Cuộc đời sóng gió và cái chết bí ẩn ở tuổi 27 của huyền thoại nhạc rock

Dân trí 27 năm sau ngày mất, Kurt Cobain vẫn được khán giả yêu âm nhạc xem là một trong những ca sĩ huyền thoại nhất của nhạc rock. Cuộc đời anh giống như một cuốn tiểu thuyết buồn và đầy sóng gió.

Tuổi thơ cô độc và sóng gió

Kurt Cobain, sinh năm 1967 tại Aberdeen, Washington, Mỹ. Ngôi sao nhạc rock lớn lên tại một thị trấn nhỏ, nhưng ngay từ khi còn là một cậu nhóc, Kurt đã thể hiện tài năng âm nhạc và nghệ thuật. Kurt tự học chơi piano bằng cách nghe, mày mò chơi trống trên một chiếc thùng gỗ cũ mà bố mẹ làm cho.

Kurt Cobain với vẻ ngoài trong trẻo khi còn là một cậu bé.

Cuộc hôn nhân sóng gió của cha mẹ khiến Kurt phải chịu nhiều thiệt thòi và ảnh hưởng tới sự trưởng thành, tính cách của anh. Khi Kurt mới 9 tuổi, cha mẹ Kurt tuyên bố ly thân. Kurt chuyển tới sống cùng cha ruột, thỉnh thoảng gặp mẹ và cô em gái Kim vào những dịp cuối tuần.

Khi cha của anh đi bước nữa, Kurt rơi vào một môi trường sống mới. Ngôi sao ca nhạc luôn cảm thấy như bị bỏ rơi khi sống với cha của mình. Kurt bắt đầu dùng ma túy khi mới chỉ là một cậu nhóc tuổi teen và sống nay đây mai đó với những người họ hàng trước khi trở về sống cùng mẹ ruột.

Một trong những món quà ý nghĩa của Kurt trong 10 năm đầu đời là chiếc đàn guitar từ ông chú tên Chuck. Dù chiếc đàn đã cũ và sờn hỏng, nhưng nó đã trở thành món đồ không thể thiếu với một cậu bé yêu âm nhạc và sống cô đơn.

Kurt Cobain và em gái sớm phải chịu cảnh bố mẹ ly hôn khi còn nhỏ.

Âm nhạc là cứu cánh duy nhất trong cuộc đời đầy buồn đau

Kurt phát hiện ra một thứ âm nhạc tên là punk rock, và kết thân với những người bạn trong The Melvins, trước khi thành lập ban nhạc đầu tiên của mình mang tên Fecal Matter. Ban nhạc Fecal Matter chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nhưng cũng đủ để Kurt thỏa mãn đam mê với âm nhạc.

Sau đó, Kurt quen tay bass Krist Novoselic, tay trống Aaron Burckhard và lập nên ban nhạc Nirvana. Ba người bạn trình diễn lần đầu tiên vào năm 1987 và đó là một trong những sự kiện đáng nhớ trong sự nghiệp của cả ba chàng trai trẻ.

Đĩa đơn đầu tay của nhóm mang tên Love Buzz và album đầu tiên của họ mang tên Bleach ra mắt một năm sau đó nhưng không thực sự thành công. Cái tên Nirvana vẫn chỉ giới hạn với những fan yêu nhạc tại Seattle.

Vào tuổi thanh niên, Kurt Cobain tìm tới âm nhạc như lối thoát của cuộc đời, giúp anh giải tỏa những áp lực, bế tắc trong cuộc sống.

Năm 1990, ban nhạc Nirvana có thêm thành viên mới là Dave Grohl. Họ kiếm được hợp đồng biểu diễn trên khắp nước Mỹ và vào năm 1991, họ phát hành album Nevermind. Đĩa đơn Smells Like Teen Spirit trở thành ca khúc nổi tiếng khắp thế giới và là bài thánh ca cho cả một thế hệ.

