Chuyện tình viên mãn của những cặp "chị - em" lệch tuổi trong Showbiz Việt

Khánh Thi - Phan Hiển

Chuyện tình yêu chênh lệch 12 tuổi của cặp đôi "chị - em" Khánh Thi - Phan Hiển đã từng là chủ đề bàn tán nhiều trên truyền thông.

Mới đây, sau 13 năm yêu và bên cạnh nhau, đám cưới của cặp đôi đã diễn ra trước sự chứng kiến của hai bên gia đình nội - ngoại cũng như sự ủng hộ của những người hâm mộ.

Phan Hiển vốn là học sinh của Khánh Thi. Ngay từ những lần đầu gặp gỡ, anh đã đem lòng yêu mến cô giáo của mình và theo thời gian, Khánh Thi cũng đáp trả lại tình yêu của "chàng".

Tuy nhiên, trong thời gian yêu nhau, cặp đôi đã phải trải qua khá nhiều "sóng gió" khi chưa nhận được sự chấp thuận từ phía gia đình nhà trai. Hơn nữa, cô giáo dance sport cũng không ít lần phải chịu sức ép dư luận về vấn đề tuổi tác hay yêu nửa kia vì gia thế "khủng".

Vượt qua những khó khăn, hiện tại, cặp đôi đã có với nhau hai đứa con đáng yêu. Kubi, cậu con trai lớn, thậm chí còn được định hướng theo đuổi bộ môn dance sport - "nơi tình yêu bắt đầu" của bố mẹ. Tình yêu chân thành đã giúp cặp đôi bên nhau suốt hơn một thập kỉ. Phan Hiển muốn tổ chức đám cưới như một món quà tặng vợ mình để đền đáp những ngày tháng mà cô đã hy sinh, hỗ trợ anh có một sự nghiệp thăng hoa.

Kiện tướng dance sport Khánh Thi bày tỏ niềm vui với PV của Dân trí: "Với Thi thì nó vô cùng đặc biệt ấy chứ! Nhiều bạn sẽ cho rằng đám cưới là cái kết cuối cùng của hạnh phúc, nhưng Thi và Hiển đã trải qua rất nhiều hạnh phúc lẫn sóng gió rồi. Đám cưới lần này như dịp để 2 vợ chồng hâm nóng tình cảm nên mình hay nói với Hiển rằng không nghĩ sau 13 năm, 2 đứa lại được yêu lại từ đầu."

Cặp đôi đã có cái kết viên mãn bằng một đám cưới hạnh phúc (Ảnh: FBNV).

Diệu Nhi - Anh Tú

Từng khiến người hâm mộ thấp thỏm nhiều "phen" nghi vấn khi cả Diệu Nhi và Anh Tú không thường xuyên đăng tải hình ảnh bên cạnh nhau. Cặp đôi công khai hẹn hò vào cuối năm 2016 trên sóng truyền hình và cho hay đã trở thành người yêu 1 năm trước đó.

Diệu Nhi là một diễn viên tiềm năng còn Anh Tú được biết đến với vai trò ca sĩ, nổi bật với vẻ điển trai. Tuy anh không quá nổi tiếng nhưng được chú ý nhiều nhờ tình yêu với nữ diễn viên hài.

Được biết, Diệu Nhi hơn Anh Tú 2 tuổi. Cả hai được nhận xét có chung đặc điểm tính cách hài hước. Họ đều là những nghệ sĩ kín tiếng và nói "không" với scandal. Trong thời gian quen nhau, cặp đôi nhiều lần vướng nghi án chia tay vì không tương tác cùng nhau trong một số sự kiện.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào tháng 10/2022 đã "đập tan" mọi tin đồn. Cái kết viên mãn sau 7 năm yêu nhau của cả hai nhận về sự chúc phúc của mọi người.

Diệu Nhi sau đó đã xác nhận, cô và Anh Tú đã đăng ký kết hôn từ năm 2019 ở Hà Nội. Họ đã sống chung với nhau 3 năm nhưng giấu kín thông tin với người hâm mộ.

Cặp đôi có 7 năm yêu nhau và có kết viên mãn (Ảnh: FBNV).

Ngô Thanh Vân - Huy Trần

Một đám cưới nữa vào năm 2022 cũng nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ, đó là đám cưới của cặp đôi "chị em" chênh lệch 11 tuổi Ngô Thanh Vân - Huy Trần.

Vướng tin đồn yêu "chàng" CEO điển trai từ cuối năm 2020 nhưng Ngô Thanh Vân chưa một lần lên tiếng. Sau những lần bị bắt gặp cùng nhau công khai nhưng "đả nữ" vẫn im lặng. Tới tháng 2/2021, vào sinh nhật Ngô Thanh Vân, cả hai mới "chịu" chia sẻ bức ảnh đầu tiên chụp chung cùng nhau như một lời khẳng định về tình yêu khăng khít của họ.

Sau đó, Ngô Thanh Vân - Huy Trần thoải mái đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau lên mạng xã hội cũng như dành những lời "đường mật" tặng nửa kia.

Chênh lệch 11 tuổi song Ngô Thanh Vân - Huy Trần vẫn rất đẹp đôi (Ảnh: FBNV).

Ngô Thanh Vân từng khẳng định có bạn trai bên cạnh là điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Cùng chung sở thích du lịch, cặp đôi nắm tay nhau tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới.

Sáng 14/3/2022, người hâm mộ liên tục gửi lời tới chúc mừng tới Ngô Thanh Vân và Huy Trần khi cặp đôi chính thức công khai sẽ về chung một nhà. Trên trang cá nhân, nhà sản xuất phim "Hai Phượng" không giấu nổi hạnh phúc của mình khi thông báo tin vui:

"Hôm nay, tôi chia sẻ với các bạn một câu chuyện. Đó là câu chuyện về một người phụ nữ, tưởng chừng như đã bị công việc cuốn đi. Phần lớn thời gian cô ấy không dành cho mình mà chỉ vùi đầu vào công việc, vốn dĩ nó cứ dồn dập đến với nhau. Hành trình của cô ấy tìm kiếm sự thành công trong sự nghiệp, tìm kiếm niềm vui trong công việc mà cô ấy say mê. Thành quả cô ấy có được phần nào là món quà của thượng đế đã trao cho bởi sự chăm chỉ và nỗ lực của cô ấy".

Thu Thủy - Kin Nguyễn

Trải qua đổ vỡ hôn nhân nhưng nữ chủ nhân của ca khúc "Think of you" chưa bao giờ hết đặt niềm tin vào tình yêu. Sau đó, cô nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương là bạn trai Kin Nguyễn, kém cô 10 tuổi.

Thu Thủy xúc động trước tình cảm bạn trai dành cho mình khi anh luôn động viên cô trong những khoảng thời gian khó khăn nhất.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của cặp vợ chồng lệch nhau đến 10 tuổi (Ảnh: FBNV).

Năm 2019, cặp đôi tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè.

Thu Thủy từng chia sẻ khi cô sinh em bé, chồng luôn là người thức đêm phụ nữ ca sĩ chăm sóc con. Kin Nguyễn luôn hết mực yêu thương, quan tâm vợ và hai con. Sau nhiều nước mắt, Thu Thủy đã tìm được bến đỗ bình yên trong cuộc đời của mình.