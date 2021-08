Chàng trai được mệnh danh là "thiếu niên đẹp nhất thế giới"

Dân trí William Franklyn-Miller, sinh năm 2004, từng khiến cả thế giới phát sốt khi xuất hiện trên truyền thông vào năm 2016 với vẻ ngoài tuấn tú, đôi mắt xanh thẳm cuốn hút.

William Franklyn-Miller sinh ra và lớn lên tại London, Anh rồi chuyển tới Úc sinh sống cùng gia đình. Năm 7 tuổi, Miller đã gia nhập làng giải trí và được mời xuất hiện trong một số MV ca nhạc.

Tới năm 2016, William bỗng nhiên trở thành hiện tượng mạng xã hội sau khi hình ảnh của cậu được một nữ sinh người Nhật chia sẻ trên Twitter.

William Franklyn-Miller nổi lên như một hiện tượng mạng vào năm 2016 nhờ vẻ ngoài hút hồn và quyến rũ.

Gương mặt của William Franklyn-Miller được các fan nữ tại châu Á đánh giá là cực phẩm. Đặc biệt, tại Nhật Bản, William Franklyn-Miller rất nổi tiếng và được yêu thích.

Sau khi nổi tiếng nhờ mạng xã hội, William Franklyn-Miller có cơ hội đóng phim và làm người mẫu.

Gương mặt của William Franklyn-Miller được đánh giá đẹp như tượng, trong đó đôi mắt xanh sâu thẳm chính là điểm nhấn.

Vẻ đẹp hút hồn và xuất chúng như nhân vật trong truyện tranh của William đã khiến nhiều người phải trầm trồ. Lượt người theo dõi William trên Twitter và Instagram tăng vọt tính theo từng giây.

Gương mặt của William Franklyn-Miller được đánh giá là chuẩn mực với sống mũi cao, đôi mắt sâu hút hồn. Cũng nhờ vẻ đẹp trai hiếm có này mà Miller nhanh chóng được mệnh danh là "Cậu bé đẹp trai nhất thế giới".

Sự mến mộ của cộng đồng mạng giúp William lọt vào mắt xanh của các công ty người mẫu và giới làm phim Hollywood.

Sau 5 năm, William Franklyn-Miller vẫn duy trì được sự nổi tiếng và ngày càng đẹp trai, cuốn hút.

Trên mạng xã hội, William có hơn 1,7 triệu người theo dõi, con số đáng nể, không thua kém những tài tử Hollywood. Riêng tại châu Á, đặc biệt tại Nhật Bản, lượng fan của nam thần 17 tuổi rất đông đảo.

Sau 5 năm, cậu bé đẹp trai ngày nào đã bất ngờ trở thành một thiếu niên bảnh bao với thần thái cuốn hút và gương mặt hoàn hảo không tỳ vết. Phong cách thời trang của William khi trưởng thành cũng được khen ngợi.

Hiện tại, William sở hữu chiều cao 183 cm và ngoại hình ngày càng hoàn hảo, cuốn hút. Trung bình, mỗi tháng, William có thể kiếm được hơn 300 nghìn USD nhờ việc làm người mẫu, đóng phim và làm quảng cáo.

William Franklyn-Miller đang là người mẫu bán thời gian, đóng phim, người mẫu quảng cáo.

William hiện theo đuổi công việc người mẫu thời trang và góp mặt trong nhiều bộ phim như Arrow, Four Kids and It, Neighbors... Tuy nhiên, cậu vẫn cố gắng cân bằng công việc và chuyện học tập. Để đảm bảo hoàn tất chương trình phổ thông, William phải theo học online.

Năm 2020, truyền thông xôn xao trước thông tin nam thần William đã có bạn gái, một thiếu nữ châu Á. Những hình ảnh thân thiết của hai người được đăng tải trên trang cá nhân khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ của họ.

Được biết, cô bạn gái tin đồn của William là người mẫu nhí Lily Chee, kém anh một tuổi và có bố là người Malaysia. Vốn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, William không lên tiếng đáp lại những tò mò của dư luận.

Với những gì đang có trong tay, sự nghiệp của William Franklyn-Miller hứa hẹn sẽ "nở rộ" trong tương lai.

William Franklyn-Miller và cô bạn gái tin đồn - Lily Chee cũng là một người mẫu.

Vẻ ngoài hút hồn khi trưởng thành của nam thần William Franklyn-Miller.

Ở tuổi 17, William Franklyn-Miller sở hữu chiều cao 183 cm.

Vẻ ngoài của William Franklyn-Miller được so sánh như một nhân vật trong truyện tranh.

Mỗi tháng, Miller có thể kiếm được hơn 300 nghìn USD nhờ việc làm người mẫu, đóng phim và làm quảng cáo.

Ngoài đẹp trai, William Franklyn-Miller còn được đánh giá là có gu ăn mặc cực kỳ sành điệu, cuốn hút.

Để đảm bảo có thể học tập tốt, Miller buộc phải theo đuổi khóa học online.

William Franklyn-Miller có hơn 1,7 triệu người theo dõi trên trang cá nhân.

Mi Vân

Theo Sohu/Instagram