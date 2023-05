Chồng tỷ phú lĩnh án 14 năm tù, An Dĩ Hiên rục rịch quay lại showbiz

Xuất hiện tại chương trình, An Dĩ Hiên lựa chọn trang phục trẻ trung, phối váy ren cùng boots cổ cao. Một số khán giả nhận xét, An Dĩ Hiên trông khá trẻ trung so với tuổi 43.

Tuy nhiên, biểu cảm của An Dĩ Hiên tại sự kiện mới gây chú ý. Nữ diễn viên bị nhận xét cười gượng, biểu cảm thiếu tự nhiên và lúng túng khi tương tác với MC. Nhờ có sự động viên của người dẫn chương trình, An Dĩ Hiên mới mỉm cười và thả lỏng một chút.

An Dĩ Hiên bất ngờ xuất hiện trong một chương trình, ngày 21/5 (Ảnh: Sina).

An Dĩ Hiên đã biến mất khỏi mạng xã hội và truyền thông Trung Quốc hơn một năm qua kể từ khi chồng cô, tỷ phú Trần Vinh Luyện bị tạm giam, điều tra. Hồi tháng 4 vừa rồi, tỷ phú Trần Vinh Luyện bị tuyên 14 năm tù giam cho 38 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập tổ chức tội phạm.

Trong cả hai phiên tòa xét xử Trần Vinh Luyện, An Dĩ Hiên đều vắng mặt. Theo Sina, nữ diễn viên hiện sống tại Đài Loan cùng hai con và đang rục rịch quay lại làng giải trí để kiếm tiền.

Nữ diễn viên được cho là đã cắt đứt liên hệ với chồng - Trần Vinh Luyện và gia đình chồng. Một số nguồn tin cho biết An Dĩ Hiên tuyên bố không quan tâm hay liên can đến chuyện của Trần Vinh Luyện. Trước đó, cũng có thông tin cho rằng Trần Vinh Luyện tẩu tán tài sản phi pháp về Đài Bắc và người thụ hưởng nghi vấn là An Dĩ Hiên.

Ngôi sao 43 tuổi nhận được sự ủng hộ, động viên của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả (Ảnh: Sina).

Ngôi sao 43 tuổi được khen trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi (Ảnh: Sina).

An Dĩ Hiên, sinh năm 1980, là người đẹp có tiếng ở Đài Loan, xuất thân trong gia đình giàu có và trí thức. Cô nổi tiếng nhờ các phim như Ỷ Thiên Đồ Long ký, Đấu ngư, Tôi là cung xử nữ.

Nữ diễn viên và tỷ phú Trần Vinh Luyện kết hôn vào năm 2017 tại Hawaii, Mỹ. Trần Vinh Luyện từng sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ USD trước khi bị bắt.

Ngôi sao 43 tuổi và tỷ phú họ Trần có hai con, một trai và một gái. Sau khi kết hôn, An Dĩ Hiên dừng hoạt động nghệ thuật để chăm sóc gia đình, hưởng cuộc sống giàu sang do chồng mang lại.

Từ khi yêu nhau đến lúc kết hôn, nữ diễn viên luôn được chồng yêu chiều, nâng niu như công chúa. Sau khi chồng bị bắt, cô lặng lẽ xóa nhiều hình ảnh gia đình trên mạng xã hội, khóa tài khoản cá nhân, chỉ để lại thông tin riêng và con cái.

Một số nguồn tin cho rằng, An Dĩ Hiên suy sụp hoàn toàn khi chồng bị điều tra. Xung quanh những đồn đoán về cuộc hôn nhân của hai người, đại diện An Dĩ Hiên tuyên bố không trả lời về chuyện cá nhân nghệ sĩ.

An Dĩ Hiên và chồng tỷ phú Trần Vinh Luyện (Ảnh: Sohu).

Tháng 5 này, một người bạn của An Dĩ Hiên chia sẻ về tình trạng của nữ diễn viên sau khi chồng bị tuyên án 14 năm tù. Người này nói: "Nếu muốn phản hồi, An Dĩ Hiên sẽ tự mình nói với mọi người. Tôi chỉ biết rằng cô ấy vẫn ổn. Bản thân tôi muốn nói với An Dĩ Hiên, những người bạn tốt sẽ luôn bên cô ấy. Về cuộc sống sau này, cô ấy sẽ dìu dắt các con nên người".

Người bạn này cũng khen An Dĩ Hiên là người mẹ tốt và mạnh mẽ. Nữ diễn viên đang tập trung chăm sóc hai con nhỏ và không còn buồn đau, suy sụp như năm ngoái.

Theo Sohu, việc An Dĩ Hiên trở lại làng giải trí không dễ dàng. Danh tiếng của cô đã mai một sau nhiều năm không làm việc. Ngoài ra, việc chồng của An Dĩ Hiên vướng vòng lao lý vì kinh doanh phạm pháp cũng ảnh hưởng tới danh tiếng của nữ diễn viên, khiến cô bị một bộ phận khán giả tẩy chay.