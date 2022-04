Chris Rock tái xuất sau khi bị Will Smith tát tại lễ trao giải Oscar

Ngày 11/4, cánh săn ảnh đã bắt gặp diễn viên hài 57 tuổi Chris Rock đi dạo trên đường phố New York, Mỹ. Đây là lần hiếm hoi Chris Rock xuất hiện ở nơi công cộng kể từ sau khi bị đồng nghiệp Will Smith tát trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022.

Chris Rock ăn vận đơn giản và trông rất thư thái khi xuất hiện trên đường phố New York. Nam diễn viên 57 tuổi khá kín tiếng từ sau "scandal Oscar" khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Chris Rock bị Will Smith tát tại lễ trao giải Oscar (Video: Access).

Khi đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình lễ trao giải Oscar hôm 27/3, nam diễn viên nổi tiếng Chris Rock đã nói đùa về đầu trọc của Jada Pinkett Smith, vợ của Will Smith và điều đó khiến Will Smith tức giận. Will Smith đã lao lên sân khấu tát đồng nghiệp trước ánh mắt bàng hoàng của khán giả.

Sau khi sự cố này xảy ra, Will Smith đã công khai lên tiếng xin lỗi Chris Rock. Trên trang Instagram cá nhân, Will Smith viết rằng: "Tôi muốn công khai xin lỗi Chris Rock. Tôi đã mất kiểm soát và hành động sai trái. Tôi xấu hổ vì hành động của mình. Trong thế giới của tình yêu và sự tử tế không có chỗ cho bạo lực.

Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến Viện Hàn lâm, nhà sản xuất chương trình, các khách mời và khán giả. Tôi xin lỗi gia đình Williams và đoàn làm phim King Richard. Tôi hối hận vì hành vi của tôi làm hỏng đi những gì từng là một hành trình tuyệt đẹp đối với chúng ta".

Sau sự cố Oscar, vé các show hài của Chris Rock tại Mỹ hiện đang bán chạy hơn nhiều so với trước đây. Trong buổi diễn ở Boston, Mỹ cách đây ít ngày, Chris Rock chia sẻ với khán giả rằng: "Tôi không có nhiều điều để nói về những gì đã xảy ra. Vì vậy nếu các bạn đến để nghe điều đó thì tôi muốn nói, tôi có cả một chương trình mà tôi đã chuẩn bị. Tôi vẫn đang trong quá trình hình dung lại những gì đã xảy ra. Có thể tới một thời điểm nào đó, tôi sẽ nói về chuyện này và nó sẽ rất nghiêm túc và hài hước".

Trò chuyện với tờ Desert Sun, Chris Rock nói thêm: "Tôi không sao, tôi đang bận với các buổi biểu diễn và tôi sẽ không nói về điều đó cho đến khi tôi được trả tiền. Cuộc sống thật tốt".

Chris Rock ra phố ngày 11/4 (Ảnh: The Image Direct).

Sau khi Will Smith tát đồng nghiệp, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã họp khẩn ngày 7/4. Họ quyết định không thu hồi lại tượng vàng Oscar của Will Smith nhưng cấm anh dự lễ trao giải Oscar trong 10 năm tới. David Rubin, chủ tịch Viện Hàn lâm và giám đốc điều hành Dawn Hudson gọi cú tát của Will Smith tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94 là hành vi không thể chấp nhận được.

Nhà sản xuất chương trình lễ trao giải Oscar Will Packer cho biết, ông mong chờ Will Smith nói lời xin lỗi Chris Rock ngay khi anh lên sân khấu nhận giải Oscar.

"Sau sự cố, chúng tôi hy vọng rằng Will sẽ làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn. Chúng tôi mong là anh ấy sẽ đứng trên sân khấu và nói rằng những gì vừa xảy ra vài phút trước đó là hoàn toàn sai lầm. Tôi mong anh ấy nói: "Chris Rock, tôi rất xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi". Đó là điều tôi đã hy vọng. Tôi đã linh cảm là Will sẽ giành tượng vàng và tôi hy vọng rằng anh ấy sẽ nói như vậy".

Chris Rock bị Will Smith tát tại lễ trao giải Oscar (Ảnh: Reuters).

Trong khi nhiều người hâm mộ ủng hộ hành động bảo vệ vợ của Will Smith thì cũng có nhiều người lên tiếng phản đối nam diễn viên. Diễn viên hài 74 tuổi Billy Crystal nói: "Đó chắc chắn là một sự cố đáng lo ngại nhất. Đây rõ ràng là một vụ hành hung người khác".

Danh hài Sheryl Underwood thì bày tỏ, cô lo lắng về những hiểm họa trong sự nghiệp của mình, lo sợ có thể sẽ bị ai đó tát khi họ không thích màn trình diễn hài của cô.

Chris Rock lịch lãm dự sự kiện (Video: WMTV).

Chris Rock là diễn viên hài nổi tiếng nước Mỹ. Anh đã dẫn chương trình lễ trao giải Oscar ba lần vào năm 2005, 2016 và 2022. Nam diễn viên đã giành được bốn giải Emmy, ba giải Grammy. Anh cũng xếp thứ 5 trong danh sách 50 danh hài thú vị nhất do tạp chí Rolling Stone bình chọn.

Ngôi sao 57 tuổi nổi tiếng từ khi tham gia chương trình ăn khách Saturday Night Live trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 1993. Anh cũng được biết tới qua các bộ phim như Down to Earth, Head of State, The Longest Yard, Grown Ups....