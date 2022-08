Casper ra mắt Smart TV thế hệ mới tại đêm chung kết toàn quốc MWVN 2022

Đêm chung kết toàn quốc Miss World Vietnam 2022 đã chính thức diễn ra vào ngày 12/08/2022 tại Quy Nhơn (Bình Định). Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi hội tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng, các Hoa hậu, Á hậu cùng nhau khoe sắc trong những bộ cánh lộng lẫy, những màn trình diễn tài năng và hình ảnh ấn tượng. Tại không gian sảnh chính của chương trình, Nhà tài trợ Kim cương Casper Việt Nam có màn ra mắt Bộ sưu tập Smart TV Thu Đông 2022.

Casper ra mắt Bộ sưu tập Smart TV tại chung kết Miss World Vietnam 2022.

Không gian trưng bày sản phẩm của Casper Việt Nam được trình diễn theo concept "Above the Clouds - Trên những tầng mây" với màn hình LED cỡ lớn hiển thị tương tác với ánh sáng từ ban ngày tới màn đêm, mang đến cho khán giả trải nghiệm chân thật như bước vào trong một chiếc TV đa sắc khổng lồ. Ngoài ra, Casper còn trưng bày bộ ảnh "Define the New Beauty" tôn vinh vẻ đẹp đa nhiệm của Hoa hậu Lương Thùy Linh và Top 38 thí sinh, giới thiệu toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm đa dạng của thương hiệu.

Các người đẹp check-in tại không gian trải nghiệm từ Casper.

Rực rỡ và đa tương tác, booth trưng bày của Casper thu hút nhiều khách mời đến chụp ảnh.

Cũng trong khuôn khổ chương trình thảm đỏ, Nhà tài trợ Kim cương Casper Việt Nam đã giới thiệu Bộ sưu tập Smart TV Thu Đông 2022 "Tinh tế bên ngoài, Mạnh mẽ bên trong" đến 15.000 khán giả tham dự sự kiện. Bộ sưu tập gồm 7 mẫu TV mới thuộc dòng A series và S series với thiết kế trang nhã, kiểu dáng hiện đại, màn hình tràn viền, sống động, góp phần thỏa mãn thị giác người xem.

Casper ra mắt Bộ sưu tập Smart TV Thu Đông 2022.

Các dòng TV mới của Casper sử dụng hệ điều hành Android với kho ứng dụng đa dạng, phục vụ nhiều mục đích khác nhau từ giải trí tới học tập, chip xử lý CPU 4 nhân mạnh mẽ mang đến trải nghiệm mượt mà khi người dùng cài đặt và xem app giải trí. Bên cạnh đó, khách hàng được gia tăng tối đa lợi ích khi nhận miễn phí các gói app giải trí tặng kèm giá trị lên tới 2 triệu đồng/năm: gói K+12 tháng, gói Galaxy Play 3 tháng và gói FPT Play Max 1 tháng.

Màn ra mắt sản phẩm ấn tượng của Nhà tài trợ Kim cương Casper Việt Nam đã mang đến những trải nghiệm thú vị cho các khán giả tham dự sự kiện. Với sự đồng hành của Casper Việt Nam, đêm chung kết toàn quốc Miss World Vietnam 2022 đã diễn ra thành công rực rỡ và tìm được chủ nhân xứng đáng của ngôi vị Hoa hậu cao quý. Sắp tới đây, Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương sẽ trở thành Đại sứ thương hiệu Casper và cùng đồng hành cùng Casper tham gia các dự án mang đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Miss World Vietnam 2022 sẽ đồng hành cùng các hoạt động của Casper Việt Nam.

Giới thiệu về Casper Việt Nam

Với triết lý sản phẩm tinh giản trong thiết kế, tối ưu về chức năng, tinh tế trong trải nghiệm, tối ưu năng lượng sử dụng, các sản phẩm của Casper đã được chào đón ấn tượng tại các thị trường hiện diện trong đó có Việt Nam.

Là đại diện độc quyền phân phối và cung cấp dịch vụ các sản phẩm mang thương hiệu Casper tại Việt Nam từ năm 2016, Casper nhanh chóng phát triển và trở thành một thương hiệu được nhiều người biết đến trong ngành điện tử, điện lạnh gia dụng. Theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường GfK, trong 3 năm liên tiếp gần đây, Casper trở thành một trong 3 thương hiệu quốc tế giữ vị trí top 3 sản lượng tiêu thụ trong ngành điều hòa tại Việt Nam với thị phần 17,1%. Ngành hàng TV, tuy mới ra mắt thị trường Việt Nam được 2 năm nhưng cũng Casper cũng nhanh chóng khẳng định vị thế Top 5 về sản lượng tiêu thụ với thị phần 10% (Cập nhật T6/2022). Từ 2021, Casper tiếp tục ra mắt ngành hàng Tủ lạnh và Máy giặt và chỉ trong thời gian ngắn đã nhận được tín hiệu đón nhận tích cực từ người dùng.

Liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER VIỆT NAM

Website: https://casper-electric.com/

Careline: 1800 6644