Cao Thái Sơn sau loạt ồn ào: Cai rượu, sống độc thân giàu có tuổi U40

Sự nghiệp thăng trầm, lắm thị phi

Cao Thái Sơn sinh năm 1985, bắt đầu ca hát khi mới 17 tuổi. Thế nhưng, đến khi tham gia cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2004, anh mới được nhiều người biết đến nhờ ngoại hình điển trai, gương mặt sáng sân khấu và giọng hát ấm áp.

Năm 2009, Cao Thái Sơn thành công rực rỡ với ca khúc Con đường mưa. Thừa thắng xông lên, anh phát hành liên tiếp các ca khúc: Pha lê tím, Yêu thương quay về, Cầu vồng sau mưa, Bình yên nhé… và có được vị trí vững chắc trong làng nhạc Việt.

Ca sĩ Cao Thái Sơn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thế nhưng, năm 2011, khi ở đỉnh cao sự nghiệp, nam ca sĩ bất ngờ vướng nghi án "đạo nhái" khi nhiều người cho rằng MV Người ở lại của anh có nhiều điểm tương đồng với ca khúc Come back to me 2 của ca sĩ Hàn Quốc Se7en.

Khi ồn ào nổ ra, Cao Thái Sơn cho biết mình là người bị động vì toàn bộ nội dung, kịch bản MV được bàn giao cho một bên khác thực hiện. Sau ồn ào, ca sĩ ít cho ra mắt sản phẩm âm nhạc. Điều này khiến tên tuổi anh không còn được chú ý như trước.

Có thời gian, giọng ca 8X sang Mỹ, "im hơi lặng tiếng" đến mức nhiều người nghĩ anh đã giải nghệ. Đến năm 2021, anh vướng ồn ào "lời qua tiếng lại" với Nathan Lee trên mạng xã hội.

Sau những tranh cãi, Nathan Lee đã bỏ tiền, mua độc quyền nhiều ca khúc đình đám gắn liền với tên tuổi Cao Thái Sơn như: Con đường mưa, Cầu vồng sau mưa, Yêu thương quay về… Điều này đồng nghĩa với việc Cao Thái Sơn không được sử dụng các hit làm nên tên tuổi của mình.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về khoảng thời gian này, giọng ca Con đường mưa cho biết, anh từng rất hụt hẫng, thất vọng và buồn bã, nhưng không thể làm được gì.

Để lại sau lưng những ồn ào, sống bình thản ở tuổi 38

Bước qua những năm tháng nhiều ồn ào, xáo trộn, Cao Thái Sơn vẫn tự tin trở lại với con đường âm nhạc. Hiện tại, anh dành hết tâm huyết cho đam mê ca hát. Gần đây, nam ca sĩ cho ra mắt MV Tất cả hoặc không là gì cả, dẫn đầu top thịnh hành YouTube với hơn 3,3 triệu lượt xem.

Dẫu vậy, Cao Thái Sơn cho biết anh không quan trọng tác phẩm của mình có thành hit hay không. "Nếu các bài hát thành hit thì tuyệt vời, còn nếu không thành hit cũng chẳng sao cả, vì quan trọng đây là những lời tâm sự của tôi", Cao Thái Sơn bày tỏ.

Cao Thái Sơn ở tuổi 38 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nam ca sĩ thừa nhận bản thân có nhiều thay đổi so với ngày xưa. Với anh, những mâu thuẫn hay ồn ào trong quá khứ không còn quan trọng. Giờ đây anh chỉ muốn mang tới năng lượng tích cực cho khán giả, kêu gọi mọi người yêu thương, bảo vệ, che chở và tha thứ cho nhau.

Về đời tư, Cao Thái Sơn cho biết anh vẫn đang độc thân. Khi được hỏi mối quan hệ với diễn viên Angela Phương Trinh, anh nói chỉ xem cô là em gái. Nam ca sĩ cũng chia sẻ mình từng trải qua những lần yêu mãnh liệt, mất mát, khổ đau và cũng từng nghĩ sẽ không yêu ai nữa.

"Dù vậy, tình yêu là một điều kỳ lạ, nên tôi nghĩ nếu lại yêu ai đó, tôi vẫn sẽ yêu nhiều như ngày xưa. Hiện tôi có cuộc sống tuyệt vời, ít suy nghĩ, dành nhiều thời gian cho âm nhạc. Dù giờ đây tôi có yêu ai hay không thì cuộc sống của tôi vẫn thế", Cao Thái Sơn chia sẻ.

Nam ca sĩ vẫn độc thân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ca sĩ 8X cũng tiết lộ anh dần cai rượu để giữ gìn sức khỏe. "Mỗi ngày tôi dành hơn 2 tiếng cho thể thao cường độ mạnh. Tôi không ăn thịt đỏ mà ăn nhiều hải sản, rau củ quả. Bên cạnh đó, tôi uống đủ 3-4 lít nước mỗi ngày. Chế độ ăn uống này khiến cơ thể tôi trao đổi chất tốt hơn", anh nói.

Cao Thái Sơn cho biết thêm hiện anh vừa ca hát, vừa kinh doanh bất động sản. Nhờ có ca hát mà anh có vốn kinh doanh, rồi nhờ kinh doanh tốt mà anh lại có kinh phí để đầu tư các sản phẩm âm nhạc chất lượng. Ở tuổi U40, Cao Thái Sơn tự tin vì mình đã có nhiều nhà đẹp, kinh tế vững vàng.

Cao Thái Sơn sở hữu nhiều nhà đẹp, kinh tế vững vàng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dù vậy, anh cũng khẳng định việc "lãi to" khi bán được một mảnh đất với anh không hạnh phúc bằng việc đứng trên sân khấu hát. "Tôi đã tích lũy kinh tế của mình gần 20 năm nhưng tài sản lớn nhất của tôi là giọng hát, những bài hát hay và sự thương yêu của khán giả", nam ca sĩ nói.