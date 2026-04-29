Chuyện tình đồng giới gây tò mò của con gái “thiên hậu” Vương Phi

Khoảnh khắc đời thường của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo hình ảnh được chia sẻ, Đậu Tĩnh Đồng và Tống Nghiên Phi xuất hiện tại một quán ăn Việt gần Bảo tàng Louvre. Cả hai cùng thưởng thức món phở, trò chuyện vui vẻ trong không khí thoải mái, không quá chú ý đến xung quanh.

Tin đồn tình cảm giữa hai nghệ sĩ thực tế đã xuất hiện từ năm ngoái, khi nhiều nguồn tin cho rằng họ sống chung. Được biết, Đậu Tĩnh Đồng (29 tuổi) và Tống Nghiên Phi (31 tuổi) quen biết từ năm 2023 trong quá trình hợp tác. Những hình ảnh thân mật như nắm tay, cười đùa từng lan truyền, song cả hai vẫn giữ im lặng trước mọi đồn đoán.

Đời sống tình cảm của Đậu Tĩnh Đồng từ lâu đã nhận được nhiều sự quan tâm. Năm 20 tuổi, cô công khai xu hướng tính dục của mình. Trước đó, nữ ca sĩ từng vướng tin đồn thân thiết với nữ diễn viên kỳ cựu Châu Tấn khi cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, tiệc riêng và kỳ nghỉ.

Thời điểm đó, khi hôn nhân của Châu Tấn và Cao Thánh Viễn được cho là rạn nứt, mối quan hệ giữa cô và Đậu Tĩnh Đồng càng khiến dư luận tò mò. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa từng xác nhận, và bạn bè của nữ ca sĩ khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thiết.

Sinh năm 1997, Đậu Tĩnh Đồng lớn lên trong gia đình nghệ thuật danh tiếng. Sau khi cha mẹ ly hôn, cô sống cùng mẹ tại Hong Kong (Trung Quốc). Thừa hưởng năng khiếu từ mẹ, nữ ca sĩ Vương Phi, và bố, rocker Đậu Duy, cô sớm bộc lộ đam mê âm nhạc và tham gia biểu diễn từ khi còn đi học.

Năm 19 tuổi, khi đang du học, cô quyết định dừng việc học để trở về Trung Quốc theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Không chỉ hát, Đậu Tĩnh Đồng còn tự sáng tác, chơi nhạc cụ và xây dựng phong cách âm nhạc riêng biệt. Giọng hát cá tính giúp cô nhận được nhiều đánh giá tích cực và được kỳ vọng tiếp nối thành công của mẹ.

Bên cạnh âm nhạc, cô còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Năm 2019, nữ nghệ sĩ giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh (BIFF) nhờ vai diễn trong bộ phim The Eleventh Chapter, hợp tác cùng Châu Tấn.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Đậu Tĩnh Đồng còn là gương mặt thời trang cá tính. Cô theo đuổi phong cách phi giới tính, tạo dấu ấn riêng trong làng mốt Trung Quốc. Với lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội, nữ ca sĩ được nhiều thương hiệu quốc tế chú ý.

Năm 2019, cô tham gia chiến dịch quảng cáo của Levi's tại Nhật Bản. Đến năm 2022, cô trở thành đại sứ toàn cầu của mỹ phẩm Shu Uemura và góp mặt trong chiến dịch của SK-II hướng đến thế hệ Gen Z.

Dù có xuất thân nổi tiếng, Đậu Tĩnh Đồng vẫn nỗ lực khẳng định bản thân thay vì dựa vào danh tiếng gia đình. Cô duy trì mối quan hệ thân thiết với em gái cùng mẹ khác cha Lý Yên và cha dượng Lý Á Bằng, đồng thời giữ sự gắn bó với cha ruột.

Tiếp xúc với ánh hào quang từ sớm, nữ ca sĩ thừa nhận từng chịu nhiều áp lực. Những trải nghiệm cá nhân, cảm xúc và cả những tổn thương trong cuộc sống thường được cô đưa vào âm nhạc như một cách giải tỏa.

Đậu Tĩnh Đồng từng nhiều lần nhắc đến mẹ mình - ca sĩ huyền thoại Vương Phi - với thái độ vừa kính trọng vừa giữ khoảng cách riêng tư trong cách thể hiện.

Theo những chia sẻ hiếm hoi trong các cuộc phỏng vấn và giao tiếp với truyền thông, Đậu Tĩnh Đồng cho biết cô lớn lên trong môi trường nghệ thuật nhưng không bị “định hình” hay áp đặt bởi hào quang quá lớn của mẹ. Ngược lại, cô luôn xem Vương Phi là nguồn cảm hứng về sự độc lập, tự do và dám sống theo lựa chọn cá nhân.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận việc có một người mẹ quá nổi tiếng khiến cô sớm chịu sự chú ý và so sánh từ công chúng. Tuy nhiên, thay vì xem đó là áp lực tiêu cực, cô coi đây là động lực để xây dựng con đường riêng trong âm nhạc và nghệ thuật, không dựa vào danh tiếng gia đình.

Đậu Tĩnh Đồng từng nói rằng điều cô học được nhiều nhất từ mẹ không phải là kỹ thuật hay danh vọng, mà là thái độ sống. “Mẹ tôi luôn giữ sự im lặng cần thiết, không chạy theo sự ồn ào và luôn trung thực với cảm xúc cá nhân”, cô nói. Chính điều đó ảnh hưởng rõ nét đến phong cách âm nhạc và hình ảnh cá tính, độc lập mà cô theo đuổi.

Dù ít khi thể hiện tình cảm trực tiếp trước truyền thông, nhưng trong nhiều khoảnh khắc đời thường, mối quan hệ giữa hai mẹ con vẫn được nhận xét là gắn bó theo cách riêng, không phô trương nhưng bền chặt.