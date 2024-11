Con trai 9X của NSND Thái Bảo ra mắt album hòa tấu saxophone

Bảo Anh hoàn thành dự án đầu tay trong 6 tháng. 7 bản hòa tấu bao gồm: Melodies of life (Giai điệu cuộc sống, Nobuo Uematsu), Giấc mơ trưa (Giáng Son), Laputa (Joe Hisaishi), Cơn mưa tháng Năm (Trần Lập - Trần Tuấn Hùng), A town with an ocean view (Thị trấn nhìn ra đại dương, Joe Hisaishi), Dù chẳng phải anh (Đinh Mạnh Ninh) và Trong lành những giấc mơ (Lan Phạm).

Ngoài ra, nghệ sĩ cũng phát hành MV Giấc mơ trưa, A town with an ocean view và Sora mo toberu hazu (Tôi có thể bay lên tới bầu trời, Spitz).

Nghệ sĩ saxophone Bảo Anh Taruki (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sự kiện ra mắt album đầu tay, ngày 10/11, Bảo Anh Taruki chia sẻ, 7 bản nhạc kể trên do chính anh lựa chọn bởi tất cả đều gắn liền với những sự kiện lớn trong đời sống của mình.

Từ bản nhạc thứ nhất cho đến bản nhạc thứ bảy đều được sắp xếp có chủ ý theo tuyến tính thời gian như một dòng tự sự, dòng hoài niệm về những gì đã xảy đến, đã đi qua trong cuộc đời mình.

Vì lẽ đó mà Bảo Anh Taruki đã quyết định đặt tên cho sản phẩm âm nhạc đầu tay của mình là Thanh âm thời gian.

Nói về lý do thể hiện một số ca khúc Nhật Bản, Bảo Anh cho biết, anh yêu thích văn hóa Nhật Bản từ thuở nhỏ, qua truyện tranh, âm nhạc. Hai bản nhạc Laputa và A town with an ocean view là nhạc từ hai bộ phim Castle in the sky (Lâu đài bay của pháp sư Howl) và Kiki's delivery service (Dịch vụ chuyển phát nhanh của Kiki).

Màu sắc âm nhạc trong Thanh âm thời gian không chỉ nhẹ nhàng, lãng mạn, trong sáng, vui tươi như chính con người của Bảo Anh Taruki mà còn mang đến những cảm thức "chữa lành" rất kỳ lạ.

Thanh âm thời gian có sự tham gia hòa âm phối khí của ba nghệ sĩ tên tuổi thuộc ba thế hệ khác nhau: nhạc sĩ Lưu Hà An, nhạc sĩ Thành Vương và nhạc sĩ Nguyễn Việt Hùng.

Theo nhạc sĩ Lưu Hà An, ông đã dành rất nhiều thời gian và chất xám cho việc phối khí hai bản nhạc trong album.

"Nhận được lời mời từ một bạn trẻ, với khoảng cách tuổi khá lớn, tôi đã băn khoăn vì hai cách nhìn, hai chặng đường, hai ngôn ngữ âm nhạc khác nhau.

Đây đều là những tác phẩm nổi tiếng và lại là phối cho một nghệ sĩ chơi nhạc cụ chứ không phải ca sĩ nên tôi thấy khá là áp lực, phải tham khảo rất nhiều bản thu, cố gắng làm sao nổi bật tiếng kèn của Bảo Anh lên trên hết", nhạc sĩ Lưu Hà An chia sẻ.

NSND Thái Bảo và con trai tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

NSND Thái Bảo tiết lộ, kể từ năm 3 tuổi, con trai đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc, thích các bài hát trên TV, thậm chí phải mở nhạc quảng cáo ra thì Bảo Anh mới chịu ăn. Album đầu tay lần này được Bảo Anh đầu tư rất kỹ lưỡng.

Nghệ sĩ trẻ Bảo Anh Taruki là con trai của NSND Thái Bảo và NSƯT Anh Tuấn. Từ năm lớp 6, bố mẹ đã cho Bảo Anh theo học kèn Clarinet tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam do giảng viên Quốc Bảo dạy. Tình yêu với âm nhạc cổ điển đã được "thắp" lên trong cậu bé Bảo Anh từ rất sớm.

Tuy nhiên, tiếng kèn của Kenny G - huyền thoại Saxophone - đã làm thay đổi định hướng âm nhạc và con đường tương lai của Bảo Anh Taruki.

Đó là một lần Bảo Anh thấy mẹ dọn nhà với chồng đĩa nhạc cao ngất ngưởng, trong chồng đĩa nhạc đó anh vô tình nhìn thấy đĩa nhạc của Kenny G.

Trước đó, Bảo Anh Taruki từng được nghe nhạc của huyền thoại Saxophone này nhưng âm nhạc của ông lúc đó chưa thực sự "đánh thức" những cảm quan âm nhạc trong anh.

"Lúc cầm đĩa nhạc lên gác nghe, chìm đắm trong không gian âm nhạc của Kenny G thì tôi đã nhận ra, con đường của mình đây rồi. Mình nhất định sẽ phải theo con đường saxophone.

Tôi cảm giác như mình được khai sáng và mở ra con đường mình mình phải đi khi những bản nhạc của Kenny G chạm sâu vào tâm hồn tôi. Tôi quyết tâm theo học saxophone từ ngày đó", Bảo Anh Taruki tâm sự.