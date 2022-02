Celine Dion không nghĩ chuyện yêu đương sau khi chồng hơn 26 tuổi qua đời

Celine Dion và người chồng hơn cô 26 tuổi René Angélil đã từng có một chuyện tình rất đẹp và trong nhiều năm, họ là một trong những cặp sao quyền lực, được ngưỡng mộ bởi sự hạnh phúc và thành đạt. Nữ danh ca nổi tiếng gặp người chồng tương lai và cũng là người quản lý của cô lần đầu vào năm 1980 khi cô mới 12 tuổi và René Angélil 38 tuổi. Trong những năm sau đó, Angélil đã giúp đỡ Celine Dion rất nhiều để cô trở thành ngôi sao ca nhạc tại các quốc gia nói tiếng Pháp.

Sau khi René Angélil ly hôn người vợ thứ hai, anh và Dion tạm chia tay trong công việc. René Angélil dành phần lớn thời gian sống ở Las Vegas, Mỹ trong khi Celine Dion học tiếng Anh và tham gia các lớp học múa và thanh nhạc ở Montreal, Canada.

Celine Dion quyến rũ trên thảm đỏ Grammy (Video: WMTV).

Trong cuốn tự truyện My Story, My Dream ra mắt vào năm 2000, Celine Dion kể lại rằng cô giấu một bức ảnh của Angélil dưới gối của mình vì sợ rằng mẹ - người luôn ở chung phòng với cô sẽ tìm thấy nó.

"Tôi càng ngày càng không thể che giấu bản thân sự thật rằng tôi yêu Rene. Tôi đã có tất cả các triệu chứng của một người đang yêu dù tôi đã yêu một người đàn ông mà tôi không thể yêu, người đó không yêu tôi và cũng không muốn tôi yêu anh ấy".

Mẹ của Celine Dion sau đó đã đi cùng nữ ca sĩ trong mọi buổi diễn của cô cho đến khi Celine Dion 19 tuổi. Bà tỏ ra rất cảnh giác khi biết con gái say mê một người lớn hơn mình rất nhiều tuổi và đã hai lần ly hôn. Tuy nhiên Celine Dion đã khăng khăng nói với mẹ rằng: "Con không phải là trẻ vị thành niên. Đây là một đất nước tự do. Không ai có quyền ngăn cản con yêu bất cứ người nào mà con muốn yêu".

Mối quan hệ công việc của Celine Dion và René Angélil cuối cùng đã trở thành mối quan hệ tình cảm lãng mạn sau chiến thắng của Dion tại cuộc thi Eurovision ở Dublin, Ireland năm 1988 khi cô 20 tuổi. Chuyện tình lãng mạn của cặp đôi chỉ được biết đến trong gia đình và bạn bè của họ trong 5 năm.

Dion và Angélil đính hôn vào năm 1993, vào ngày sinh nhật thứ 25 của Dion và cặp đôi công khai mối quan hệ của họ vào năm 1993. Họ kết hôn vào ngày 17 tháng 12 năm 1994 tại nhà thờ ở Montreal, Quebec, Canada.

Sau nhiều năm cố gắng thụ thai không thành công, cuối cùng nữ ca sĩ cũng sinh được cậu con trai đầu lòng René-Charles Angélil vào năm 2001 khi cô 33 tuổi. 9 năm sau đó, nữ danh ca và chồng có thêm một cặp song sinh nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm và họ hoàn thiện tổ ấm hạnh phúc của mình.

Celine Dion và chồng René Angélil (Ảnh: Getty Images).

René Angelil qua đời vì bệnh ung thư vòm họng vào năm 2016 ở tuổi 74. Sự ra đi của René Angelil khiến Celine Dion vô cùng đau đớn và suy sụp. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Trước khi anh ấy ra đi, mọi thứ thật khó khăn, thật sự rất khó khăn đối với tất cả gia đình nhất là khi tôi phải chứng kiến người đàn ông của cuộc đời mình chết dần, chết mòn từng ngày. Người đàn ông của đời tôi cũng chính là người cộng sự của tôi và chúng tôi là một. Vì vậy, khi anh ấy chấm dứt được nỗi đau đớn, tôi đã tự nhủ với chính mình rằng: "Anh ấy ổn rồi và bây giờ anh ấy không phải chịu đựng bất cứ đau đớn nào nữa".

Celine Dion nói thêm, cô không nghĩ đến việc sẽ yêu lần nữa sau cái chết của người chồng mà cô yêu thương. "Ngay bây giờ, cuộc sống của tôi vẫn ngập tràn tình yêu. Tôi yêu thương những đứa con và cuộc sống của riêng tôi. Tôi không nghĩ về một mối quan hệ tình cảm và yêu một lần nữa. Tôi không biết điều đó có thể xảy ra nữa không? Tôi thực sự không biết. Tôi đã mất chồng và các con tôi mất cha".

Celine Dion hạnh phúc bên René Angélil (Ảnh: Getty Images).

"Tôi cảm thấy như René đã dành cho tôi rất nhiều thứ trong những năm qua và cho đến ngày hôm nay, khi tôi nhìn những đứa con của mình, tôi cảm thấy như chúng tôi vẫn sống với anh ấy. Anh ấy là một phần trong cuộc sống của chúng tôi mỗi ngày, nhờ suy nghĩ như vậy tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều".

Celine Dion tỏa sáng tại Met Gala (Video: WMTV).

Nữ ca sĩ giành 5 giải Grammy cũng từng nói rằng, nhiều năm sau khi chồng qua đời, không một ngày nào mà cô không nghĩ về chồng của mình. Celine gây xúc động khi viết trên trang cá nhân trong ngày giỗ của chồng rằng: "Anh luôn định hướng, bảo vệ mẹ con em và vẫn tiếp tục dõi theo vợ con. Em và các con cầu nguyện rằng anh sẽ chia sẻ tình yêu của mình trên toàn thế giới, cho tất cả những người đang phải đối mặt với những thời điểm vô cùng khó khăn trong cuộc sống. Anh sẽ ở trong trái tim và trong cuộc sống của em và các con mãi mãi. Cả gia đình yêu anh".

Nghệ sĩ nổi tiếng với bản hit My Heart Will Go On cũng từng tâm sự với chương trình Today sau khi chồng qua đời rằng: "Tôi không hẹn hò. Tôi chưa sẵn sàng để hẹn hò. Tôi thật may mắn khi có rất nhiều người vây quanh tôi, những người khiến tôi vui vẻ nhưng tôi nhớ những cái ôm của chồng, nhớ tới người thường khen tôi xinh đẹp. Tôi vẫn luôn yêu anh ấy".