Dave Grohl, tay trống của Nirvana và là người đồng hành cùng Kurt Cobain trong mỗi phần trình diễn chia sẻ rằng: "Với Kurt, âm nhạc tới trước, ca từ theo sau". Bản thân rocker nổi tiếng cũng thừa nhận, lời bài hát của mình "như một đống hỗn loạn".

Kể về chất liệu làm nên những ca khúc nổi tiếng của mình, Kurt từng nói: "Một vài kinh nghiệm của đời tôi, như chia tay bạn gái, những mối quan hệ tồi tệ hay cảm giác về cái chết, sự trống rỗng đã khiến nhân vật trong các bài hát trở nên ốm yếu, cô độc".

Kurt Cobain bên những người anh em thân thiết trong nhóm Nirvana.

Nét cá tính không giống ai đã tạo nên một Kurt Cobain khác biệt và nổi bật ở thế hệ anh và sau này. Ở tuổi 24, Kurt cũng được vinh danh là một trong những nhạc sĩ xuất sắc nhất của thế hệ. Càng nổi tiếng, Kurt càng phải chịu nhiều áp lực hơn. Anh dùng ma túy nhiều hơn và coi đó là một giải pháp giúp anh né tránh những đau đớn, những buồn khổ trong tâm hồn và cả những cơn đau dạ dày.

Cuộc hôn nhân đau khổ và bí ẩn với Courtney Love

Kurt quen nữ rocker Courtney Love trong một chương trình ở hộp đêm tại Oregon vào năm 1990. Hai người thường xuyên liên lạc sau đó và bắt đầu một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc nhưng cũng đầy sóng gió. Hai người tổ chức đám cưới vào tháng 2/1992 và đón cô con gái đầu lòng Frances Bean Cobain vào tháng 8 năm đó.

Kurt Cobain kết hôn với nữ ca sĩ tóc vàng Courtney Love và có một cô con gái chung.

Mối quan hệ của cặp tình nhân này trở thành chủ đề bàn tán trên các phương tiện truyền thông sau khi Courtney nói với tờ Vanity Fair rằng, cô từng dùng ma túy khi đang mang bầu đứa con đầu lòng. Sau những cuộc tranh cãi không có điểm dừng và liên tiếp, họ quyết định sẽ cùng chung quyền giám hộ cô con gái.

Bất chấp những ồn ào về đời tư, sự thành công trong sự nghiệp của Kurt vẫn khiến người ta nể phục. Những vấn đề trong cuộc sống riêng của Kurt đã được anh tâm sự trong nhiều ca khúc của album Utero phát hành vào tháng 9/1993. Album này đã đứng đầu nhiều bảng xếp hạng uy tín.

Khi ban nhạc của anh càng nổi tiếng và được ca tụng, Kurt càng đắm chìm với những rắc rối và bế tắc của riêng mình. Ngày 4/3/1994, khi đang ở trong phòng khách sạn ở Rome, Ý, Kurt tìm cách tự vẫn bằng cách dùng thuốc quá liều. Chính Courtney là người phát hiện ra kịp thời và đưa Kurt tới bệnh viện rửa ruột. Dù người đại diện của Kurt khẳng định, đây chỉ là một tai nạn nhưng thủ lĩnh của nhóm Nirvana thực sự đã muốn tìm tới cái chết bởi anh còn để lại di thư.

Tình yêu cuồng nhiệt nhưng cũng nhiều khổ đau với Courtney Love được xem là một trong những nguyên nhân khiến căn bệnh trầm cảm của Kurt nặng hơn.

Trở về Mỹ, Kurt vẫn sống buồn bã và đơn độc. Anh dành phần lớn thời gian nhốt mình trong phòng và dùng thuốc. Courtney đã gọi cảnh sát vào ngày 18/3/1994 khi phát hiện ra Kurt lại tìm cách tự vẫn. Cảnh sát cho hay, rocker điển trai nhốt mình trong một chiếc tủ với súng và các viên thuốc.

