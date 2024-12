Cô gái "đánh bại" cả Taylor Swift và Beyoncé là ai?

Ca khúc hay nhất năm: "Good Luck, Babe!"

Năm nay, làng nhạc thế giới chứng kiến sự lên ngôi của một ca khúc không quá rình rang nhưng lại ghi dấu ấn mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng danh giá. Đó là Good Luck, Babe! của nữ ca sĩ trẻ Chappell Roan.

Ca khúc được đánh giá cao bởi hàng loạt chuyên trang âm nhạc như The Guardian, Los Angeles Times, Rolling Stone hay NME, thậm chí vượt mặt những bản hit như Taylor Swift và Beyoncé để chiếm vị trí cao trong danh sách các ca khúc hay nhất năm.

Không chỉ vậy, ca khúc còn lọt top 3 của Billboard và Pitchfork, hai chuyên trang âm nhạc nổi tiếng với sự khắt khe và uy tín hàng đầu.

Nội dung bài hát Good Luck, Babe! kể về nỗi đau và sự dằn vặt của một người phụ nữ đồng tính không thể sống thật với bản thân. Lời ca đầy cảm xúc cùng giai điệu mang âm hưởng thập niên 1980 đã giúp bài hát đạt 1 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify tính đến cuối tháng 11 vừa qua.

Với "Good Luck, Babe!", Chappell Roan nhận được đánh giá cao bởi hàng loạt chuyên trang âm nhạc (Ảnh: Instagram nhân vật).

Theo Billboard, "Good Luck, Babe!" đại diện cho đẳng cấp hoàn hảo của nhạc pop mà không phải nghệ sĩ nào cũng có thể đạt tới. Đây cũng là lần đầu tiên Chappell Roan lọt vào top 10 trong bảng xếp hạng Hot 100 Billboard.

Thành công bất ngờ của ca khúc này cũng đã giúp album cũ của cô mang tên The Rise and Fall of a Midwest Princess (phát hành năm 2023) trở lại thịnh hành.

Không dừng lại ở đó, ca khúc còn nhận hàng loạt đề cử lớn như "Bài hát của mùa hè" tại Giải thưởng Video âm nhạc MTV 2024 và "Bài hát hay nhất" tại Giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu 2024.

Good Luck, Babe! sẽ tiếp tục tranh tài ở các hạng mục như "Bài hát của năm" và "Trình diễn đơn ca nhạc pop xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 67 vào tháng 2/2025.

Chappell Roan là ai?

Chappell Roan tên thật là Kayleigh Rose Amstutz, bắt đầu hành trình âm nhạc từ năm 15 tuổi bằng việc đăng tải những ca khúc tự sáng tác lên YouTube.

Cô không thích tên thật của mình và quyết định lấy nghệ danh để tôn vinh người ông quá cố bằng cách kết hợp họ "Chappell" của ông với bài hát yêu thích của ông là "The Strawberry Roan", theo trang Cherwell.

Sự mộc mạc nhưng đầy cảm xúc trong giai điệu của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý, giúp cô ký hợp đồng với hãng đĩa Atlantic Records vào năm 2015.

Dưới sự hỗ trợ của hãng đĩa lớn, Chappell ra mắt đĩa đơn đầu tiên mang tên "School Nights" năm 2017. Ca khúc được American Songwriter đánh giá cao nhờ giai điệu vừa u tối vừa nhẹ nhàng, nhưng lại không bùng nổ như mong đợi.

Chappell Roan biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc Austin City Limits (Ảnh: Statesman).

Con đường nghệ thuật của Chappell Roan không hoàn toàn trải hoa hồng. Năm 2020, Chappell bất ngờ bị Atlantic sa thải vì không đạt đủ doanh thu kỳ vọng.

Sự thất bại này cũng là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của cô. Quay về quê nhà ở Missouri, nữ ca sĩ trẻ phải tạm gác lại giấc mơ, kiếm sống bằng công việc phục vụ nhưng ngọn lửa âm nhạc chưa bao giờ tắt trong cô. Chappell tiếp tục sáng tác và tìm kiếm cơ hội.

Sau đó, Chappell phát hành album đầu tay The Rise and Fall of a Midwest Princess vào tháng 9/2023, thông qua Amusement Records (một hãng thu âm của Island Records).

Album này nhanh chóng nhận được sự chú ý từ giới chuyên môn, được đánh giá cao bởi giai điệu pop-rock sôi động và nội dung sâu sắc xoay quanh tình yêu, nỗi đau và hành trình chấp nhận bản dạng giới của mình.

Tiếp nối thành công, năm 2024 cô tiếp tục cho ra đời ca khúc Good Luck, Babe! và chính ca khúc này đưa tên tuổi Chappell Roan lên bản đồ âm nhạc quốc tế.

"Pop girl" thế hệ mới

Thế hệ "pop girl" mới (những cô nàng nhạc pop) đã mang đến làn gió mới cho ngành công nghiệp âm nhạc và thời trang. Trong đó, Chappell Roan cũng là một trong những cái tên nổi bật khi không chỉ làm nên chuyện trên sân khấu, cô còn định hình phong cách cá nhân với thời trang độc đáo và tiên phong.

Với phong cách âm nhạc và hình ảnh lấy cảm hứng từ cộng đồng drag queen (người mặc đồ giả nữ và trang điểm đậm - PV), Chappell Roan trở thành biểu tượng nhạc pop đồng tính khi luôn đề cao tình yêu đồng giới trong âm nhạc, truyền cảm hứng cho những phụ nữ trẻ vượt qua mặc cảm về xu hướng tính dục của mình.

Hình ảnh đậm chất "drag queen" của Chappell Roan trên sân khấu (Ảnh: Instagram nhân vật).

Chappell Roan từng chia sẻ với Rolling Stone: "Tôi yêu phong cách camp (phong cách thời trang táo bạo, lập dị, thường được cường điệu hóa - PV). Nó là một sự phản ánh kỳ diệu và đầy cảm xúc về văn hóa đại chúng". Điều này giúp cô được so sánh với Lady Gaga, một nghệ sĩ cũng nổi tiếng với phong cách táo bạo và sống động.

Phong cách thời trang của Chappell Roan là sự kết hợp giữa sự hỗn loạn và sáng tạo. Cô mang tinh thần camp trở lại dòng chảy thời trang hiện đại, tạo nên những màn trình diễn bùng nổ từ sân khấu đến thảm đỏ.

Không chỉ vậy, Chappell Roan còn được đánh giá là người phá vỡ các khuôn mẫu thông thường, mang đến một hình ảnh mạnh mẽ, phóng khoáng và đầy khát khao tự do.