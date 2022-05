Cặp vợ già, chồng trẻ gây tranh cãi vì phơi bày hôn nhân trên truyền hình

Eli Kim, sinh năm 1991, là một ca sĩ và diễn viên mang hai quốc tịch Mỹ và Hàn. Anh từng là thành viên nhóm nhạc nam U-Kiss với vai trò rapper của nhóm. Eli bắt đầu đóng phim khi tham gia dự án Hàn - Thái Autumn Destiny và từng được chọn vai nam chính trong bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Trung Quốc vào năm 2014.

Eli kết hôn với người mẫu Ji Yeon Soo, hơn anh 11 tuổi, vào tháng 11/2015. Ji Yeon Soo và Eli được xem là cặp tình nhân lệch tuổi nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn. Cặp đôi có một cậu con trai chung và bất ngờ tuyên bố ly hôn vào tháng 11/2020.

Eli Kim và vợ, người mẫu Ji Yeon Soo (Ảnh: Naver).

Sau khi thông báo chia tay, người mẫu Ji Yeon Soo liên tục hé lộ những góc tối trong cuộc hôn nhân 6 năm với người chồng trẻ. Trong chương trình Kang Ho Dong's Rice Heart, cô đã tố cáo mẹ chồng cũ lừa tiền cọc nhà của hai vợ chồng, Eli trì hoãn ly hôn và dọa mang con đi khiến cô suy sụp tới mức muốn nghĩ tới chuyện tự vẫn.

Ji Yeon Soo và chồng từng tham gia chương trình truyền hình thực tế Mr House Husband và đây là nguồn thu chính của họ. Để có được những hình ảnh sống động và thu hút công chúng, họ phải diễn cảnh ngọt ngào, xây dựng hình ảnh một cặp đôi kiểu mẫu trong làng giải trí trên màn ảnh nhỏ.

Gia đình nhỏ của Eli Kim và Ji Yeon Soo (Ảnh: Naver).

Cựu người mẫu khẳng định, cuộc sống hôn nhân của họ đã tan vỡ và rạn nứt trước thông báo ly hôn gây sốc. Cô tổn thương và đau đớn chịu đựng chồng suốt nhiều năm trước khi quyết tâm ly hôn.

Hai vợ chồng Ji Yeon Soo và Eli dự định chuyển đến sống tại Mỹ sau khi ngừng nhận công việc tại Hàn Quốc. Để có được thị thực, Ji Yeon Soo cần vài giấy tờ ở Hàn Quốc nên cô một mình quay về quê nhà. Từ Mỹ, Eli bất ngờ gọi điện cho Ji Yeon Soo và thông báo chuyện ly hôn.

Ji Yeon Soo đã rất sốc trước lời đề nghị của chồng và cố gắng níu kéo hôn nhân. Mọi cố gắng của cựu người mẫu không thành. Trong thông báo ly hôn vào cuối năm 2020, Eli mong muốn con trai ở cùng bà nội trong thời gian anh vẫn ở Mỹ.

Ji Yeon Soo giải thích rằng, Eli có hai quốc tịch và chỉ đăng ký đã kết hôn bằng quốc tịch Hàn. Do đó, khi nam ca sĩ quyết định từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc, anh trở lại làm người độc thân. Ji Yeon Soo bàng hoàng và tìm mọi cách níu kéo khi Eli yêu cầu ly hôn qua điện thoại. Vào ngày ly hôn, Eli thậm chí không tới tòa án.

Ji Yeon Soo thú nhận vì mâu thuẫn với chồng trẻ, cô căng thẳng và đau lòng, đến mức từng muốn nghĩ tới cái chết. Cô phải dùng thuốc ngủ trong 2 tháng khi nghĩ tới cảnh không được gặp lại con trai. Song, khi nghĩ tới người mẹ ruột đau khổ nếu con gái tự vẫn hay con trai không thể được mẹ chăm sóc, Ji Yeon Soo đã quyết tâm sống tiếp.

Eli Kim hiện đã hàn gắn với vợ và về Hàn Quốc sinh sống, làm việc (Ảnh: News).

