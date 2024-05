Chia tay người vợ hơn 12 tuổi, nam tài tử hẹn hò người đẹp kém 12 tuổi

Trong đăng tải mới nhất trên mạng xã hội, Jason Momoa chia sẻ nhiều hình ảnh từ chuyến đi của anh và bạn gái mới tới Nhật Bản. Trong đăng tải, Momoa gọi bạn gái là "mi amor". Trong tiếng Tây Ban Nha, cụm từ này có nghĩa là "tình yêu của tôi".

Gần đây, khi xuất hiện tại một số sự kiện, nam tài tử có chia sẻ rằng anh đang yêu. Kể từ khi tuyên bố chia tay vợ cũ Lisa Bonet, Jason Momoa chưa từng công khai chuyện hẹn hò. Có một số tin đồn từng dấy lên rằng anh có mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Eiza González, một người đẹp tự nhận là mình quá xinh đẹp đến mức gây ảnh hưởng tới sự nghiệp diễn xuất ở Hollywood.

Jason Momoa và bạn gái mới Adria Arjona vừa có chuyến đi tới Nhật Bản (Ảnh: Page Six).

Jason Momoa và Adria Arjona trong một bức ảnh vừa được nam tài tử đăng tải lên mạng xã hội (Ảnh: Page Six).

Dù vậy, Momoa và González không lên tiếng xác nhận dù có xuất hiện bên nhau tình tứ. Mối quan hệ này về sau đi tới kết thúc trong lặng lẽ.

Về Adria Arjona, cô sinh năm 1992, là nữ diễn viên người Puerto Rico đang tìm kiếm cơ hội gây dựng sự nghiệp ở Hollywood. Adria từng trải qua cuộc hôn nhân với một luật sư. Cô kết hôn năm 2019 rồi cũng chia tay trong lặng lẽ.

Jason Momoa và Adria Arjona từng đóng chung phim Sweet Girl (2021). Jason Momoa được biết tới nhiều nhất với vai diễn Khal Drogo trong loạt phim truyền hình Game of Thrones (2011-2012) và vai siêu anh hùng Aquaman trong vũ trụ điện ảnh DC (2016-2023). Anh từng xuất hiện trong các phim Justice League (2017), Aquaman (2018), Aquaman and the Lost Kingdom (2023).

Jason Momoa từng hẹn hò nữ diễn viên người Australia Simmone Jade Mackinnon từ năm 1999, khi hai người cùng đóng phim truyền hình Baywatch. Họ bên nhau 6 năm và đính hôn trong năm 2004. Đôi bên quyết định chính thức hủy hôn sau khi Momoa có mối quan hệ với nữ diễn viên Lisa Bonet trong năm 2005. Momoa và Bonet chính thức kết hôn hồi tháng 10/2017.

Jason Momoa khá kín tiếng trong chuyện tình cảm sau khi ly hôn (Ảnh: Page Six).

Jason Momoa và vợ cũ khi còn gắn bó (Ảnh: Page Six).

Trước đó, họ đã có con gái Lola (SN 2007) và con trai Nakoa-Wolf (SN 2008). Đầu năm 2022, Momoa và Bonet tuyên bố chia tay. Tháng 1/2024, Bonet chính thức đệ đơn ly hôn ra tòa với lý do hai bên có những khác biệt không thể khỏa lấp. Cô đề ngày chính thức ly thân là 7/10/2020. Như vậy, cặp đôi đã âm thầm chia tay từ hai năm trước khi họ chính thức lên tiếng trước truyền thông.

Jason Momoa có khối tài sản ước tính vào khoảng 40 triệu USD. Sau khi ly hôn, Momoa thường sống "vất vưởng" ngoài đường. Anh từng khiến nhiều tờ tin tức giải trí tại Mỹ tưởng rằng anh sống... vô gia cư.

Về điều này, Momoa từng lên tiếng giải thích: "Tôi chỉ đơn giản là không có nhà riêng, nhưng tôi đâu có vô gia cư. Tôi có một chiếc nhà xe di động xinh xắn. Mọi người bỗng đồng loạt cho rằng tôi vô gia cư. Nhưng hãy thư giãn đi, tôi có túi ngủ, có nhà xe di động".

Tạo hình của Jason Momoa trong vai Aquaman (Ảnh: Page Six).

Adria Arjona kém Jason Momoa 12 tuổi (Ảnh: Page Six).

Hiện tại, trong cuộc sống độc thân, Momoa hứng thú với lối sống du mục. Về lâu dài, anh sẽ tìm mua một ngôi nhà. Theo nam diễn viên, công việc khiến anh không ngừng phải di chuyển theo các bối cảnh quay, chính điều này khiến anh có thiện cảm với cuộc sống du mục.

"Tôi thích việc gặp gỡ và giao lưu với những con người bình thường trong khi tôi vẫn được theo đuổi công việc của mình, đó là đóng phim. Tôi đã nghĩ về cách sống du mục từ lâu, cách sống này giúp tôi giữ được sự tò mò, hiếu kỳ của mình trong cuộc sống", Momoa nói.