Cộng đồng mạng dậy sóng khi Lady Gaga tiết lộ bị cưỡng hiếp năm 19 tuổi

Dân trí Nữ ca sĩ từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín - Lady Gaga tiết lộ từng bị một nhà sản xuất âm nhạc cưỡng hiếp nhiều lần trong quá khứ và phải phá thai ở tuổi 19.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey nằm trong chuỗi phim tài liệu The Me You Can't See, Lady Gaga lần đầu tiên tiết lộ với khán giả về quá khứ kinh hoàng của mình lúc 19 tuổi.

Cô bị một nhà sản xuất âm nhạc cưỡng hiếp nhiều lần trong quá trình thu âm. Thậm chí, giọng ca nổi tiếng đã có bầu, phải phá thai khi tuổi đời còn rất trẻ và điều trị tâm lý suốt một thời gian dài vì những ký ức kinh hoàng.

Lady Gaga vừa tâm sự về ký ức kinh hoàng khi bị cưỡng hiếp bởi một nhà sản xuất năm 19 tuổi.

Lady Gaga kể lại: "Khi đó, tôi 19 tuổi và đang bước chân vào làng nhạc. Một nhà sản xuất đã đến yêu cầu tôi cởi hết quần áo nhưng tôi từ chối và bỏ đi". Sau đó, nhà sản xuất này đã đe dọa sẽ đốt tất cả các sản phẩm âm nhạc của cô nếu không tuân theo lời yêu cầu của hắn.

"Kẻ đó sau khi hãm hiếp tôi xong đã bỏ mặc tôi ở một xó xỉnh khi tôi mang thai. Tôi cảm thấy kinh khủng và phát bệnh sau khi bị cưỡng hiếp. Sau đó, tôi đã bị nhốt trong studio suốt nhiều tháng trời", Lady Gaga nhớ lại. Khi được hỏi về danh tính nhà sản xuất đó, Lady Gaga nói: "Tôi không muốn đối mặt với kẻ đó thêm lần nào nữa".

Lady Gaga đã không thể giữ lại được đứa bé vì tuổi đời còn rất trẻ và điều này đã để lại một sang chấn tâm lý trầm trọng trong cô kéo dài suốt nhiều năm. Thời điểm xảy ra vụ việc, Lady Gaga mới bước chân vào làng nhạc thế giới và ra mắt các sản phẩm âm nhạc đầu tiên như Just Dance, Paparazzi, Poker Face...

Lady Gaga đã biến những đau đớn tinh thần thành âm nhạc và thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

"Suốt nhiều năm trời, tôi không thể sống như cũ", nữ ca sĩ nổi tiếng nhấn mạnh. Vài năm gần đây, Lady Gaga được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn tâm lý do stress và đau khớp. Cô cho rằng, đây chính là hậu quả của ký ức kinh hoàng năm xưa.

"Bác sĩ không thể tìm thấy những đau đớn trên cơ thể tôi khi kiểm tra bằng y học. Nhưng thân thể tôi vẫn cảm nhận được tất cả. Tôi cảm thấy lạc lõng, đau đớn. Cảm giác như tâm trí mình đã chết", Lady Gaga nói về những hậu quả mà việc bị cưỡng hiếp để lại trong cô.

Lady Gaga từng điều trị tâm lý trong 2 năm rưỡi nhưng cô cảm thấy rằng, việc tiến triển không quá khả quan bởi giọng ca nổi tiếng lại nhanh chóng cảm thấy tệ hại. Cô tìm tới các trung tâm trị liệu, dành thời gian chăm sóc bản thân và chơi nhạc, giúp bản thân thoát khỏi những cảm giác tiêu cực. "Mọi thứ bắt đầu biến đổi tốt hơn một cách chậm rãi", cô nói.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ nổi tiếng thừa nhận, ký ức bị cưỡng hiếp và phải phá thai năm 19 tuổi ám ảnh, trở thành gánh nặng tâm lý của cô cho tới bây giờ.

Lady Gaga từng tiết lộ việc bị cưỡng hiếp trong một bài phỏng vấn với Howard Stern vào năm 2014. Cô cho biết giữ kín điều này trong nhiều năm. Lady Gaga khi đó kể rằng, cô từng đối mặt với nhà sản xuất tệ hại đó tại một cửa hàng và cảm giác sợ hãi làm tê liệt mọi giác quan và cơ thể.

Lady Gaga đã biến những đau buồn và cú sốc trong chính cuộc đời mình trở thành chất liệu tuyệt vời trong những sáng tác âm nhạc. Từ phong cách, chất liệu âm nhạc của nữ ca sĩ cá tính này đều được đánh giá rất sáng tạo. Album gần nhất của cô, album thứ 6 mang tên Chromatica, được trình làng vào năm 2020 và thành công với bản single Rain on Me.

Lady Gaga trình diễn ca khúc "Always Remember Us This Way"

Lady Gaga liên tục có mặt trong những bảng xếp hạng âm nhạc uy tín. Năm 2019, tạp chí Time bình chọn cô là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế giới và đứng đầu top 100 biểu tượng thời trang vượt thời gian.

Trong nhiều năm, Lady Gaga đấu tranh không ngừng nghỉ cho cộng đồng LGBT và thành lập quỹ từ thiện mang tên Born This Way để khích lệ những tài năng trẻ, bảo vệ sức khỏe tinh thần, chống lại nạn bạo lực, bắt nạt.

Những thông tin mới chia sẻ của Lady Gaga đã khiến công chúng dậy sóng và nhiều người hâm mộ đã kêu gọi truy tìm danh tính nhà sản xuất năm xưa, tìm lại công lý cho giọng ca nổi tiếng.

Mi Vân

Theo Insider