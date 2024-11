NSƯT Hữu Châu xúc động trước hành động của Ginô Tống, Kim Chi ở phim trường

Những ngày qua, Ginô Tống - Kim Chi gây chú ý khi thực hiện phần 10 loạt phim "Học đường nổi loạn". Bên cạnh những gương mặt đã đồng hành từ những phần trước như Thành Khôn, Lục Anh, Dư Khánh Vũ thì phần 10 có thêm Thu Trang - cô gái sở hữu nút kim cương YouTube. Đây là 6 diễn viên chính xuyên suốt 6 tập phim.

Ngoài ra, phần 10 của dự án phim học đường này còn thu hút sự chú ý của khán giả khi có sự tham gia của những gương mặt gạo cội như NSƯT Hữu Châu, NSƯT Công Ninh, NSƯT Trọng Hải, diễn viên Quách Ngọc Tuyên...

Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia phim, nghệ sĩ Hữu Châu cho biết ông rất thích bởi ý nghĩa nhân văn của dự án. Bên cạnh đó, học trò của ông cũng đóng chính trong phần này.

Trong phim, nghệ sĩ Hữu Châu vào vai thầy hiệu trưởng, cha của Ginô Tống, với một hành trình gian nan trong việc định hướng nghề nghiệp cho con. Khi biết toàn bộ doanh thu từ bộ phim này sẽ trao cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, nghệ sĩ Hữu Châu lại càng tâm đắc. Trên trang cá nhân của mình, ông liên tục cập nhật những hình ảnh hậu trường đi quay vui vẻ.

Trong cảnh quay cuối cùng lúc nửa đêm, NSƯT Hữu Châu xúc động khi vợ chồng Ginô Tống - Kim Chi ôm lẵng hoa tự chuẩn bị, có in tên và thiệp viết tay thay lời cảm ơn.

Nam nghệ sĩ cho biết, suốt hơn 20 ngày quay, lúc nào ông cũng cảm nhận được tình thương yêu, sự lễ phép từ các bạn trẻ - điều ông cực kỳ chú trọng khi đứng lớp lẫn lúc làm nghề.

NSƯT Công Ninh cũng bất ngờ khi chỉ tham gia một ngày quay nhưng Ginô vẫn tặng hoa và gửi lời tri ân sâu sắc tới mình. Ông cho biết, mỗi năm gặp rất nhiều đoàn phim, có rất nhiều vai diễn nhưng hành động nhỏ của vợ chồng Ginô Tống - Kim Chi khiến ông xúc động.

Trên phim trường, dù khác biệt thế hệ nhưng NSƯT Công Ninh, NSƯT Hữu Châu luôn vui vẻ trò chuyện, tạo không khí thoải mái cho các diễn viên trẻ. Ginô Tống cho biết sự góp mặt của 2 nghệ sĩ cũng là 2 người thầy mà anh hết mực kính trọng trong dự án này khiến anh vô cùng xúc động và hạnh phúc.

Học đường nổi loạn là series phim do Ginô Tống đầu tư sản xuất. Với 9 phần gần 200 tập, đạt gần 1 tỷ lượt xem, đây là series phim học đường có lượt xem cao nhất Việt Nam và là "phim ngắn nhiều tập có nhiều lượt xem nhất" do YouTube bình chọn, nhận đề cử We Choice 2018…

Phần 10 tiếp tục câu chuyện về tình bạn của bộ ba Khánh - Thiên - Vũ tại trường THPT Thiên Phong với vô vàn biến cố gia đình, bạn bè cùng những thách thức, cám dỗ trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Sáu tập phim của phần này sẽ lên sóng vào chủ nhật hằng tuần bắt đầu từ 1/12 trên YouTube.