"Chiến thắng Con Quỷ bên trong" - Cuộc chiến giành quyền kiểm soát tâm trí

Những thông điệp vượt thời gian

Bạn sẽ thật sự ngạc nhiên khi biết rằng bản thảo quyển sách này đã được chính tác giả Napoleon Hill gõ trên máy đánh chữ từ năm 1938, và được gia đình ông cất giấu trong suốt 72 năm, không cho xuất bản vì họ lo ngại những phản ứng phát sinh.

Bởi, quyển sách phơi bày hành vi của "con quỷ" trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta, trong nhà thờ, ở trường học, và trong đời sống chính trị, nếu được công bố hẳn sẽ đe dọa đến tận gốc rễ của xã hội thời bấy giờ. Mãi đến khi tác giả và những người lo ngại việc xuất hiện quyển sách đều qua đời, một người cháu của tác giả mới quyết định chia sẻ bản thảo quyển sách.

"Chiến thắng Con Quỷ bên trong" - cuốn sách vẫn còn nóng hổi tính thời sự, dù đã được viết cách đây gần một thế kỷ. (Ảnh: First News).

Nhưng có lẽ diều gây ngạc nhiên hơn cả là những kiến thức, kinh nghiệm; những triết lý, thông điệp mà tác giả nêu ra gần một thế kỷ trước vẫn còn nguyên giá trị trong cuộc sống hôm nay.

Những sức mạnh chứa đựng trong ngôn từ, khả năng truyền cảm hứng vượt thời gian của Napoleon Hill vẫn có thể và sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn trong hiện tại và tương lai; vẫn có thể làm lay động xã hội mà bạn đang sống.

Tác giả bắt đầu bằng những câu chuyện đời thường; những thành công, thất bại thảm hại của chính mình cho đến lúc bắt gặp "cái tôi khác" của mình. Và khi đối diện với "Con Quỷ bên trong", tác giả đã đẩy cao trào lên đỉnh điểm bằng cuộc phỏng vấn "Con Quỷ bên trong", khiến người đọc khó lòng rời khỏi quyển sách cho đến tận trang cuối.

Từ đó, tác giả đưa ra những quan điểm quyết liệt; rõ ràng; rút ra những bài học quý giá về những điều con người cần thật sự đối diện, chiến đấu; về những qui luật sống còn, sinh tồn và phát triển.

Những sự thật "kinh thiên động địa" từ lời của Con Quỷ về tâm trí con người khi bị quỷ chiếm đoạt sẽ cho bạn những cảm nhận, suy nghĩ sâu sắc về bản thân và cuộc sống, không chỉ của quá khứ, mà ngay trong hiện tại và những tháng ngày phía trước.

Nó thôi thúc bạn phải có ngay giải pháp, phải tư duy tích cực, phải hành động hiệu quả mà không được sợ hãi, do dự. Bởi theo tác giả, "Nỗi sợ là một vũng lầy do chính nó tạo ra… Tính do dự xuẩn ngốc, những ước mơ thiếu quyết đoán, những mối nghi ngờ và nỗi sợ xâm chiếm tâm trí ngày đêm" chính là những điều mà "Con Quỷ bên trong" luôn mong muốn hiện diện ở mỗi con người để nó có thể dễ dàng chế ngự và thao túng.

Với kiến thức thông tuệ, năng lực thấu suốt tương lai và khả năng nhìn ra tận cốt lõi tiềm năng con người, Napoleon Hill đã chỉ ra những thứ cản trở con người thực hiện các mục tiêu cá nhân là nỗi sợ, lòng oán hận, tính đố kỵ. Họ không nhận ra "cái tôi khác" bên trong đang tồn tại được dẫn dắt và thúc đẩy bởi niềm tin.

Cái tôi được dẫn dắt và thúc đẩy bởi niềm tin đó sẽ giúp họ vượt qua thất bại, đi đến thành công, chứ không phải là một thế lực nào ở bên ngoài. Bằng nhiều dẫn chứng thực tế từ các vĩ nhân, Napoleon Hill chứng minh: niềm tin là khởi đầu của mọi thành công vĩ đại nhất.

"Con Quỷ" kiểm soát đến 98% loài người

Thật đáng ngạc nhiên khi trả lời con người, "Con Quỷ" tự tin cho biết nó kiểm soát đến 98% loài người. Kiểm soát như thế nào và bằng cách nào? Như "Con Quỷ" tự nhận: nó kiểm soát tâm trí của con người, kiểm soát những suy nghĩ tiêu cực trong mỗi người.

"Công cụ tài tình" để nó kiểm soát tâm trí con người là nỗi sợ. Nó gieo hạt giống sợ hãi vào tâm trí con người, rồi kiểm soát vùng tâm trí bị nỗi sợ xâm chiếm.

6 nỗi sợ "lợi hại" nhất mà Con Quỷ sử dụng để kiểm soát tâm trí con người là: sợ nghèo đói, sợ bị chỉ trích, sợ bệnh tật, sợ mất đi tình yêu thương, sợ tuổi già và sợ cái chết. Làm cho con người sợ hãi và suy nghĩ tiêu cực, nó sẽ thao túng được con người.

"Con Quỷ" còn kiểm soát con người bằng sự buông thả. Nó sẽ tập cho con người thói quen buông thả. Nó tiết lộ "Tâm trí của một người đơn thuần là sự hợp thành của tất cả các thói quen của người đó".

Những thứ giúp ích cho "Con Quỷ" nhiều nhất là nỗi sợ, mê tín, ham muốn, lòng tham, đam mê khoái lạc, lòng thù hận, tính nóng giận, tự phụ và lười nhác của con người.

Con Quỷ thú nhận nó chỉ tồn tại trong tâm trí của những ai có nỗi sợ. Chỉ có thể kiểm soát được những người buông thả, không dùng đến tâm trí của mình, không có tính mục đích rõ ràng trong cuộc sống, luôn lo sợ về thế giới sau cái chết…

Nó không thể kiểm soát được người đã làm chủ được mọi nỗi sợ của mình, người đã khám phá được tâm trí của chính mình và làm chủ nó… Bởi, "thứ duy nhất có giá trị lâu bền với bất cứ con người nào là hiểu biết thực tế về tâm trí của chính mình".

Vậy, hiểu và chiến thắng được "Con Quỷ bên trong" chính là con đường vượt qua thất bại, đi đến thành công, có được hạnh phúc. Bạn sẽ nhận diện rõ ràng con đường đó trong Chiến thắng Con Quỷ bên trong.

Tác giả Napoleon Hill cũng hệ thống chi tiết bảy nguyên tắc để đạt được tự do về vật chất, tính thần và trí tuệ mà chắc rằng bạn sẽ còn nghiền ngẫm.

Chiến thắng Con Quỷ bên trong mang đến cho người đọc niềm hi vọng, lòng can đảm, sự rõ ràng về tính mục đích cho cuộc đời mình. Và chắc rằng, quyển sách sẽ còn tiếp tục gợi nhiều suy ngẫm thú vị khác bởi những góc nhìn đa chiều từ người đọc.