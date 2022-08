Chiến tranh lạnh nhà Becks: Victoria sốc trước chia sẻ của con dâu

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Variety, Nicola Peltz - vợ của Brooklyn Beckham đã lên tiếng giải thích về tin đồn cô và mẹ chồng xích mích bắt nguồn từ việc cô chọn váy của nhà thiết kế khác trong hôn lễ. Nàng dâu cả nhà Becks cho biết, lý do cô chọn váy của nhà mốt Valentino là vì thợ may của Victoria không kịp hoàn thành.

Chia sẻ của Nicola Peltz như "đổ thêm dầu vào lửa". Theo nguồn tin của tờ Heat, cuộc phỏng vấn khiến vợ chồng Victoria sốc và tức giận.

Victoria Beckham và con dâu cả - Nicola Peltz từng có mối quan hệ thân thiết trong quá khứ (Ảnh: Instagram).

Nguồn tin nói với tờ Heat: "Cuộc phỏng vấn khiến David và Victoria bị sốc. Họ xem đó là một chiêu trò truyền thông gây chú ý, giờ họ cần suy nghĩ xem làm gì. Triết lý của thương hiệu Beckham là im lặng còn hơn lên tiếng. Về lâu dài, câu chuyện sẽ biến mất.

Đó là cách Brooklyn được nuôi dạy nên giờ, họ cho rằng Nicola lấn át con mình, không coi trọng việc này. Họ nghĩ đó có thể là chiêu từ người đại diện của Nicola, người cũng có mặt trong buổi phỏng vấn. Tuy nhiên, David và Victoria không muốn thêm lửa vào tình hình vốn đã căng thẳng".

Mối quan hệ không hòa thuận của Victoria và con dâu cả lọt vào tầm ngắm của truyền thông khi nhiều người phát hiện ra cựu thành viên nhóm Spice Girls và con dâu cả Nicola Peltz không còn tương tác thường xuyên trên mạng xã hội từ sau đám cưới xa hoa của Nicola và Brooklyn hồi tháng 4 vừa rồi.

Gần nhất, trong chuyến đi chơi chung cả nhà Beckham vào đầu tháng 7, không có một bức ảnh chung nào giữa Victoria Beckham và con dâu được đăng tải trên mạng xã hội.

Tờ Page Six cho hay, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu xuất phát từ "sự khác biệt văn hóa" giữa nhà Becks và nhà thông gia kể từ đám cưới của Brooklyn và Nicola.

Vợ chồng Victoria và David Beckham không vui trước chia sẻ của con dâu - Nicola Peltz trong bài phỏng vấn với tờ Variety (Ảnh: Instagram).

Theo nguồn tin của Heat, Victoria cảm thấy "bị bẽ mặt" vì cô đã làm quá nhiều việc cho con trai Brooklyn và con dâu Nicola nhưng cuối cùng lại không được trân trọng.

"Cô ấy sắp xếp mọi việc cho con, cho chúng các mối liên hệ, giới thiệu con với những người quan trọng và thường để Nicola mặc đồ thương hiệu mình. Vì thế, đó là một cú tát thẳng mặt với Victoria. Và trong một thời gian ngắn, Brooklyn đứng ở giữa. Victoria muốn xua tan không khí nặng nề với con trai nhưng không thành khi con trai dường như không đứng về phía mẹ", nguồn tin nói thêm.

Nguồn tin thân cận cho biết Victoria cảm thấy bị động trước những kế hoạch thay đổi liên tục của Nicola và Brooklyn. "Kế hoạch ban đầu là Victoria sẽ thiết kế váy cưới cho Nicola nhưng cố ấy rơi vào tình thế bị động và cố gắng nói với con dâu hãy tin tưởng nhãn hiệu của cô ấy. Mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi Nicola đưa cha mẹ của mình vào vụ việc và khiến mọi việc trở nên rõ ràng. Họ nói rõ với nhà Becks ai là người tổ chức và trả tiền cho đám cưới. Nó như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt gia đình Beckham", nguồn tin kể lại.

Trước tin đồn vợ bất hòa với mẹ ruột, Brooklyn phủ nhận và liên tục bày tỏ tình cảm với vợ - Nicola Peltz (Ảnh: Getty Images).

Xưởng thiết kế và sản xuất của Victoria ở London, Anh. Nicola nói rằng, cô ấy không có thời gian để tới London và cũng không thể đưa đội ngũ thiết kế, sản xuất của mẹ chồng tới New York, Mỹ để may váy cưới cho cô. Do vậy, kế hoạch mẹ chồng thiết kế váy cưới cho Nicola bị đổ bể và điều này khiến Victoria bẽ bàng.

