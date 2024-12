Cặp song sinh của Ginô Tống và Kim Chi "chiếm sóng" bố mẹ

Ngày 1/12, Ginô Tống - Kim Chi có buổi gặp gỡ truyền thông tại TPHCM để giới thiệu phần 10 của loạt phim Học đường nổi loạn.

Dàn diễn viên chính của phim, trừ diễn viên Thành Khôn (vai Hạo Thiên) vắng mặt vì bận lịch quay, còn lại đều có mặt gồm: Ginô Tống, Kim Chi, Dư Khánh Vũ, Lục Anh và Chany Thu Trang. Bên cạnh đó, không thể thiếu các diễn viên khách mời trong phim: NSƯT Hữu Châu, NSƯT Trọng Hải, Ngọc Lan, Đại An...

Đặc biệt, hai bé Wendy và Denny - con của cặp đôi Ginô Tống Kim Chi - cũng xuất hiện trên thảm đỏ cùng bố mẹ. Vẻ bụ bẫm, kháu khỉnh của cặp song sinh thu hút sự chú ý của mọi người.

Hai bé được ông bà nội và bà ngoại đưa đến chung vui cùng bố mẹ. Ginô Tống tiết lộ gia đình hai bên cũng hỗ trợ chăm sóc hai bé trong lúc anh và Kim Chi tập trung cho phần 10 này.

Ginô Tống cho biết anh cảm thấy xúc động trước tình cảm của mọi người dành cho mình. Anh cũng không quên gửi lời cảm ơn vợ - diễn viên Kim Chi - người từ bạn diễn đã trở thành vợ, mẹ của 2 con anh và cũng là "nhà đầu tư" lớn nhất của phần 10 này.

Ginô Tống tâm sự thời điểm kết thúc phần 9, anh rất muốn làm tiếp phần 10 nhưng khả năng kinh tế không cho phép. Hằng ngày Ginô đều nhận được những bình luận của khán giả hỏi khi nào ra phần 10 khiến anh trằn trọc suy nghĩ.

Khi chia sẻ điều này với bà xã Kim Chi, Ginô Tống nhận được sự động viên từ vợ. Trong suốt 5 năm qua, Kim Chi thực hiện 8.000 buổi livestream, tạo doanh thu giúp Ginô Tống thực hiện được mong ước.

Kim Chi cũng chia sẻ, cô cảm thấy áp lực khi đóng phần cuối này vì bản thân và các bạn diễn khác đều đã "có tuổi", sợ không còn phù hợp với phim học đường.

Dù vậy Kim Chi và Ginô Tống đều xác định làm phần 10 như một lời cảm ơn gửi đến những khán giả đã yêu mến loạt phim suốt 10 năm qua. Vì vậy, toàn bộ doanh thu từ phần 10 sẽ được vợ chồng anh dùng làm học bổng cho các bạn học sinh cấp 3 có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập tốt.

Học đường nổi loạn là series phim do Ginô Tống đầu tư sản xuất. Với 9 phần gần 200 tập, đạt gần 1 tỷ lượt xem, đây là series phim học đường có lượt xem cao nhất Việt Nam và là "phim ngắn nhiều tập có nhiều lượt xem nhất" do YouTube bình chọn, nhận đề cử We Choice 2018…

Phần 10 tiếp tục câu chuyện về tình bạn của bộ ba Khánh - Thiên - Vũ tại trường THPT Thiên Phong với vô vàn biến cố gia đình, bạn bè cùng những thách thức, cám dỗ trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Sáu tập phim của phần này sẽ lên sóng vào chủ nhật hằng tuần bắt đầu từ 1/12 trên YouTube.