Courtney đã tìm cách thuyết phục Kurt từ bỏ ý định tự vẫn và nên đi cai nghiện. Kurt đồng ý đi cai nghiện tại một trung tâm ở Los Angeles nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc chỉ sau vài ngày. Ngày 5/4/1994, trong phòng khách phía sau ngôi nhà tại Seattle của mình, Kurt đã tự vẫn bằng một phát súng. Lúc đó, anh mới 27 tuổi.

Anh để lại di chúc, trong đó Kurt gửi lời cảm ơn tới các fan, tới vợ và cô con gái mới hơn 1 tuổi cùng câu hát trong Hey Hey, My My của Neil Young: "It's better to burn out than to fade away" (tạm dịch là Thà cháy hết mình còn hơn le lói trôi đi). Di thư còn có đoạn viết: "Tôi không còn thấy thích thú khi nghe, sáng tạo âm nhạc và viết nhạc một cách thực sự từ nhiều năm gần đây" như nói đến sự bế tắc của Kurt trong những tháng ngày cuối đời.

Giai đoạn hạnh phúc của Kurt Cobain và Courtney Love diễn ra ngắn ngủi.

Các sản phẩm âm nhạc của anh vẫn được ca tụng sau hàng chục năm kể từ khi anh qua đời. Kurt Cobain được tôn vinh như "người phát ngôn của một thế hệ" bởi người trẻ tìm thấy chính mình, những nỗi đau, sự bế tắc của họ trong những ca từ của Nirvana mà Kurt sáng tác.

Bí ẩn về cái chết đột ngột ở tuổi 27

Năm 2015, bộ phim tài liệu tái hiện cuộc đời của huyền thoại nhạc rock - Cobain: Montage of Heck do Brett Morgen được thực hiện. Một trong những nhà sản xuất của bộ phim là Frances Bean Cobain, con gái duy nhất của Kurt Cobain và Courtney Love. Frances chỉ mới có 19 tháng tuổi khi cha ruột tự vẫn vào tháng 4/1994. Phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn sau khi phim lần đầu được ra mắt tại LHP Sundance.

Năm 1994, Kurt Cobain tự vẫn tại nhà riêng bằng súng khi con gái của anh mới hơn 1 tuổi.

Frances Bean Cobain cũng xuất hiện trong bộ phim. Cô con gái duy nhất của huyền thoại nhạc rock không có bất kỳ ký ức nào về cha ruột. Song, hình ảnh Kurt tự tay cắt tóc cho con gái và nói với vợ rằng "Anh rất hạnh phúc" thực sự là một chi tiết đắt giá và xúc động trong phim.

Trong bộ phim tài liệu Cobain: Montage of Heck, những thông tin chưa bao giờ được công bố về thời thơ ấu của Kurt và cuộc sống vợ chồng của anh và Courtney Love trong ngôi biệt thự của hai người được hé lộ. Câu hỏi về nguyên nhân khiến Kurt quyết định tự vẫn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp cũng như còn rất trẻ cũng được giải đáp trong bộ phim.

Trong di thư, Kurt Cobain gửi lời cảm ơn vợ, con và khán giả. Anh cũng viết: "Tôi không còn thấy thích thú khi nghe, sáng tạo âm nhạc và viết nhạc một cách thực sự từ nhiều năm gần đây".

Đạo diễn Brett Morgen cũng đưa ra giả thiết chính việc bị vợ phản bội là nguyên nhân đẩy Kurt tới chuyện tự vẫn. Ông không tin rằng, Kurt tìm tới cái chết vì chán ghét sự nổi tiếng. "Khi anh ấy nghĩ tới chuyện để một đoàn tàu băng qua người, anh ấy không muốn tự vẫn vì buồn chán thất vọng mà vì không thể chịu nổi sự bẽ bàng", đạo diễn của bộ phim Brett Morgen nói.

