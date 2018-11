Cặp đôi hot hit nhất nhì MXH khiến cộng đồng mạng mê mẩn với phong cách “chất như nước cất”

Đẹp đôi, phóng khoáng và thường xuyên tung ra những bức ảnh “chất ngất”, Huy Trần và Thảo Nhi Lê đang là cặp đôi hot hit nhất nhì MXH với tài khoản Instagram đông đảo lượt người follow. Đặc biệt, họ còn được ngưỡng mộ “hết nấc” như 1 biểu tượng của giới trẻ vì sự giỏi giang và tự lập.

Mới 28 tuổi, Huy Trần đã là giám đốc 1 công ty nhập khẩu còn Thảo Nhi tốt nghiệp Đại học Reutlingen chuyên ngành Thời trang bán lẻ. Vừa đẹp vừa giỏi, nhất cử nhất động của cặp đôi này đều đang được quan tâm, chú ý. Mới đây, họ lại tiếp tục “gây mê” cộng đồng mạng với 1 bộ ảnh chụp trên đường phố cực kỳ sang xịn mà cũng không kém phần trẻ trung, phiêu du.

Cặp đôi Việt kiều cực hot Thảo Nhi Lê và Huy Trần luôn khiến cư dân mạng xôn xao vì những shot ảnh chất như thế này đây!

Nếu như trong những hình ảnh quen thuộc update trên Instagram, cư dân mạng thường thấy Thảo Nhi và Huy Trần năng động với những set đồ khỏe khoắn thì lần này cả 2 khiến ai nấy trầm trồ với phong cách lấy cảm hứng từ thập niên 70 – thường được nhắc đến như 1 “thời đại thanh xuân”, khi tinh thần tươi trẻ, tự do và ngẫu hứng “lên ngôi”, thể hiện đồng nhất trên nhiều lĩnh vực từ thời trang, âm nhạc, nghệ thuật tới lối sống.

Đó là năm của những ban nhạc huyền thoại và đầy phóng khoáng như The Beatles, Elton John, Pink Floyd với hàng loạt cú hit ngợi cả sự tự do và tính cá nhân. Thời kỳ này, phụ nữ cũng không còn phải nhất nhất bó mình trong chiếc váy đầm điệu đà hay đôi giày cao gót nữ tính mà mạnh dạn thử nghiệm các thiết kế jumpsuit, áo cổ V, váy midi, quần loe, jeans rách táo bạo. Trong lĩnh vực điện ảnh, kinh đô Hollywood bắt đầu quan tâm đặc biệt tới những bộ phim mô tả cuộc sống mạo hiểm, phiêu du của những con người khát khao thay đổi. Đây cũng là thời điểm chiếc xe Vespa Primavera, 1 trong những biểu tượng của sự tự do, phóng khoáng đậm chất Ý ra đời.

Cảm hứng thập niên 70 đó được thể hiện rõ nét trong từng trang phục, phụ kiện mà cặp đôi lựa chọn cho sê ri ảnh “gây sốt”. Trong khi Thảo Nhi mix những mẫu đầm, áo với điểm nhấn cổ V, trễ vai phóng khoáng thì “soái ca” Huy Trần vừa lịch lãm vừa đậm chất lãng tử với những kiểu suit tinh tế hay áo da thật tự do và ngẫu hứng…

Cặp đôi Việt kiều Đức đình đám với phong cách “sang xịn” mà vẫn phóng khoáng với những trang phục, item mang màu sắc những năm 70 – thập niên “hoàng kim” tôn vinh sự tự do và ngẫu hứng.

Không chỉ phối những set đồ, item sang - chất mang tinh thần “thanh xuân rực rỡ”, cặp đôi còn mix với những mẫu xe “con ong” thanh lịch và đậm chất Ý khi thả dáng trên phố phường.

Giống như những item ra đời vào thập niên 70, Vespa Primavera được tôn vinh là 1 biểu tượng của tuổi trẻ phiêu du, tự do (Trong tiếng Ý, Primavera cũng có nghĩa là “mùa xuân”). Ban đầu, dòng xe được thiết kế với mục đích dành riêng cho những người trẻ yêu thể thao, thích hoạt động ngoài trời và không muốn tới trễ trong các cuộc hẹn với bạn bè chỉ vì tắc đường.

Sau 50 năm, mẫu xe này vẫn giữ nguyên tinh thần thời trang và phóng khoáng phù hợp với người trẻ trên toàn thế giới. Vespa Primavera không chỉ tiếp tục đồng hành cùng cặp đôi nổi tiếng Thảo Nhi Lê, Huy Trần mà còn chinh phục bất cứ ai đam mê sự tự do và phiêu lãng.

