Chuyện tình "đẹp như mơ" của chuyên gia yoga bay chỉ có nửa thân

Dân trí Jen Bricker là một vận động viên thể dục dụng cụ, chuyên gia dạy yoga bay và diễn giả truyền cảm hứng người Mỹ. Cô kết hôn với Dominik Bauer (Dom), một chàng trai người Áo vốn là fan của mình.

Jen Bricker là một vận động viên thể dục dụng cụ, chuyên gia dạy yoga bay và diễn giả truyền cảm hứng người Mỹ. Cô sinh ra mà thiếu đi đôi chân nhưng nghị lực sống và đam mê truyền cảm hứng đã khiến chàng trai người Áo - Dom ngưỡng mộ và yêu lúc nào không hay.

Jen sinh ra đã không có chân, bị bố mẹ đẻ bỏ rơi nhưng cô được bố mẹ nuôi nhận về chăm sóc. Tình yêu và sự nuôi dưỡng của bố mẹ nuôi khiến Jen chưa bao giờ cảm thấy mình khác biệt so với những người khác trong gia đình. Chính cha mẹ nuôi cũng là người truyền cảm hứng, động viên Jen theo đuổi sự nghiệp thi đấu thể dục dụng cụ, giành nhiều huy chương dù cô không có đôi chân như mọi người.

Năm 2019, Jen kết hôn với Dom trước sự chứng kiến của 70 người thân, bạn bè. "Mọi thứ hoàn hảo, nhiệt độ, độ ẩm, gió và cả ánh nắng tuyệt đẹp đều hỗ trợ chúng tôi. Mọi thứ thật suôn sẻ như những gì chúng tôi tưởng tượng. Tôi cảm thấy thật bình yên", Jen nhớ về ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô.

Đám cưới của Jen Bricker và Dom diễn ra vào năm 2019 với sự góp mặt của những người thân yêu hai bên gia đình tại khu rừng, gần ngôi nhà mà cô dâu đã lớn lên.

Jen Bricker và Dom tiến tới hôn nhân sau hơn 1 năm quen biết. Dom khẳng định, ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên, anh đã tin cô gái xinh đẹp và đầy bản lĩnh này chính là vợ của mình.

Jen sống tại Mỹ còn Dom sống tại Áo nhưng họ đã vượt biên giới và tuổi tác để đến với nhau.

Trong chiếc váy cưới cổ điển và gợi cảm, Jen nở nụ cười mãn nguyện và thậm chí rơi nước mắt vì gặp được người nguyện chăm sóc, yêu thương cô suốt cuộc đời.

Năm 2016, Jen phát hành cuốn sách hồi ký kể lại hành trình trở thành vận động viên thể dục của chính mình mang tên Everything is Possible (Mọi thứ đều có thể) với mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực và nghị lực sống cho tất cả mọi người.

Năm 2018, Jen tới Áo để quảng cáo cho cuốn sách của mình và gặp Dom, một chàng trai người Áo kém cô 3 tuổi. Dom đã nhớ lại về quãng thời gian gặp người bạn đời sau này: "Tôi nhìn thấy cô ấy ở sự kiện, lắng nghe bài phát biểu của cô ấy và thật sự ngạc nhiên. Khi tôi mua cuốn sách của cô ấy và cúi xuống tìm chữ ký. Tôi lăn tăn với vô vàn câu hỏi: "Người phụ nữ này là ai?".

Tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Sau một tuần, tôi đọc xong cuốn sách của cô ấy và quyết tâm tới gặp Jen. Khi ở Áo, cô ấy có 8 sự kiện với 50-100 người gặp mặt mỗi lần và rất nhiều sách để ký. Vì vậy, tôi không mong đợi rằng cô ấy sẽ nhớ đến mình".

Sau 2 năm chung sống, Jen tự hào khi có thêm người bạn đồng hành trong chuyến hành trình chinh phục thể thao và truyền cảm hứng.

