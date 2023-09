Chi Pu sẽ đồng hành cùng 5.000 runners tại giải chạy Sơn Kim

Thuộc lớp thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, Chi Pu đồng hành cùng lan tỏa những lợi ích của việc chạy bộ với sức khỏe, tinh thần; truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường mà giải chạy hướng đến. Từ đó khích lệ mọi người, đặc biệt là các bạn gái trẻ cùng tham gia hoạt động đầy hữu ích này.

Chi Pu tham gia giải chạy Sơn Kim Thành phố Thủ Đức cùng 5.000 runners.

Chi Pu sẽ xuất hiện trong trang phục Vera by Chi Pu - dòng sản phẩm hợp tác với Vera - thương hiệu nội y cao cấp liên doanh Việt Nam và Nhật Bản. Sự kết hợp sáng tạo giữa các thiết kế Vera by Chi Pu (https://vera.com.vn/pages/verabychipu) năng động thoải mái với áo chạy thể thao hứa hẹn sẽ tạo nên sức hút và nguồn năng lượng tích cực cho phái đẹp và những bạn gái yêu thích Chi Pu.

Vera by Chi Pu - dòng sản phẩm đa năng được phái đẹp yêu thích

Vera by Chi Pu là sự bắt tay đầu tiên giữa Vera - thương hiệu 25 năm và nghệ sĩ Chi Pu, tạo nên một dòng sản phẩm có tính ứng dụng cao, năng động, có chất riêng. Bộ sưu tập mang theo thông điệp ý nghĩa: "yêu bản thân", hướng các bạn gái trẻ đến việc lựa chọn nội y, trang phục đa năng, vừa bảo vệ cơ thể vừa có thể đáp ứng linh hoạt được nhiều nhu cầu mặc đẹp khác nhau từ dạo phố đến tập luyện hay chạy bộ.

Top 5 Miss Grand mặc Vera by Chi Pu.

Kể từ khi ra mắt, Vera by Chi Pu đã nhận được sự yêu thích từ phái đẹp, đặc biệt là các bạn gái trẻ, và cả nhiều nàng hậu Miss Grand Việt Nam 2022. Với thiết kế đầy tính ứng dụng, cơ bản nhưng vẫn thời trang, những items Vera by Chi Pu thường xuyên được các nàng hậu diện để dạo phố hay đến phòng tập.

Từ chất liệu đến kiểu dáng đều được Vera tính toán, lựa chọn kỹ càng để mang lại sự dễ chịu, vừa vặn khi mặc. Không chỉ hỗ trợ, bảo vệ cơ thể trong quá trình hoạt động mà Vera by Chi Pu còn truyền đến các bạn gái trẻ cảm hứng tôn lên vóc dáng tự tin, năng lượng tích cực để tham gia các hoạt động tập luyện.

Top 5 Miss Grand 2022 mặc Homewear Vera By Chi Pu.

Là sự kết hợp đầy tính đột phá giữa một thương hiệu nội y và nữ nghệ sĩ trẻ với gu thời trang hiện đại, mới mẻ và biến hóa đầy màu sắc, Vera by Chi Pu đã mang đến sức hút trong vài tháng đầu ra mắt tại Việt Nam.

Top 5 Miss Grand 2022 mặc Vera By Chi Pu.

Đại diện thương hiệu VERA cho biết, kể từ khi ra mắt đến nay, Vera by Chi Pu đã bán ra hơn 20.000 sản phẩm và giúp cho VERA tăng độ nhận diện thương hiệu đồng thời tiếp cận được đến nhiều người hơn, tỷ lệ khách hàng trẻ mua hàng qua các kênh online tăng gần 30%.

Trước đó từ khóa "Vera by Chi Pu" đã từng lọt vào danh sách thịnh hành của TikTok và thu hút tổng cộng hơn 10 triệu lượt xem. Theo dữ liệu cập nhật bởi Vera, các kênh mạng xã hội của nhãn hàng đã tăng 200%, lượt truy cập vào website "Vera by Chi Pu" cũng tăng đến 90%. Ngoài ra, gian hàng Vera Official trên các nền tảng Shopee, Lazada, TikTok Shop tăng đến 200% lượt tiếp cận.