"Chàng rể quốc dân" xứ Hàn bị fan quay lưng vì công khai người yêu

Lee Seung Gi, năm nay 35 tuổi, khởi nghiệp là một ca sĩ. Anh gia nhập làng giải trí khi còn ngồi trên ghế nhà trường vào năm 2004 khi mới 17 tuổi. Lee Seung Gi nhanh chóng chiếm được cảm tình của các cô gái trẻ bởi chất giọng ngọt ngào, dịu dàng rất thích hợp với những bản ballad.

Ngoài sự nghiệp ca hát đáng nể, Lee Seung Gi còn góp mặt trong một số bộ phim truyền hình và các chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc. Năm 2005, Lee Seung Gi được khán giả truyền hình chú ý nhờ vai diễn đầu tiên trên màn ảnh trong bộ phim truyền hình Những nàng công chúa nổi tiếng.

Lee Seung Gi là tài tử nổi tiếng xứ Hàn và được fan gọi với tên "chàng rể quốc dân" (Ảnh: Drama).

Sau bộ phim này, anh được mời tham gia show truyền hình thực tế và các bộ phim. Sự nghiệp trong làng giải trí của Lee Seung Gi rất thuận lợi. Năm 2021, anh góp mặt trong danh sách Những nam diễn viên nhận cát-sê cao nhất Hàn Quốc với vị trí thứ 4.

Cũng trong năm ngoái, nam diễn viên 35 tuổi còn được chọn là một trong 200 diễn viên tiêu biểu của một chiến dịch phát triển điện ảnh của Hiệp hội điện ảnh Hàn Quốc. Lee Seung Gi được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng, quyết định tương lai của điện ảnh xứ Hàn và khích lệ giới thiệu điện ảnh Hàn Quốc ra nước ngoài.

Nam diễn viên được yêu mến bởi tính cách hình ảnh trong sáng, tính cách chân thành, tốt bụng và được truyền thông Hàn Quốc gọi là "chàng rể quốc dân".

Tháng 5/2021, Lee Seung Gi bất ngờ công khai mối quan hệ với bạn gái Lee Da In. Cặp đôi quen nhau nhờ sở thích chung là chơi golf và thường xuyên dành thời gian rảnh rỗi bên nhau. Lee Seung Gi không giấu việc anh hẹn hò với Lee Da In và không ngại đưa cô đến những cuộc gặp gỡ. Đồng nghiệp và bạn bè đều biết khá rõ mối quan hệ của cặp đôi. Theo truyền thông xứ Hàn, cặp đôi đã tìm hiểu nhau được một năm trước khi công khai tình cảm.

Lee Seung Gi bị fan phản đối khi công khai mối quan hệ với người đẹp Lee Da In vào năm 2021 (Ảnh: Pop).

Bạn gái của Lee Seung Gi - Lee Da In, sinh năm 1992, là một trong hai cô con gái của nữ diễn viên Kyun Mi Ri, người vào vai Mama Chuê trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Nàng Dae Jang Geum. Cô cũng tham gia đóng phim và góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như Hwarang, Come and Hug Me, Doctor Prisoner...

Trước mối quan hệ với Lee Da In, Lee Seung Gi từng có chuyện tình hai năm gây chú ý với nữ ca sĩ thần tượng Yoona của nhóm SNSD. Cặp đôi từng nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ nhưng họ đã chia tay nhau sau 2 năm bên nhau. Theo một số nguồn tin, việc Lee Seung Gi nhập ngũ là một trong những nguyên nhân khiến cặp đôi chia tay.

Việc hò hẹn với Lee Seung Gi khiến Lee Da In lọt vào tầm ngắm của giới săn tin và thường xuyên bị fan của tài tử xứ Hàn đặt lên bàn cân so sánh với bạn gái cũ của anh, Yoona. Đặc biệt, fan của tài tử sinh năm 1987 không ủng hộ mối quan hệ này vì cho rằng Lee Da In không xứng với thần tượng và có cuộc sống riêng tai tiếng.

Lee Da In bị fan của Lee Seung Gi tẩy chay vì gia đình cô dính vào một vụ bê bối tài chính (Ảnh: News).

Một số người hâm mộ của Lee Seung Gi phản đối mối quan hệ này vì lo ngại, hình ảnh trong sạch của anh sẽ bị ảnh hưởng. Nguyên nhân là do gia đình Lee Da In dính vào một vụ bê bối tài chính. Theo đó, mẹ cô - nữ diễn viên kỳ cựu Kyun Mi Ri bị điều tra về hành vi thao túng cổ phiếu.

Mối quan hệ tình cảm này đã ảnh hưởng nhiều tới công việc của Lee Seung Gi. Nam diễn viên ít xuất hiện trên truyền hình và các sự kiện trong năm vừa qua. Danh tiếng của anh được đánh giá là giảm sút trong gần một năm qua.

Chương trình All The Butlers được phát sóng trên đài SBS (Hàn Quốc) mà Lee Seung Gi là thành viên thường xuyên sụt giảm mạnh tỉ suất bạn xem đài. Trong tập phát sóng mới nhất, tỉ suất giảm xuống mức 2%, thấp kỷ lục so với những mùa trước.

Một chương trình truyền hình khác có sự tham gia của Lee Seung Gi là Eat Gongchiri 3 Random Box cũng giảm sút bạn xem đài, kém xa những chương trình phát sóng cùng thời điểm.

Tháng 6/2022, có thông tin cho rằng, Lee Seung Gi và bạn gái đã chia tay sau một năm công khai tình cảm nhưng nam diễn viên đã nhanh chóng phủ nhận.

Tháng 6/2022, Lee Seung Gi khẳng định, anh và bạn gái vẫn bên nhau, đập tan tin đồn chia tay (Ảnh: Instagram).

"Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng tôi cũng mở lòng. Lý do đầu tiên khiến tôi không nói nhiều là vì tôi tin rằng những suy nghĩ của mình sẽ không được truyền đạt rõ ràng bằng những từ ngữ đầy cảm xúc. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ chỉ có những hiểu lầm và vết thương lòng lớn hơn.

Thứ hai, tôi sợ rằng những gì tôi nói sẽ bị bóp méo thành nhiều tin đồn, điều này sẽ làm tổn thương nhiều người. Vì vậy, tôi hy vọng các bạn hiểu lý do tại sao tôi im lặng", Lee Seung Gi lý giải việc anh không phản hồi trước những tin đồn chia tay suốt một thời gian dài.

Cuối cùng, Lee Seung Gi bày tỏ mong muốn: "Không có thay đổi nào về lập trường hay công việc của tôi kể từ tin hẹn hò xuất hiện vào năm ngoái. Tôi không bình luận gì thêm về điều đó và tôi cảm thấy không cần thiết. Tôi xin lỗi nếu các bạn khó chịu về điều này. Tôi cũng mong các bạn cảm thông những thiếu sót từ cá nhân tôi".

Những chia sẻ của Lee Seung Gi khẳng định, anh và bạn gái vẫn bên nhau bất chấp sóng gió. Ngoài ra, theo tờ Sports DongA, tài tử 35 tuổi đã mua tòa nhà trị giá 4,5 triệu USD (104 tỷ đồng) vào năm 2020. Hiện, anh đã đăng ký cho bạn gái nắm quyền điều hành bất động sản này.

"Lee Seung Gi đã chuyển đến ở trong một ngôi nhà nhỏ hơn. Tất cả hoạt động kinh doanh quan trọng đã được giao cho Lee Da In", tờ Sports DongA cho hay. Thông tin này làm rộ lên nghi vấn, cặp tình nhân trẻ đã lên kế hoạch kết hôn.