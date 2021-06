Cậu bé Pax Thiên nhút nhát ngày nào đã tốt nghiệp trung học

Dân trí Pax Thiên Jolie-Pitt, cậu con trai nuôi thứ hai của cặp đôi nổi tiếng Angelina Jolie và Brad Pitt, vừa tốt nghiệp trung học và chuẩn bị lên đại học.

Pax Thiên Jolie-Pitt là cậu bé gốc Việt mồ côi được cặp đôi nổi tiếng Hollywood - Brad Pitt và Angelina Jolie nhận nuôi vào năm 2007. Tên thật của Pax Thiên là Nguyễn Quang Sáng và từng sống ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Tam Bình ở TPHCM trước khi được cặp diễn viên Hollywood đình đám nhận nuôi.

Pax Thiên (áo trắng) đã tốt nghiệp cấp 3 và sắp lên đại học.

Pax Thiên mạnh mẽ, cá tính và rắn rỏi khi trưởng thành

Chuyển tới Mỹ sinh sống và được chăm sóc, dạy dỗ trong môi trường hiện đại, Pax Thiên giờ đây "lột xác" trở thành một thanh niên rắn rỏi và mạnh mẽ. Cùng những người anh chị em trong nhà, Pax Thiên tham gia nhiều hoạt động giải trí, hỗ trợ mẹ trong công việc thiện nguyện nhiều năm qua.

Pax Thiên từng cùng mẹ tham gia sản xuất bộ phim First They Killed My Father với vai trò chụp ảnh hậu trường. Ngoài ra, chàng trai 17 tuổi còn được mẹ khuyến khích, tạo điều kiện góp mặt vào các hoạt động liên quan đến phim ảnh, âm nhạc và nhiếp ảnh.

Pax Thiên học tại một trường trung học tư thục ở Los Angeles, Mỹ và đã tốt nghiệp. Tuy nhiên, Pax Thiên đã quyết định vắng mặt trong buổi lễ tốt nghiệp vì vốn mang tính cách nhút nhát, không thích là tâm điểm của truyền thông.

Pax Thiên (phải) cùng mẹ và anh chị em tới New York, Mỹ để đón sinh nhật của Angelina Jolie.

Pax Thiên tháp tùng mẹ dự sự kiện

Pax Thiên - cậu bé từng được Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi giờ đã trở thành một thanh niên rắn rỏi nhưng vẫn ít nói, ngại đối mặt với truyền thông.

Pax Thiên từng là một cậu bé sợ giới săn tin từ khi còn nhỏ. Song, quá trình trưởng thành trong một gia đình nổi tiếng và luôn là tâm điểm của truyền thông như Angelina Jolie và Brad Pitt, đã dạy Pax Thiên mạnh mẽ hơn, và không còn hoảng sợ khi đối diện cánh săn ảnh.

Ngoài ra, theo một nguồn tin, sau khi Brad Pitt thắng kiện và giành được quyền nuôi con chung cùng Angelina Jolie, Pax Thiên cũng không muốn xuất hiện ở những nơi đông người. Mới đây, Pax Thiên cùng những người anh chị em của mình đã đón sinh nhật của Angelina Jolie tại New York, Mỹ.

Brad Pitt và Angelina Jolie thông báo ly hôn vào năm 2016, chỉ sau 2 năm làm đám cưới. Suốt 5 năm qua, cặp đôi theo đuổi vụ kiện tranh giành quyền nuôi con. Theo phán quyết mới nhất của tòa, Brad Pitt có quyền giám hộ các con như vợ cũ.

Sau khi bị xử thua kiện phải chia sẻ quyền giám hộ 5 đứa con cùng Brad Pitt, Angelina Jolie rất tức giận và tuyên bố sẽ kháng kiện đến cùng.

Điều này khiến nữ diễn viên tỏ ra không vui và tuyên bố sẽ kháng kiện đến cùng. Thẩm phán John Ouderkirk cho rằng các lời khai và chứng cứ Angelina đưa ra thiếu độ tin cậy nên đã quyết định để Brad Pitt cùng chia sẻ quyền nuôi 5 người con với nữ diễn viên (do con cả Maddox nay đã 19 tuổi và không cần người giám hộ).

Trong khi Brad tỏ ra vô cùng vui sướng trước kết quả này thì Angelina tuyên bố "sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta" và "sẽ sử dụng mọi thứ trong tay" để kháng cáo và đảo ngược tình thế. Cô cũng thể hiện sự bất bình khi thẩm phán John Ouderkirk không để các con ra làm chứng tại tòa.

