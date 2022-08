Công bố nguyên nhân tử vong trong xe hơi của minh tinh 43 tuổi

Ngày 17/8, sau 6 tháng điều tra, xét nghiệm, nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên Lindsey Pearlman được công bố. Văn phòng điều tra cho biết, nữ diễn viên 43 tuổi đã sử dụng chất Natri Nitrit (Sodium Nitrite), một chất độc với con người nếu ở hàm lượng cao.

Nữ diễn viên Lindsey Pearlman qua đời ở tuổi 43 (Ảnh: News).

Thi thể của nữ diễn viên Lindsey Pearlman được phát hiện trong xe hơi của cô tại Los Angeles (Mỹ) gần 5 ngày sau khi cô được thông báo mất tích vào tháng 2/2022. Cô được trông thấy lần cuối cùng là ở Hollywood vào ngày 13/2/2022. Thi thể của nữ diễn viên được phát hiện cách địa điểm cô được trông thấy lần cuối vài dặm.

Trước đó, bạn bè và gia đình của Lindsey Pearlman đã nhờ công chúng giúp đỡ để tìm kiếm nữ diễn viên khi cô không trở về nhà. Chồng của nữ diễn viên đã chia sẻ trên trang cá nhân sau khi cơ quan điều tra tìm thấy thi thể của nữ diễn viên: "Cảnh sát đã tìm thấy Lindsey Pearlman. Cô ấy đã ra đi, tôi vô cùng suy sụp. Tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn vào thời điểm khác nhưng tôi muốn nói lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm, yêu thương cô ấy. Tôi cũng mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình tại thời điểm khó khăn hiện tại".

Lindsay Pearlman bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi còn trẻ. Cô đã tham gia nhiều phim truyền hình nổi tiếng như Chicago justice, Sneaky Pete, American housewife, The Purge, The Ms. Pat show, Vicious… Trong đó, vai diễn của cô trong Bệnh viện đa khoa là được yêu thích nhất. Dự án gần nhất cô tham gia là The Ms. Pat show.

Lindsay Pearlman được tìm thấy trong tình trạng tắt thở gần 5 ngày kể từ khi gia đình cô thông báo nữ diễn viên bị mất tích (Ảnh: News).

Michael Chiaverini, người đại diện của nữ diễn viên, cũng yêu cầu mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình vào thời điểm hiện tại. Savannah Pearlman, chị họ của nữ diễn viên, đã quyết định chia sẻ số điện thoại khẩn của Tổ chức cứu hộ người tự tử của Mỹ sau sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên 43 tuổi.

Nguyên nhân khiến nữ diễn viên Lindsey Pearlman kết thúc cuộc sống không được gia đình của cô công bố. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng, nữ diễn viên Lindsey Pearlman đoản mệnh hứng chịu tác động của căn bệnh trầm cảm một thời gian.

Đầu năm 2022, làng giải trí Mỹ cũng choáng váng trước thông tin cựu Hoa hậu Mỹ - Cheslie Kryst qua đời ở tuổi 30 do ảnh hưởng của căn bệnh trầm cảm.

Cheslie Kryst - cựu Hoa hậu Mỹ qua đời hồi đầu năm 2022 (Ảnh: News).

Cheslie Kryst từng tốt nghiệp ngành luật và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Wake Forest từ năm 2017. Ngoài vai trò luật sư chuyên xử lý các vụ tố tụng dân sự, người đẹp này còn là người mẫu, MC, blogger thời trang.

Trước khi mất, Cheslie Kryst luôn làm việc chăm chỉ, lan tỏa năng lượng tích cực và được đánh giá là một trong những hoa hậu Mỹ năng động, thành đạt và tài năng nhất trong vài năm gần đây.

Tuy nhiên, phía sau những nụ cười lạc quan và tỏa nắng của Cheslie, cô từng phải gồng mình chiến đấu với căn bệnh trầm cảm. Gia đình của cựu hoa hậu đã chia sẻ câu chuyện cuộc đời cô nhằm kêu gọi xã hội dành sự quan tâm đặc biệt cho những bệnh nhân trầm cảm, giúp họ cảm thấy không cô đơn, bị bỏ rơi trong cuộc chiến với căn bệnh xã hội ngày càng nghiêm trọng này.