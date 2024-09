Cuộc sống của chị gái giàu có trong "Giày thủy tinh" sau hơn 20 năm

Kim Ji Ho (SN 1974) là nữ diễn viên Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp đóng phim từ năm 1994 và nổi tiếng nhờ vai diễn người chị giàu có, giỏi giang của nữ chính trong bom tấn truyền hình Giày thủy tinh năm 2002.

Kim Ji Ho (phải) trong bộ phim "Giày thủy tinh" (Ảnh: Naver).

Ngoài ra, người đẹp cũng đóng một số bộ phim khác như Affection (2002), Single Again (2005), Even So Love (2007), You Don't Know Women (2010)… Những năm qua, nữ diễn viên không đóng phim, tập trung tận hưởng cuộc sống gia đình. Phim gần nhất cô đóng là Steel Rain (2017), Hard Hit (2021)...

Nữ diễn viên kết hôn với nam diễn viên Kim Ho Jin vào cuối năm 2001 sau một năm gặp nhau trên phim trường More Than Love. Họ có với nhau một con gái sinh năm 2004.

Bí quyết để gìn giữ hạnh phúc của Kim Ji Ho và Kim Ho Jin là tôn trọng nhau, cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và đặc biệt là "đặt" các tay săn ảnh ngoài cuộc sống của họ.

Kim Ji Ho tâm sự, cô muốn con cái của cô có một cuộc sống thật bình thường và không phải chịu sức ép của những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nổi tiếng. Đây cũng là lý do cô hạn chế đóng phim, tham gia các hoạt động trong làng giải trí sau khi lập gia đình.

Trong mắt nam diễn viên Kim Ho Jin, vợ anh là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Ngoài những lúc bận rộn ở phim trường, anh cũng dành thời gian giúp vợ làm việc nhà.

"Giày thủy tinh" từng là bộ phim thành công trong sự nghiệp diễn xuất của Kim Ji Ho (phải) (Ảnh: Naver).

Người đẹp khen chồng là một người đàn ông hoàn hảo, biết nhường nhịn và thấu hiểu. Hai người luôn thông cảm cho nhau, nhờ đó hôn nhân rất êm ấm.

Tháng 5 vừa rồi, nữ diễn viên Kim Ji Ho đồng ý tham gia một chương trình truyền hình thực tế và liên tục chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân.

Cô tự tin đăng tải nhiều bức ảnh chụp chân dung và nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Dù đã có những nếp nhăn tuổi tác trên đuôi mắt, khóe miệng nhưng ngôi sao 50 tuổi vẫn giữ được thần thái rạng rỡ, cuốn hút.

Kim Ji Ho cũng sở hữu dáng vóc thon thả, cân đối. Nữ diễn viên cho biết, cô chăm chỉ tập thể dục và ăn uống khoa học. Người đẹp tập gym, yoga và pilates. Trên trang cá nhân, diễn viên đăng nhiều video hướng dẫn cách tập luyện để có được hiệu quả tốt nhất.

Kim Ji Ho vẫn sở hữu dáng vóc thanh mảnh, cân đối ở tuổi 50 (Ảnh: Instyle).

Mỹ nhân Hàn Quốc cũng sở hữu gu thời trang tinh tế, sang trọng và nữ tính. Khi được hỏi về bí quyết chăm sóc ngoại hình, Kim Ji Ho từng nói về việc cô sử dụng các loại thuốc để tái tạo làn da và trẻ hóa gương mặt. Song, trải nghiệm của Kim Ji Ho không ngọt ngào, cô bị tác dụng phụ, gương mặt bị sưng, không thể cử động.

Sau lần sử dụng thuốc tái tạo da, Kim Ji Ho quyết định nói "không" với dao kéo thẩm mỹ và tập trung và việc tập luyện. Cô nói: "Những buổi tập yoga liên tục khiến tôi cảm thấy tự tin khi đứng trước ống kính. Tôi thực sự rất biết ơn vì có vẻ như điều đó đã chứng tỏ rằng tôi đang làm tốt và không suy sụp khi không làm việc".

Nữ diễn viên 50 tuổi cũng nhắn nhủ mọi người đừng cố chống lại quy luật tự nhiên, thay vào đó tận hưởng mỗi ngày và để nó trôi qua. Dù hiện tại, Kim Ji Ho không còn là một cái tên đình đám trong làng giải trí Hàn Quốc nhưng đổi lại, cô hài lòng với cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên chồng con.

Kim Ji Ho trẻ trung ở tuổi 50 nhờ tập luyện và ăn uống khoa học (Ảnh: Instagram).