Sau hơn một năm căng thẳng, cãi vã qua lại trên các phương tiện truyền thông, Eli và vợ hơn tuổi đã quyết định hàn gắn. Trong chương trình truyền hình thực tế đang phát sóng We Are Divorced 2, Eli xác nhận, hai vợ chồng đã nối lại tình cảm, cho nhau cơ hội làm lại sau chuỗi ngày sóng gió. Ji Yeon Soo đã đồng ý tha thứ cho chồng và cùng nhau nuôi dạy cậu con trai chung.

Hiện, Eli đã về Hàn Quốc và tích cực tìm việc để tăng thu nhập. Anh quyết định nộp hồ sơ xin việc ở một công ty đóng gói thực phẩm. Nhờ kinh nghiệm từng làm quản lý nhà hàng, Eli tin rằng, anh phù hợp với công việc mới. Tuy nhiên, ông chủ của công ty đóng gói thực phẩm lại không mặn mà với nam ca sĩ thần tượng.

Giám đốc điều hành bày tỏ sự lo ngại về khả năng và tinh thần làm việc của Eli. Để chấn an ông chủ, Eli hứa lao động chăm chỉ và hoàn thành tốt công việc. Chương trình We Are Divorced 2 đã ghi lại cảnh Eli đóng gói các mặt hàng thực phẩm và chuẩn bị giao hàng. Anh cũng đảm đương công việc giám sát quá trình giao hàng.

Eli xin làm nhân viên tại một công ty đóng gói thực phẩm (Ảnh: Naver).

We Are Divorced 2 là chương trình thực tế ghi lại cuộc sống của các cặp ngôi sao sau khi ly hôn. Chương trình tập trung vào lý do chia tay và cách họ xác định lại mối quan hệ. Eli và vợ, cựu người mẫu Ji Yeon Soo là nhân vật quen thuộc của show truyền hình này.

We Are Divorced 2 đang đạt tỉ suất bạn xem đài khá ấn tượng tại Hàn Quốc với mức trung bình là trên 7%, một con số đáng mơ ước với các chương trình truyền hình thực tế tại Hàn Quốc lúc này.

Tuy nhiên, việc chia sẻ công khai mối quan hệ gia đình của Eli và vợ hơn tuổi không nhận được sự ủng hộ của toàn bộ khán giả. Nhiều ý kiến thừa nhận rằng, dù họ là cặp đôi được quan tâm trong We Are Divorced 2 nhưng việc kể tường tận từng chi tiết trong cuộc sống gia đình trên sóng truyền hình là không nên.

Eli Kim và vợ đồng ý cho nhau cơ hội mới sau giai đoạn hôn nhân sóng gió (Ảnh: News).

Nhiều khán giả còn cười chê việc Eli và Ji Yeon Soo diễn về cuộc sống hạnh phúc hoàn hảo, cố tình tạo scandal "bóc phốt" ồn ào khi chia tay, rồi nỗ lực hàn gắn trong We Are Divorced 2. Họ cho rằng, những động thái này đều nằm trong kịch bản của nhà sản xuất và thật đáng tiếc khi nghệ sĩ chấp nhận làm theo yêu cầu kịch bản để tăng view cho chương trình.

Hình ảnh cậu con trai của Eli và Ji Yeon Soo xuất hiện trong chương trình, khóc lóc yêu cầu bố trở về bên mẹ cũng gây tranh cãi. Có khán giả nhận xét, việc để con cái, trong độ tuổi còn rất nhỏ, tham gia các chương trình không phù hợp.

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Kim Hern Sik của Hàn Quốc cho rằng, việc thực hiện các chương trình thông qua nhân vật nhí có khả năng dẫn đến các vấn đề riêng tư khác nhau trong tương lai của đứa trẻ vì chúng chưa đủ tuổi để tự quyết định.

"Cha mẹ của các nhân vật nhí có thể đồng ý nhưng con cái không phải tài sản của họ. Vì vậy, vấn đề đặt ra là liệu các chương trình có trẻ em có thực sự cần thiết hay không", ông Kim nhận định.