Cái chết của Kurt Cobain được kết luận là do tự vẫn nhưng với người hâm mộ nam ca sĩ tóc vàng, sự ra đi đột ngột và những bi kịch trong cuộc đời anh vẫn khiến họ trăn trở. Có giải thiết cho rằng, vợ anh có thể đã đầu độc anh bằng rượu và ma túy để giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình và tranh chấp quyền nuôi cô con gái chung duy nhất.

Sự ra đi ở tuổi 27 của Kurt Cobain vẫn khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Pete Cleary, một người bạn của Kurt đã đề cập tới điều này trong cuốn sách mang tên Ai đã giết Kurt Cobain. Người này giải thích rằng, Kurt luôn cố gắng tự vẫn và tất cả những lần anh muốn tìm tới cái chết đều xuất phát từ Courtney. "Cobain bị trầm cảm, hay tâm trạng nhưng không ai nói về việc anh ấy muốn chết, đến khi anh ấy thực sự đã chết", Pete đã viết.

10 năm sau ngày mất của Kurt, một số tài liệu về hiện trường vụ tự vẫn đã được công bố. Trong đó, bác sĩ pháp y kết luận, ngôi sao quá cố đã tiêm vào cơ thể 3 liều heroin. Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào trên khẩu súng mà Kurt đã dùng để tự vẫn. Nhiều người hoài nghi, một người nghiện ma túy nặng như vậy mà có thể ăn mặc chỉnh tề, cẩn thận lau dấu vân tay trên khẩu súng.

Huyền thoại vẫn sống mãi sau gần 30 năm ngày mất

Mới đây theo Iconic, đơn vị tổ chức buổi đấu giá mang tên "The Amazing Music Auction", 6 sợi tóc của ca sĩ Kurt Cobain đã được một khách giấu tên mua với mức giá 14 nghìn USD vào ngày 6/5 vừa rồi.

Tessa Osbourne - người bạn tâm giao của Kurt Cobain từng cắt và giữ những sợi tóc này trước khi anh nổi tiếng với album Nevermind trong chuyến lưu diễn tại Anh. Theo đơn vị tổ chức, một phần tiền của buổi đấu giá sẽ được ủng hộ cho Crew Nation - quỹ cứu trợ toàn cầu dành cho những nghệ sĩ đang đối mặt khó khăn vì dịch Covid-19.

Mất được 27 năm nhưng những sản phẩm âm nhạc hay các kỷ vật của Kurt Cobain vẫn có giá trị lớn với người hâm mộ.

Màn trình diễn cuốn hút của nhóm Nirvana

Những kỷ vật liên quan tới Kurt vẫn có sức hút mãnh liệt với người hâm mộ dù anh đã mất được 27 năm. Năm ngoái, cây guitar từng được nam ca sĩ quá cố sử dụng tại chương trình MTV Unplugged vào năm 1993 đã được bán đấu giá với mức hơn 6 triệu USD (tương đương 140 tỷ đồng).

Tháng 10/2019, chiếc áo khoác len màu xanh mạ từng được trưởng nhóm Nirvana mặc trong buổi biểu diễn này cũng đã được mua lại tại một sự kiện đấu giá của Julien's Auctions với trị giá 334 nghìn USD (tương đương 7,7 tỷ đồng).

Kurt Cobain đã mất được 27 năm nhưng trưởng nhóm của ban nhạc rock huyền thoại Nirvana vẫn được xem là người có tầm ảnh hưởng nhất lịch sử nhạc rock. Đến giờ những giai thoại, những câu chuyện bí ẩn quanh cuộc đời ngắn ngủi hay mối quan hệ giữa anh và vợ vẫn là một ẩn số, khiến người hâm mộ không thôi tò mò.

Con gái và vợ của Kurt Cobain hiện tại.

Mi Vân