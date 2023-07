Con nuôi gốc Việt Pax Thiên là chỗ dựa tinh thần của Angelina Jolie

Mới đây, hình ảnh Pax Thiên tháp tùng người mẹ nổi tiếng, minh tinh Angelina Jolie, đi ăn tối tại một nhà hàng ở New York (Mỹ) được chia sẻ và thu hút người hâm mộ. Ở tuổi 20, Pax Thiên sở hữu ngoại hình nam tính.

Pax Thiên đi ăn tối cùng mẹ, nữ diễn viên Angelina Jolie, tại một nhà hàng ở New York, Mỹ (Ảnh: JJ).

Cậu con nuôi gốc Việt của Angelina Jolie ngày càng tự tin, nam tính (Ảnh: JJ).

Pax Thiên diện trang phục giản dị, trẻ trung với quần jeans bụi bặm, áo nỉ màu hồng nhạt trong khi Angelina Jolie thanh lịch với đầm dài, áo khoác màu đen. Được biết, trước đó, Pax Thiên cùng mẹ tới làm việc tại trụ sở thương hiệu thời trang mới của cô mang tên Atelier Jolie ở New York (Mỹ).

Thời gian gần đây, vụ ly hôn giữa Angelina Jolie và Brad Pitt tiếp tục là tâm điểm truyền thông quốc tế bởi những lùm xùm pháp lý chưa có hồi kết. Cặp đôi chia tay từ năm 2016 nhưng đến nay, họ chưa thống nhất được việc phân chia quyền nuôi con, tài sản chung.

Mới đây, Brad Pitt đâm đơn kiện Angelina Jolie về việc nữ diễn viên âm thầm bán 50% cổ phần nhà máy sản xuất rượu cho nhà tài phiệt người Nga - Yuri Shefler (chủ sở hữu Stolichnaya, công ty sản xuất rượu vodka hàng đầu của Nga).

Pax Thiên trở thành chỗ dựa tinh thần lớn của mẹ và các em khi anh cả Maddox đi du học, cha mẹ ly hôn (Ảnh: JJ).

Phía Brad Pitt bình luận: "Hành động của Angelina Jolie là bất hợp pháp, gây tổn hại nghiêm trọng tới Brad Pitt với mục đích làm giàu bất chính".

Tài tử Hollywood đã gửi hồ sơ khởi kiện Angelina Jolie lên Tòa Thượng thẩm Los Angeles (Mỹ). Trước đó, năm 2022, phía Brad Pitt đã đâm đơn kiện vợ cũ nhưng bị xử thua vì thiếu chứng cứ.

Pax Thiên là một trong 3 người con nuôi của Angelina Jolie, 2 người còn lại là Maddox và Zahara. Angelina Jolie còn có 3 người con ruột cùng Brad Pitt.

Khi mối quan hệ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie trở nên căng thẳng, các con lại có động thái đứng về phía nữ diễn viên. Pax Thiên cùng các anh chị em sống với mẹ là chủ yếu kể từ khi cha mẹ ly hôn.

Pax Thiên sợ hãi, ghét giới săn ảnh khi mới đến Mỹ vào năm 2007 (Ảnh: People).

Việc trở thành con nuôi của cặp đôi nổi tiếng hàng đầu làng giải trí thế giới khiến cuộc đời của Pax Thiên sang một trang mới. Trước khi trở thành con nuôi của cặp sao Ông bà Smith, Pax Thiên đang sống tại một trại mồ côi ở Việt Nam.

Tháng 1/2007, Angelina Jolie nộp đơn xin con nuôi tại Việt Nam. Diễn viên hoàn tất thủ tục đưa Pax Thiên về Mỹ vào tháng 3 năm đó. Bức ảnh đầu tiên của cậu bé gốc Việt khi tới Mỹ được bán độc quyền cho tờ People với giá 2,7 triệu USD.

Chuyển tới Mỹ sinh sống, học tập, những năm qua, Pax Thiên học cách dần thích nghi với cuộc sống mới. Từ một cậu bé sợ hãi khi đối mặt với giới săn tin, luôn đội mũ che mặt để tránh né ống kính, Pax Thiên của hiện tại là một thanh niên tự tin, nam tính.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013, nữ diễn viên Maleficent tiết lộ, Pax Thiên là người hướng nội và không thích bị các phóng viên săn đuổi. Song, trong mắt mẹ nuôi, cậu bé gốc Việt là người rất tình cảm, luôn yêu thương và biết bảo vệ các em.

Pax Thiên (phải) thường xuyên tháp tùng mẹ tham dự các sự kiện (Ảnh: Getty Images).

Sau nhiều năm gắn bó, minh tinh Hollywood trân trọng sự hiện diện của con trai Pax Thiên. "Giờ đây, Pax Thiên đã trở thành nguồn sức mạnh trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi trở thành mẹ của Maddox, Pax Thiên, Zahara (3 con nuôi của minh tinh Hollywood). Mỗi ngày, tôi đều cảm thấy biết ơn vì điều đó", nữ diễn viên nói.

Khi anh cả Maddox đi du học tại Hàn Quốc từ năm 2018, Pax Thiên trở thành trụ cột trong gia đình, là chỗ dựa cho mẹ và các em. Cậu xuất hiện bên mẹ nhiều hơn, chủ động xách đồ, mở cửa, dẫn mẹ qua đường hay tháp tùng mẹ trong các sự kiện của làng giải trí.

Theo People, Pax Thiên có niềm đam mê lớn với nhiếp ảnh, quay phim. Cậu từng theo mẹ đến Campuchia tham gia quá trình quay bộ phim First they killed my father. Năm ngoái, Pax Thiên hỗ trợ mẹ ghi hình bộ phim Without Blood ở Rome (Italy).

Angelina Jolie luôn biết ơn sự xuất hiện của các con, gồm con nuôi và con ruột, trong cuộc đời cô (Ảnh: JJ).

Trong chương trình Woman's Hour, ngôi sao nổi tiếng tiết lộ con trai thứ hai thích làm DJ, đam mê âm nhạc và phim ảnh.

Dù được truyền thông chú ý nhưng chàng trai 20 tuổi không thích dựa hơi bố mẹ, tự tìm hướng hoạt động nghệ thuật riêng. Theo một nguồn tin, Pax Thiên muốn theo đuổi bộ môn art game (nghệ thuật trong game), kết hợp nghệ thuật và các phần mềm truyền thông số tạo nên các tác phẩm đặc sắc trong game.

Nguồn tin độc quyền của Page Six cho hay, các tác phẩm của Pax Thiên sử dụng quy trình nghệ thuật thị giác mixed media (truyền thông hỗn hợp), áp dụng nhiều hơn một phương tiện hoặc chất liệu để tạo ra các tác phẩm và truyền thông số.

Pax Thiên đang hoạt động bí mật với nghệ danh Embtto để tránh gây chú ý. Đối với Pax Thiên, art game không chỉ là sở thích mà còn là một công việc nghiêm túc. Con trai 20 tuổi của Angelina Jolie muốn thực hiện một buổi triển lãm trưng bày các tác phẩm của mình trong tương lai.

Pax Thiên chăm sóc mẹ trên trường quay (Ảnh: News).

Cậu thanh niên 20 tuổi có đam mê với nghệ thuật, phim ảnh, trò chơi điện tử (Ảnh: The Image Direct).