Tuần trước, Nicola đăng bức ảnh tâm trạng, dường như đang khóc, ám chỉ về việc bị tổn thương. Cô viết: "Đôi khi, tôi cảm thấy thực sự khó để diễn tả cảm xúc buồn bã của mình. Lớn lên trong một gia đình có 7 người con, tôi được dạy cách trở nên mạnh mẽ, không được để ai hạ thấp hay làm tổn thương mình. Tôi tự tạo dựng cho mình một bức tường để bảo vệ bản thân, đặc biệt là trong ngành này. Ai cũng trải qua những ngày tồi tệ và tổn thương vì điều gì đó".

Dưới phần bình luận, Brooklyn chia sẻ: "Em có trái tim tuyệt vời. Anh yêu em rất nhiều". Đăng tải của Nicola Peltz và bình luận của Brooklyn nhanh chóng gây chú ý vào thời điểm nhạy cảm.

"Với những chia sẻ của cô ấy về việc họ là bậc phụ huynh thích kiểm soát, David và Victoria cảm thấy Nicola đang làm chủ và Brooklyn quá lo lắng về việc làm vợ buồn nên không phản đối. Họ muốn nói chuyện với con trai, thể hiện cảm xúc của mình nhưng hiện tại, cậu ấy ở trong nhà bố mẹ vợ, hai người thấy rằng sẽ chẳng có sự trung lập nào", nguồn tin nói thêm với tờ Heat.

Vợ chồng Victoria và David đã nỗ lực duy trì tình cảm với con trai cả và con dâu nhưng dần bị khước từ. "Họ cố mời các con tham gia nhiều dịp như kỷ niệm ngày cưới bố mẹ hè này, đi ăn tối hay đi chơi du thuyền Địa Trung Hải... Brooklyn chỉ luôn phản hồi rằng cả hai bận rộn. Nhà Beckham lo lắng họ dần mất đi con trai đầu lòng", nguồn tin chia sẻ thêm.

Brooklyn Beckham bày tỏ mong muốn có 10 người con với vợ, Nicola Peltz (Ảnh: Heat).

Trước những đồn đoán của truyền thông về mối quan hệ giữa Victoria và con dâu cả, phản ứng của Brooklyn cũng khiến nhiều người tò mò. Theo Entertainment Tonight, Brooklyn Beckham cho biết luôn sẵn tâm thế trở thành một người bố. Tuy nhiên, con trai cả của nhà Becks nói anh tôn trọng vợ và mong muốn làm bố của anh chỉ được hiện thực khi Nicola Peltz sẵn sàng.

Brooklyn tiết lộ anh ước mơ có 10 người con với Nicola Peltz. "Tôi muốn có một gia đình lớn vào ngày không xa. Cả hai rất thích có một số người con chung. Chúng tôi cũng có thể nhận nuôi thêm. Thật tuyệt vời nếu có Peltz Beckhams chạy xung quanh hai vợ chồng", anh chia sẻ.

Brooklyn cũng lên tiếng phủ nhận giữa vợ và mẹ xảy ra "chiến tranh lạnh". Anh cho biết: "Mọi người hòa thuận với nhau, đó là điều tốt".

Victoria Beckham được cho là kinh doanh thời trang thua lỗ và đang gánh khoản nợ trị giá 53,9 triệu bảng Anh (hơn 1.5000 tỷ đồng) (Ảnh: News).

Ngoài những căng thẳng liên quan tới mối quan hệ với con dâu Nicola, Victoria còn phải đối mặt với thông tin nhãn hàng thời trang cao cấp của cô đang phải gánh khoản nợ trị giá 53,9 triệu bảng Anh (hơn 1.5000 tỷ đồng) vì kinh doanh thua lỗ.

Nguồn tin cho biết, Victoria Beckham đang loay hoay thay đổi nhiều hình thức phục vụ khách hàng để cứu vãn tình hình kinh doanh bết bát trong thời gian qua. Tuy nhiên, dường như mọi biện pháp đều chưa hiệu quả. Hơn nữa, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến việc kinh doanh của bà Becks.

Thương hiệu thời trang của Victoria Beckham chính thức ra mắt vào năm 2008. Nhờ danh tiếng vốn có của hai vợ chồng, hãng thời trang của Victoria có lượng theo dõi "khủng", được truyền thông ưu ái. Các mặt hàng mà nhãn hiệu thời trang của Victoria cung cấp gồm túi xách, áo khoác, giày dép và trang sức.

Theo DM, thương hiệu thời trang Victoria Beckham có thể tồn tại suốt 14 năm qua phần nhiều nhờ sự đầu tư của cầu thủ David Beckham. David đã rót tổng cộng 23 triệu bảng Anh (648 tỷ đồng) để cứu công việc kinh doanh của vợ và kêu gọi các nhà đầu tư cứu trợ tài chính. Dù vậy, kết quả kinh doanh của Victoria Beckham vẫn không được cải thiện.

Tờ Mirror của Anh từng đưa tin hãng thời trang của bà Beck lỗ hơn 72 triệu USD trong 7 năm qua. Tháng 5/2021, cựu thành viên nhóm Spice Girls tiết lộ không đủ khả năng chi trả cho buổi trình diễn tại tuần lễ thời trang diễn ra vào tháng 9.