Dom đã chủ động liên lạc với Jen rồi nhắn tin thường xuyên. Hai người phát hiện ra họ có nhiều điểm chung, có thể trò chuyện cả ngày mà không chán. Với tiếng gọi của tình yêu, Dom quyết tâm bay sang Mỹ tìm gặp Jen vào năm 2018.

Sau đó, Jen cũng có một chuyến công tác ở Áo và cô tìm gặp Dom. Hai người đã có những kỷ niệm đẹp bên nhau. Vào thời điểm đó, dù chưa dám ngỏ lời nhưng Dom đã tin rằng: "Cô gái này sẽ là vợ của mình".

Năm 2019, anh ngỏ lời cầu hôn Jen với ca khúc What A Wonderful World (Thế giới tươi đẹp) với hoa, nến tại nhà bố mẹ của Jen. Bật khóc vì xúc động, Jen đã chấp nhận lời cầu hôn của chàng bạn trai kém tuổi.

Dom lên kế hoạch về đám cưới của mình và Jen vì mong muốn mang đến cho Jen một kỷ niệm đẹp nhất đời. Đám cưới diễn ra tại một khu rừng nhỏ. Đám cưới có sự góp mặt của cha mẹ và anh chị em nuôi của Jen. Moceanu, chị gái ruột thất lạc nhiều năm của Jen, mẹ ruột và một người chị khác của cô cũng đến tham dự đám cưới.

Dom kém vợ 3 tuổi nhưng bị câu chuyện đầy cảm hứng và bản lĩnh của vợ thu hút. Anh yêu và cảm phục người bạn đời xinh đẹp.

Hai vợ chồng Jen và Dom cùng thực hiện động tác yoga đôi đầy cảm hứng.

Ngồi trên xe lăn, cô dâu Jen đã không giữ được những giọt nước mắt hạnh phúc. "Tất cả mọi người đều khóc", Jen xúc động nhớ lại khoảnh khắc ngọt ngào nhất cuộc đời. Sau đám cưới, hai vợ chồng đi nghỉ tuần trăng mật và Jen hạnh phúc hơn khi giờ đây, hành trình truyền cảm hứng của cô có thêm người bạn đời.

Câu chuyện về nghị lực sống mạnh mẽ và cả tình yêu của Jen đã khiến nhiều người cảm động. Nữ vận động viên sinh ra với khiếm khuyết thiếu đi đôi chân nhưng bù lại cô có một trái tim đầy ắp yêu thương và mạnh mẽ.

Giống như mọi cô gái thế hệ 9x, Jen yêu thể thao và thần tượng vận động viên Dominique Moceanu, người Jen phát hiện chính là chị ruột của mình vào năm 2003. Chính Dominique đã thôi thúc Jen tập luyện thể thao và theo đuổi sự nghiệp vận động viên dụng cụ.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô tham gia một chương trình của cộng đồng tại Walt Disney World. "Bố mẹ nuôi là những người tuyệt vời khi bố mẹ chấp nhận để tôi làm những gì mình muốn. Bố mẹ để tôi tự quyết định cuộc đời của mình", cô luôn biết ơn cha mẹ nuôi.

Trong cuốn sách của mình, Jen không chỉ muốn kể về cuộc đời mình, những khó khăn và thành công của cô dù sinh ra với đôi chân khiếm khuyết. Cô muốn truyền cảm hứng cho tất cả mọi người: "Mọi người đều có tài năng thiên bẩm và đó là sức mạnh của chính họ. Không ai trên thế giới này quan trọng hơn người khác.

Với những tố chất riêng, khả năng thành công của con người là giống nhau và khả năng thay đổi cuộc sống của con người cũng như nhau. Có thể câu chuyện cuộc đời của họ khác với câu chuyện của tôi nhưng tất cả đều mang lại sức mạnh để những người ngoài kia dám thay đổi cuộc đời".

Jen thực hiện một động tác yoga khó.

Jen Bricker là một chuyên gia dạy yoga bay.

