của Alex Mack - Thomas Lynch và John Lynch từng thừa nhận rằng, họ bị Larisa "chinh phục" ngay trong lần gặp đầu tiên khi cô tới thử vai Alex. "Khi Larisa Oleynik bước vào và tôi nhớ, khi đó mình đã nhìn quanh phòng rồi nói với mọi người rằng: "Đây rồi, chính là cô bé này. Tôi có thể viết vai diễn này cho cô ấy", nhà sản xuất Thomas chia sẻ.

Trong con mắt của hai nhà sản xuất kiêm đạo diễn Thomas và John Lynch, Larisa tuyệt nhiên không phải "gồng mình" vào vai Alex. Cô thể hiện một cách tự nhiên và tự mình tạo nên nhân vật. "Cô ấy tự làm đạo diễn cho chính mình, làm tốt hơn bất kỳ diễn viên nào tôi từng gặp. Cô ấy biết chính xác mình đang làm gì và đó thực sự là một tài năng thiên bẩm", nhà sản xuất họ Lynch chia sẻ.

Larisa Oleynik nổi tiếng trong mảng phim truyền hình dù lượng phim nhựa cô tham gia cũng không ít. Ngoài Thế giới bí mật của Alex Mack, cô còn góp mặt trong dự án phim nhựa 10 Things I Hate About You (1999).

Nữ diễn viên chính "Thế giới bí mật của Alex Mack" ở tuổi 40

Sau Thế giới bí mật của Alex Mack, cô tiếp tục góp mặt trong một số dự án phim truyền hình dài tập ăn khách khác như The Baby-Sitters Club (1995) và đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh hài tuổi teen 10 Things I Hate About You (1999).

Thời còn trẻ, nhan sắc của nữ diễn viên Larisa được khen ngợi không kém bất kỳ nữ diễn viên nào tại Hollywood. Gương mặt xinh xắn, ưa nhìn, đôi mắt sáng lanh lợi và cách nói chuyện đầy cuốn hút giúp Larisa chiếm trọn trái tim của người hâm mộ. Song, chưa vai diễn nào sau này của Larisa qua được "cái bóng" Alex Mack.

Với nữ diễn viên 40 tuổi, vai diễn trong Thế giới bí mật của Alex Mack đã trở thành một ký ức tuyệt vời trong chính sự nghiệp của cô: "Tôi thực sự hạnh phúc khi vai diễn này vẫn sống mãi với thời gian. Tôi vui khi mọi người vẫn nhớ đến bộ phim. Thật không thể tin nổi, một show truyền hình kéo dài 4 năm đã trở thành một phần cuộc sống của rất nhiều người".

Larisa Oleynik xinh đẹp và cuốn hút ở tuổi thanh thiếu niên. Cô được ngợi ca như "một trong những cô gái tuổi 15 được yêu thích nhất tại Mỹ" hay "cô gái nhà bên quyền lực".

Tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất dù không còn quá nổi tiếng

Từ năm 1994 đến nay, cô tham gia hơn 50 bộ phim, tính cả vai khách mời cùng trên dưới 10 dự án sân khấu. Vì hoạt động và nổi tiếng nhờ các tác phẩm truyền hình nên tên tuổi của Larisa trong mảng phim điện ảnh không nổi bật. Hiện tại, ở tuổi 40, cô vẫn tham gia các dự án phim truyền hình nhưng không còn gây được tiếng vang tại nước ngoài vì không đóng phim điện ảnh.

Năm 2019, Larisa Oleynik xuất hiện trong hai tập phim Trinkets do Netflix sản xuất và năm 2020, cô đảm nhận vai chính trong The Healing Powers of Dude và tham gia phim nhựa We Broke Up. Theo truyền thông Mỹ, tài sản của nữ diễn viên 40 tuổi vào khoảng 4 triệu USD, chủ yếu từ thu nhập đóng phim.

Larisa Oleynik hiện 40 tuổi và sở hữu khối tài sản khoảng 4 triệu USD.

Bên cạnh công việc diễn viên, nữ diễn viên sinh năm 1981 cũng thường xuyên lên tiếng vì quyền lợi của mọi người, chống nạn phân biệt chủng tộc. Cô hưởng ứng mạnh phong trào Black Lives Matter, thường xuyên đăng ảnh, thực hiện các chiến dịch ủng hộ vì quyền lợi của người da màu.

Tháng 1/2013, Larisa đã phải yêu cầu tòa án ra lệnh cấm tiếp xúc của một fan cuồng. Người đàn ông nhận là fan của Larisa đã đổi họ sang họ của nữ diễn viên nổi tiếng vì quá si mê cô. Người này còn thường xuyên gửi quà tới căn hộ của mẹ cô để bày tỏ tình cảm. Sự theo đuổi và tình cảm cuồng nhiệt của người này khiến cô sợ hãi và phải nhờ luật pháp can thiệp.

Larisa Oleynik vẫn đóng phim và dự án gần nhất của cô là phim truyền hình The Healing Powers of Dude và phim nhựa We Broke Up.

Cuộc sống hôn nhân kín tiếng bên người chồng làm việc ngoài làng giải trí

Nữ diễn viên Larisa đang sống cùng chồng, Olli Haaskivi, tại New York, Mỹ. Hai người cũng hiếm khi xuất hiện chung hay chụp ảnh chung trên trang cá nhân. Tháng 8/2017, Larisa mới công khai chuyện kết hôn với người hâm mộ khi đăng tải hình ảnh hai vợ chồng kèm lời chúc sinh nhật người bạn đời. Cặp đôi được cho rằng chưa có con chung dù chung sống rất hạnh phúc.

Nữ diễn viên Thế giới bí mật của Alex Mack là người sống kín tiếng nên không thích kể chuyện cá nhân trên truyền thông. Chính vì vậy, đến nay, người hâm mộ không biết chi tiết về cuộc sống gia đình hay việc cô đã làm mẹ hay chưa.

Trước khi công khai mối quan hệ với "ông xã", Larisa từng hò hẹn với người đồng nghiệp, nam diễn viên Joseph Gordon-Levitt. Hai người là một cặp từ năm 1998 tới năm 2002. Họ bắt đầu hò hẹn khi cùng cộng tác trong bộ phim điện ảnh "ăn khách" 10 Things I Hate About You. Larisa và Joseph còn cùng nhau tham gia show truyền hình 3rd Rock from the Sun từ năm 1998 đến năm 2000.

Nữ diễn viên Larisa Oleynik trong bức ảnh hiếm hoi bên "ông xã" Olli Haaskivi. Cặp đôi được cho rằng chưa có con chung.

Hành trình nghệ thuật của "Alex Mack" Larisa Oleynik

Mi Vân

Theo Zimbio/News