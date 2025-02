Với doanh thu toàn cầu hơn 1,2 tỷ USD, Na Tra 2 (Na Tra: Ma đồng náo hải) đang giữ kỷ lục phim có doanh thu tại một thị trường cao nhất toàn cầu, vượt qua nhiều bom tấn Hollywood như: Star Wars: The Force Awakens, Avengers: Endgame...

Doanh thu ấn tượng của Na Tra 2 không chỉ gặt hái thành tích đáng nể tại thị trường Trung Quốc mà còn đánh dấu bước tiến lớn trong ngành công nghiệp điện ảnh của quốc gia tỷ dân.

"Na Tra 2" trở thành hiện tượng phòng vé đầu năm 2025 và đạt doanh thu hơn 1,2 tỷ USD (Ảnh: News).

Na Tra 2 là tác phẩm của đạo diễn Sủi Cảo và được xây dựng nối tiếp nội dung phần 1 được sản xuất vào năm 2019.

Phần đầu đạt doanh thu 725 triệu USD, xếp thứ 4 trong danh sách phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc. Đây cũng là bộ phim hoạt hình đầu tiên của Trung Quốc được chọn vào vòng sơ tuyển hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc giải Oscar tại mùa giải lần thứ 92.

Na Tra 2 kết hợp yếu tố thần thoại Trung Quốc với những trận chiến căng thẳng, và không thiếu loạt khoảnh khắc hài hước, tươi sáng. Điều này khiến Na Tra 2 trở thành bộ phim được lựa chọn số một để tìm xem trong những ngày đầu năm mới.

Phim được giới chuyên môn nhận xét có nhiều điểm thu hút, nổi bật, được lòng người lớn và khán giả nhỏ tuổi. Truyền thông quốc tế nhận định, thành công của Na Tra 2 không phải là điều ngẫu nhiên.

Bộ phim được đầu tư công phu từ khâu sản xuất, với đồ họa đạt đẳng cấp quốc tế. Những cảnh chiến đấu hoành tráng mang đến bữa tiệc thị giác mãn nhãn cho khán giả. Được biết, phim mất gần 5 năm để hoàn thiện.

Bên cạnh đó, kịch bản phim cũng được đánh giá cao khi lồng ghép các yếu tố thần thoại vào những câu chuyện mang tính thời cuộc. Phim cũng gửi gắm thông điệp sống tích cực, luôn theo đuổi đam mê và ước mơ dù cuộc sống có nhiều thử thách.

Thành công của 2 phần Na Tra được xem là dấu mốc quan trọng với hoạt hình Trung Quốc và cũng khiến truyền thông quốc tế phải "nể sợ".

"Na Tra 2" được dự đoán đạt hơn 2 tỷ USD trong thời gian tới (Ảnh: Sina).

Trong nhiều năm qua, Hollywood thống lĩnh phòng vé toàn cầu với các siêu phẩm hành động, phim giả tưởng như Avengers: Endgame, Avatar. Sự trỗi dậy về doanh thu của Na Tra 2 khiến giới chuyên môn quốc tế không thể bỏ qua sự vùng lên của các tác phẩm điện ảnh châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng.

Ngày 13/2, một tài khoản tích xanh trên X (Twitter cũ) có hơn 170.000 người theo dõi đã bình luận: "Bộ phim đầu tiên kiếm 1 tỷ USD nhưng chẳng ai xem, ngoại trừ người Trung Quốc".

Bài đăng hút hàng triệu lượt xem và trở thành chủ đề tìm kiếm hot trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), nhận nhiều phản hồi trái chiều.

Hiện, 5 bộ phim có doanh thu thương mại cao nhất thế giới đều là các phim của Hollywood. Trong đó, đứng đầu bảng là Avatar (2009) với doanh thu hơn 2,9 tỷ USD.

Xếp sau là Avengers: Endgame (2019) với doanh thu hơn 2,7 tỷ USD, Avatar: The Way of Water (2022) đạt doanh thu 2,3 tỷ USD, Titanic (1997) cán mốc doanh thu 2,2 tỷ USD, Star Wars: The Force Awakens (2015) đạt doanh thu gần 2,1 tỷ USD.