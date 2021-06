Chồng tỷ phú của Kim Kardashian và danh sách bạn gái bốc lửa

Dân trí Rapper sở hữu khối tài sản 1,8 tỷ USD Kanye West từng hẹn hò nhiều người đẹp đình đám như siêu mẫu, diễn viên, vũ nữ thoát y....

Kanye West hẹn hò với nhà thiết kế thời trang Alexis Phifer từ năm 2002 đến năm 2008. Hai người chia tay khi sự nghiệp của West bắt đầu vào năm 2004 nhưng họ đã tái hợp một năm sau đó. Vào tháng 8 năm 2006, West cầu hôn bạn gái. Tuy nhiên, chuyện tình của họ kết thúc sau 18 tháng - sau cái chết bất ngờ của mẹ Kanye West, bà Donda.

Trong khoảng thời gian ngắn chia tay Alexis Phifer vào năm 2004, chàng trai gốc Chicago đã có một cuộc tình chớp nhoáng với nữ diễn viên Brooke Crittendon. Sau khi cặp đôi chia tay, nữ diễn viên của phim Harlem Nights chia sẻ với phóng viên là cô và bạn trai cũ vẫn coi nhau như bạn bè.

Kanye West cũng có khoảng thời gian ngắn hẹn hò với siêu mẫu Sessilee Lopez. Sessilee Lopez sinh năm 1989 từng là gương mặt quảng cáo đắt giá của Hermés, Calvin Klein, Lanvin, DKNY, Halston, Tommy Hilfiger, Gap... Kanye West và Sessilee Lopez hẹn hò sau khi Lopez đóng vai chính trong video âm nhạc "Flashing Lights" Kanye vào năm 2008 nhưng họ chưa bao giờ công bố chính thức chuyện tình cảm của mình.

Sau khi hủy hôn ước với Phifer, Rapper nổi tiếng với bản hit "Stronger" đã hẹn hò với vũ nữ thoát y Amber Rose từ năm 2008 đến năm 2010. Cuộc chia tay của họ gây rất nhiều tranh cãi khi mà gần đây, Amber Rose cáo buộc rằng West đã "bắt nạt" cô trong nhiều năm. Vào thời điểm đó, West không phản hồi các tuyên bố của "tình cũ".

Kanye West đưa Amber Rose đi xem thời trang

Amber Rose kể lại: "Đó là những gì mà những người tự ái làm, đúng không? Bạn dành hai năm với một ai đó, bạn đưa họ đi khắp thế giới, bạn mua đồ trang sức, bạn hét lên với thế giới rằng bạn yêu họ đến mức nào và bạn có bao nhiêu niềm vui với người này rồi sau đó, người đó quyết định nói rằng đây không phải là những gì họ muốn trong cuộc sống của họ. Tôi không muốn cuộc sống của mình như vậy. Tôi không phải kiểu người như vậy".

Kanye West được phát hiện rất thân thiết với người mẫu của Victoria's Secret - Selita Ebanks tại tuần lễ thời trang ở Paris năm 2010 ngay sau khi cô đóng vai chính trong video ca nhạc "Runaway" của anh. Mối quan hệ của cặp đôi này cũng rất ngắn ngủi.

Kanye West cũng bị đồn hò hẹn với siêu mẫu Chanel Iman vào năm 2010. Chanel Iman là siêu mẫu cưng của Victoria's Secret và khi được hỏi về mối quan hệ này, người đẹp gốc Georgia đã cười trừ, cô nói: "Tin đồn là tin đồn. Kanye là một nghệ sĩ tuyệt vời. Anh ấy rất tài năng. Tôi luôn yêu âm nhạc của anh ấy. Anh ấy là một nghệ sĩ đáng kinh ngạc". Chanel Iman hiện đã kết hôn với vận động viên thể thao Sterling Shepard và có hai đứa con đáng yêu.

Vào tháng 4 năm 2012, West bắt đầu hẹn hò với ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian - người khi đó đang trong giai đoạn chia tay với chồng Kris Humphries. Vụ ly hôn của Kardashian với Kris được hoàn tất vào tháng 6 năm 2013 và West cầu hôn 4 tháng sau đó. Cặp đôi đã kết hôn ở Italia vào tháng 5 năm 2014 và có với nhau 4 đứa con.

Sau sáu năm chung sống, cặp đôi bắt đầu dấy lên đồn đoán về việc chia tay vào tháng 12 năm 2020. "Kanye không tập trung và không sống trong thế giới thực. Thế giới quan của họ không còn phù hợp nữa," một nguồn tin nói với tờ Us vào thời điểm đó.

Kim Kardashian đã đệ đơn ly hôn với West vào tháng 2/2021. Người đẹp cũng đã tiết lộ về lý do dẫn đến sự chia tay của họ trong một tập phim Keeping Up With the Kardashians vào tháng 6 năm 2021.

Kim Kardashian, Kanye West ngày còn hạnh phúc

"Tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy xứng đáng có một người sẽ ủng hộ mọi bước đi của anh ấy, đi theo anh ấy khắp nơi và chuyển đến Wyoming. Tôi không thể làm điều đó. Anh ấy nên có một người vợ ủng hộ mọi hành động của anh ấy, đồng hành cùng anh ấy và làm mọi thứ, còn tôi thì không. Đây là cuộc hôn nhân thứ ba của tôi. Tôi cảm thấy mình như một kẻ thất bại... Tôi thậm chí không thể nghĩ về điều đó. Tôi chỉ muốn được hạnh phúc", Kim tâm sự.

Mới đây nhất, Kanye West bị bắt gặp đi du lịch ở Pháp với siêu mẫu Irina Shayk - bạn gái cũ của danh thủ Ronaldo. Irina từng xuất hiện trong video ca nhạc Power phát hành năm 2010 của Kanye. Siêu mẫu người Nga kém Kanye 9 tuổi, cô đã có một con gái với bạn trai cũ Bradley Cooper.

Một nguồn tin tiết lộ: "Họ đã bí mật hẹn hò trong một vài tháng. Kanye luôn nghĩ rằng bạn gái rất xinh đẹp và cả hai đều mong chờ xem chuyện tình cảm này sẽ đi đến đâu".

Kanye West hò hẹn với Irina Shayk

Vĩnh Ngọc

Theo Us