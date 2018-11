Son Ye Jin là một nữ diễn viên hạng A của làng giải trí xứ Hàn. Trong năm 2018 này, cô có tới hai bộ phim rất thành công là phim truyền hình “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” và phim nhựa tâm lý tình cảm “Be With You” mà cô hợp tác với So Ji Sub.